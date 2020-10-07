Menu
Account
Sign In
Back

2018 Dodge Charger

34,600 KM

Details Description Features

$27,995

+ tax & licensing
Make it Yours
$27,995

+ taxes & licensing

King of Cars B.C. Ltd.

604-591-8881

Contact Seller
2018 Dodge Charger

2018 Dodge Charger

SXT

Watch This Vehicle

2018 Dodge Charger

SXT

Location

King of Cars B.C. Ltd.

20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4

604-591-8881

  1. 5865519
  2. 5865519
  3. 5865519
  4. 5865519
  5. 5865519
  6. 5865519
  7. 5865519
  8. 5865519
  9. 5865519
  10. 5865519
  11. 5865519
  12. 5865519
  13. 5865519
  14. 5865519
  15. 5865519
  16. 5865519
  17. 5865519
  18. 5865519
Contact Seller

$27,995

+ taxes & licensing

34,600KM
Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 5865519
  • Stock #: C183423
  • VIN: 2C3CDXHG0JH303261

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 34,600 KM

Vehicle Description

2018 DODGE CHARGER SXT, SUNROOF, BACKUP CAMERA, LEATHER HEATED SEATS, POWER SEATS, BLIND SPOT ALERT, HILL START ASSIST, PARK ASSIST (REAR SENSORS), APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, WIFI, ALPINE AUDIO, REMOTE-PUSH START, KEYLESS ENTRY, ALARM, SPOILER, DUAL EXHAUST

BALANCE OF DODGE FACTORY WARRANTY

UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC

$0 DOWN FINANCING, OAC

BI-WEEKLY PAYMENTS, LOW RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, 96 MONTHS TERM, OAC

STOCK # C183423

PLUS ADMINISTRATION FEE OF $895 AND 12% TAX

DEALER # 31301

Vehicle Features

Power Mirrors
Power Windows
Power Door Locks
Cruise Control
Steering Wheel Controls
Proximity Key
Telescopic Steering Wheel
Push Button Start
Spoiler
Sunroof
Leather Interior
5 Passenger
HEATED FRONT SEATS
Dual Power Seats
Bluetooth
Child Safety Locks
BACKUP SENSORS
Hill start assist
Driver Side Airbag
Premium Audio Package
TOUCHSCREEN
WiFi Hotspot
Apple Car Play
Theft Deterrent/Alarm
Anti-lock Brakes / ABS
Passenger Front Airbag Off/On
Remote / Keyless Entry
Air Conditioning A/C
Alloy / Aluminum Wheels
Blind Spot Monitor / Inidicators
Backup / Rear View Camera
Android Audio
Auto Start or Remote Start

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From King of Cars B.C. Ltd.

2017 Audi S3 TECHNIK...
 45,500 KM
$36,895 + tax & lic
2019 Volkswagen Tigu...
 41,950 KM
$24,995 + tax & lic
2019 Chevrolet Camar...
 2,400 KM
$36,995 + tax & lic

Email King of Cars B.C. Ltd.

King of Cars B.C. Ltd.

King of Cars B.C. Ltd.

20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4

Call Dealer

604-591-XXXX

(click to show)

604-591-8881

Quick Links
Directions Website Inventory