20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4
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2018 DODGE DURANGO GT 5.7L HEMI ALL-WHEEL-DRIVE 6 PASSENGER, NAVIGATION, BACKUP CAMERA, SUNROOF, HEATED LEATHER-SUEDE SEATS, POWER SEATS, HEATED STEERING, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, WIFI, REMOTE/PUSH START, KEYLESS GO, 3RD ROW SEATING, REAR AIR & HEAT, ECO/SPORT MODE, PARK ASSIST (REAR SENSORS), HOOD SCOOP
BALANCE OF DODGE FACTORY WARRANTY
UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC
$0 DOWN FINANCING, OAC
LOW RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, UP TO 84 MONTHS TERM, OAC
STOCK # C183099
PLUS ADMINISTRATION FEE OF $895 AND 12% TAX
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