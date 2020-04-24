Menu
Account
Sign In

2018 Honda Accord

Sport - Turbo WITH AUTONOMOUS BRAKING

Watch This Vehicle

2018 Honda Accord

Sport - Turbo WITH AUTONOMOUS BRAKING

Location

King of Cars B.C. Ltd.

20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4

604-591-8881

  1. 4907361
  2. 4907361
  3. 4907361
  4. 4907361
  5. 4907361
  6. 4907361
  7. 4907361
  8. 4907361
  9. 4907361
  10. 4907361
  11. 4907361
  12. 4907361
  13. 4907361
  14. 4907361
  15. 4907361
  16. 4907361
  17. 4907361
Contact Seller

$27,995

+ taxes & licensing

  • 14,700KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4907361
  • Stock #: C183103
  • VIN: 1HGCV1F36JA808176
Exterior Colour
Red
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door

2018 HONDA ACCORD SPORT SEDAN TURBO, AUTO, SUNROOF, BACKUP CAMERA, HEATED LEATHER SEATS, POWER SEATS, HONDA SENSING TECHNOLOGY (COLLISION WARNING WITH AUTONOMOUS BRAKING (AEB), LANE KEEPING ALERT, STEERING ASSIST), ADAPTIVE CRUISE CONTROL, PADDLE SHIFTING, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, SPOILER, ALLOYS, REMOTE/PUSH START, DUAL EXHAUST

BALANCE OF HONDA FACTORY WARRANTY

UP TO 6 MONTH NO PAYMENTS, OAC

$0 DOWN FINANCING, OAC

LOW INTEREST RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, UP TO 84 MONTHS TERM, OAC

STOCK # C183103

PLUS ADMINISTRATION FEE OF $895 AND 12% TAX

Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Door Locks
Convenience
  • Cruise Control
  • Steering Wheel Controls
  • Adaptive Cruise Control
  • Proximity Key
  • Push Button Start
Exterior
  • Spoiler
Windows
  • Sunroof
Seating
  • Leather Interior
  • 5 Passenger
  • HEATED FRONT SEATS
  • Dual Power Seats
Media / Nav / Comm
  • Bluetooth
Additional Features
  • BACKUP SENSORS
  • TOUCHSCREEN
  • Apple Car Play
  • LANE DEPARTURE ALERT
  • Crash Avoidance / Collision Warning
  • Theft Deterrent/Alarm
  • Remote / Keyless Entry
  • Air Conditioning A/C
  • Alloy / Aluminum Wheels
  • Backup / Rear View Camera
  • Android Audio
  • Auto Start or Remote Start
  • Self Braking

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From King of Cars B.C. Ltd.

2019 RAM 1500 Classi...
 4,700 KM
$29,995 + tax & lic
2017 RAM 1500 SLT - ...
 56,400 KM
$23,995 + tax & lic
2019 RAM 1500 SLT CR...
 15,400 KM
$36,995 + tax & lic
King of Cars B.C. Ltd.

King of Cars B.C. Ltd.

20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

604-591-XXXX

(click to show)

604-591-8881

Send A Message