20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4
604-591-8881
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2018 HONDA CR-V EX AWD 1.5L TURBO, AUTO, SUNROOF, BACKUP CAMERA, HEATED POWER SEATS, HONDA SENSING TECHNOLOGY (COLLISION WARNING WITH AUTONOMOUS BRAKING (AEB), LANE KEEPING ALERT, STEERING ASSIST), ADAPTIVE CRUISE CONTROL, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, ALLOYS, REMOTE/PUSH START
BALANCE OF HONDA FACTORY WARRANTY
UP TO 6 MONTH NO PAYMENTS, OAC
$0 DOWN FINANCING, OAC
LOW INTEREST RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, UP TO 84 MONTHS TERM, OAC
STOCK # C183123
PLUS ADMINISTRATION FEE OF $895 AND 12% TAX
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