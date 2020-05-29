2018 Chrysler 300

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604-591-8881
20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4
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2018 CHRYSLER 300S SPORT ALL-WHEEL-DRIVE / AUTO / NAVIGATION / BACKUP CAMERA / PANORAMIC ROOF / HEATED & VENTILATED LEATHER SEATS / POWER MEMORY SEATS / HEATED STEERING / HEATED REAR SEATS / COLLISION ALERT WITH AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING (AEB) / LANE KEEPING ASSIST / BLIND SPOT ALERT / ADAPTIVE CRUISE CONTROL / BEATS AUDIO WITH TRUNK SUBWOOFER / PRIVACY CURTAIN / PADDLE SHIFTING / HILL ASSIST / PARK ASSIST (FRONT & REAR SENSORS) / POWER TELESCOPIC STEERING / LED LIGHTS / APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO / REMOTE-PUSH START / KEYLESS GO / DUAL EXHAUST / ALARM
BALANCE OF CHRYSLER FACTORY WARRANTY
UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC
$0 DOWN FINANCING, OAC
LOW INTEREST RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, UP TO 84 MONTHS TERM, OAC
STOCK # C183168
PLUS ADMINISTRATION FEE OF $895 AND 12% TAX
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