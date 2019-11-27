20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4
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2018 JEEP GRAND CHEROKEE STERLING EDITION 5.7L HEMI AWD/4X4, NAVIGATION, PANORAMIC SUNROOF, DVD ENTERTAINMENT SYSTEM, BACKUP CAMERA, LEATHER HEATED SEATS, POWER SEATS, HEATED STEERING, HEATED REAR SEATS, REMOTE/PUSH START, PARK ASSIST (REAR SENSORS), SNOW/MUD/ROCK/SAND/AUTO MODE DRIVING, POWER LIFT GATE, KEYLESS GO, DOWNHILL ASSIST, ECO & SPORT MODE DRIVING, DUAL EXHAUST
BALANCE OF JEEP FACTORY WARRANTY
UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC
$0 DOWN FINANCE, BI-WEEKLY PMTS OAC. OPEN LOAN, NO PENALTIES. 96 MONTHS FINANCING oac
STOCK # C182896
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