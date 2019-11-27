20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4
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2018 DODGE CHARGER SRT 392 6.4L V8, NAVIGATION, BACKUP CAMERA, SUNROOF, TWO TONE LEATHER-SUEDE POWER SEATS, HEATED & VENTILATED SEATS, HEATED STEERING, HEATED REAR SEATS, LANE KEEPING ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, SRT LAUNCH MODE, BREMBO BRAKES, HOOD SCOOP, SPOILER, DUAL EXHAUST, PARK ASSIST (REAR SENSORS), PADDLE SHIFTING, SPORT MODE, HARMAN-KARDON AUDIO, BLIND SPOT ALERT, REMOTE/PUSH START, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTOBALANCE OF DODGE FACTORY WARRANTY
UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC
$0 DOWN FINANCING, OAC
BI-WEEKLY PAYMENTS, LOW RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, UP TO 96 MONTHS TERM, OAC
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