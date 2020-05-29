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2018 Chrysler 300

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S SPORT - AWD WITH AUTONOMOUS BRAKING

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  • 45,600KM
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  • Listing ID: 5048799
  • Stock #: C183168
  • VIN: 2C3CCAGG7JH283656
Exterior Colour
Grey
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door

2018 CHRYSLER 300S SPORT ALL-WHEEL-DRIVE / AUTO / NAVIGATION / BACKUP CAMERA / PANORAMIC ROOF / HEATED & VENTILATED LEATHER SEATS / POWER MEMORY SEATS / HEATED STEERING / HEATED REAR SEATS / COLLISION ALERT WITH AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING (AEB) / LANE KEEPING ASSIST / BLIND SPOT ALERT / ADAPTIVE CRUISE CONTROL / BEATS AUDIO WITH TRUNK SUBWOOFER / PRIVACY CURTAIN / PADDLE SHIFTING / HILL ASSIST / PARK ASSIST (FRONT & REAR SENSORS) / POWER TELESCOPIC STEERING / LED LIGHTS / APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO / REMOTE-PUSH START / KEYLESS GO / DUAL EXHAUST / ALARM

BALANCE OF CHRYSLER FACTORY WARRANTY

UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC

$0 DOWN FINANCING, OAC

LOW INTEREST RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, UP TO 84 MONTHS TERM, OAC

STOCK # C183168

PLUS ADMINISTRATION FEE OF $895 AND 12% TAX

Safety
  • Fog Lights
  • Child Safety Locks
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Door Locks
Convenience
  • Cruise Control
  • Steering Wheel Controls
  • Adaptive Cruise Control
  • Proximity Key
  • Telescopic Steering Wheel
  • Push Button Start
Windows
  • Panoramic Sunroof
Seating
  • Leather Interior
  • Memory Seats
  • Heated rear seats
  • 5 Passenger
  • HEATED FRONT SEATS
  • Dual Power Seats
Media / Nav / Comm
  • Bluetooth
Comfort
  • Heated Steering Wheel
Additional Features
  • AWD
  • BACKUP SENSORS
  • Hill start assist
  • Driver Side Airbag
  • LED Lights
  • Premium Audio Package
  • TOUCHSCREEN
  • Front Sensors
  • WiFi Hotspot
  • Apple Car Play
  • LANE DEPARTURE ALERT
  • Crash Avoidance / Collision Warning
  • Theft Deterrent/Alarm
  • Anti-lock Brakes / ABS
  • Passenger Front Airbag Off/On
  • Remote / Keyless Entry
  • Air Conditioning A/C
  • Lumbar Seat Adjustment
  • Alloy / Aluminum Wheels
  • Nav / Navigation Package
  • Blind Spot Monitor / Inidicators
  • Backup / Rear View Camera
  • Android Audio
  • Auto Start or Remote Start
  • Cooled / Ventilated Seats
  • Self Braking

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