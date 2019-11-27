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2018 Dodge Charger

SRT 392

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2018 Dodge Charger

SRT 392

Location

King of Cars B.C. Ltd.

20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4

604-591-8881

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$47,995

+ taxes & licensing

  • 16,900KM
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  • Listing ID: 4371441
  • Stock #: C182889
  • VIN: 2C3CDXEJ1JH157534
Exterior Colour
Red
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Rear Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
8-cylinder
Doors
4-door

2018 DODGE CHARGER SRT 392 6.4L V8, NAVIGATION, BACKUP CAMERA, SUNROOF, TWO TONE LEATHER-SUEDE POWER SEATS, HEATED & VENTILATED SEATS, HEATED STEERING, HEATED REAR SEATS, LANE KEEPING ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, SRT LAUNCH MODE, BREMBO BRAKES, HOOD SCOOP, SPOILER, DUAL EXHAUST, PARK ASSIST (REAR SENSORS), PADDLE SHIFTING, SPORT MODE, HARMAN-KARDON AUDIO, BLIND SPOT ALERT, REMOTE/PUSH START, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO

BALANCE OF DODGE FACTORY WARRANTY

UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC

$0 DOWN FINANCING, OAC

BI-WEEKLY PAYMENTS, LOW RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, UP TO 96 MONTHS TERM, OAC

STOCK # C182889

PLUS ADMINISTRATION FEE OF $895 AND 12% TAX

Safety
  • Fog Lights
  • Child Safety Locks
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Door Locks
Exterior
  • Spoiler
Convenience
  • Steering Wheel Controls
  • Adaptive Cruise Control
  • Proximity Key
  • Telescopic Steering Wheel
  • Push Button Start
Windows
  • Sunroof
Seating
  • Leather Interior
  • Heated rear seats
  • 5 Passenger
  • HEATED FRONT SEATS
  • Dual Power Seats
Media / Nav / Comm
  • Bluetooth
Comfort
  • Heated Steering Wheel
Additional Features
  • BACKUP SENSORS
  • Driver Side Airbag
  • Premium Audio Package
  • TOUCHSCREEN
  • WiFi Hotspot
  • Apple Car Play
  • LANE DEPARTURE ALERT
  • Theft Deterrent/Alarm
  • Anti-lock Brakes / ABS
  • Passenger Front Airbag Off/On
  • Remote / Keyless Entry
  • Air Conditioning A/C
  • Alloy / Aluminum Wheels
  • Nav / Navigation Package
  • Blind Spot Monitor / Inidicators
  • Backup / Rear View Camera
  • Android Audio
  • Auto Start or Remote Start
  • Cooled / Ventilated Seats

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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