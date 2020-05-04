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2018 Honda CR-V

EX AWD WITH AUTONOMOUS BRAKING

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2018 Honda CR-V

EX AWD WITH AUTONOMOUS BRAKING

Location

King of Cars B.C. Ltd.

20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4

604-591-8881

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$28,995

+ taxes & licensing

  • 9,700KM
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  • Listing ID: 4964172
  • Stock #: C183123
  • VIN: 2HKRW2H56JH133237
Exterior Colour
Grey
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door

2018 HONDA CR-V EX AWD 1.5L TURBO, AUTO, SUNROOF, BACKUP CAMERA, HEATED POWER SEATS, HONDA SENSING TECHNOLOGY (COLLISION WARNING WITH AUTONOMOUS BRAKING (AEB), LANE KEEPING ALERT, STEERING ASSIST), ADAPTIVE CRUISE CONTROL, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, ALLOYS, REMOTE/PUSH START

BALANCE OF HONDA FACTORY WARRANTY

UP TO 6 MONTH NO PAYMENTS, OAC

$0 DOWN FINANCING, OAC

LOW INTEREST RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, UP TO 84 MONTHS TERM, OAC

STOCK # C183123

PLUS ADMINISTRATION FEE OF $895 AND 12% TAX

Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Door Locks
Convenience
  • Steering Wheel Controls
  • Adaptive Cruise Control
Windows
  • Sunroof
Media / Nav / Comm
  • Bluetooth
Seating
  • 5 Passenger
  • HEATED FRONT SEATS
  • Dual Power Seats
Additional Features
  • AWD
  • TOUCHSCREEN
  • Apple Car Play
  • LANE DEPARTURE ALERT
  • Crash Avoidance / Collision Warning
  • Theft Deterrent/Alarm
  • Remote / Keyless Entry
  • Air Conditioning A/C
  • Alloy / Aluminum Wheels
  • Backup / Rear View Camera
  • Android Audio
  • Auto Start or Remote Start
  • Self Braking

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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