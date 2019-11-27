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2018 Jeep Grand Cherokee

STERLING EDITION - HEMI

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2018 Jeep Grand Cherokee

STERLING EDITION - HEMI

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King of Cars B.C. Ltd.

20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4

604-591-8881

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$42,995

+ taxes & licensing

  • 21,500KM
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  • Listing ID: 4371435
  • Stock #: C182896
  • VIN: 1C4RJFBTXJC223516
Exterior Colour
Grey
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
8-cylinder
Doors
4-door

2018 JEEP GRAND CHEROKEE STERLING EDITION 5.7L HEMI AWD/4X4, NAVIGATION, PANORAMIC SUNROOF, DVD ENTERTAINMENT SYSTEM, BACKUP CAMERA, LEATHER HEATED SEATS, POWER SEATS, HEATED STEERING, HEATED REAR SEATS, REMOTE/PUSH START, PARK ASSIST (REAR SENSORS), SNOW/MUD/ROCK/SAND/AUTO MODE DRIVING, POWER LIFT GATE, KEYLESS GO, DOWNHILL ASSIST, ECO & SPORT MODE DRIVING, DUAL EXHAUST

BALANCE OF JEEP FACTORY WARRANTY

UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC

$0 DOWN FINANCE, BI-WEEKLY PMTS OAC. OPEN LOAN, NO PENALTIES. 96 MONTHS FINANCING oac

STOCK # C182896

PLUS ADMINISTRATION FEE OF $895 AND 12% TAX

Safety
  • Fog Lights
  • Child Safety Locks
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Door Locks
Convenience
  • Cruise Control
  • Steering Wheel Controls
  • Proximity Key
  • Telescopic Steering Wheel
  • Push Button Start
Windows
  • Panoramic Sunroof
Seating
  • Leather Interior
  • Heated rear seats
  • 5 Passenger
  • HEATED FRONT SEATS
  • Dual Power Seats
Media / Nav / Comm
  • Bluetooth
Comfort
  • Heated Steering Wheel
Additional Features
  • AWD
  • BACKUP SENSORS
  • Driver Side Airbag
  • TOUCHSCREEN
  • Headrest DVD/TV
  • Theft Deterrent/Alarm
  • Anti-lock Brakes / ABS
  • Passenger Front Airbag Off/On
  • Remote / Keyless Entry
  • Air Conditioning A/C
  • Alloy / Aluminum Wheels
  • Nav / Navigation Package
  • Backup / Rear View Camera
  • Auto Start or Remote Start

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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