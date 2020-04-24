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2018 Dodge Durango

GT AWD - HEMI 6 PASSENGER

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2018 Dodge Durango

GT AWD - HEMI 6 PASSENGER

Location

King of Cars B.C. Ltd.

20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4

604-591-8881

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$37,995

+ taxes & licensing

  • 28,800KM
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  • Listing ID: 4907355
  • Stock #: C183099
  • VIN: 1C4SDJDT4JC184169
Exterior Colour
White
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
8-cylinder
Doors
4-door

2018 DODGE DURANGO GT 5.7L HEMI ALL-WHEEL-DRIVE 6 PASSENGER, NAVIGATION, BACKUP CAMERA, SUNROOF, HEATED LEATHER-SUEDE SEATS, POWER SEATS, HEATED STEERING, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, WIFI, REMOTE/PUSH START, KEYLESS GO, 3RD ROW SEATING, REAR AIR & HEAT, ECO/SPORT MODE, PARK ASSIST (REAR SENSORS), HOOD SCOOP

BALANCE OF DODGE FACTORY WARRANTY

UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC

$0 DOWN FINANCING, OAC

LOW RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, UP TO 84 MONTHS TERM, OAC

STOCK # C183099

PLUS ADMINISTRATION FEE OF $895 AND 12% TAX

Safety
  • Fog Lights
  • Child Safety Locks
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Door Locks
Convenience
  • Cruise Control
  • Steering Wheel Controls
  • Proximity Key
  • Telescopic Steering Wheel
  • Push Button Start
Windows
  • Sunroof
Seating
  • Leather Interior
  • 6 PASSENGER
  • HEATED FRONT SEATS
  • Dual Power Seats
Media / Nav / Comm
  • Bluetooth
Comfort
  • Heated Steering Wheel
Additional Features
  • AWD
  • BACKUP SENSORS
  • Hill start assist
  • Driver Side Airbag
  • Rear cross traffic alert
  • TOUCHSCREEN
  • WiFi Hotspot
  • Apple Car Play
  • 3rd / Third Row Seats
  • Theft Deterrent/Alarm
  • Anti-lock Brakes / ABS
  • Passenger Front Airbag Off/On
  • Remote / Keyless Entry
  • Air Conditioning A/C
  • Lumbar Seat Adjustment
  • Alloy / Aluminum Wheels
  • Nav / Navigation Package
  • Backup / Rear View Camera
  • Android Audio
  • Auto Start or Remote Start

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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