20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4
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2018 KIA STINGER GT LIMITED 3.3L TURBO AWD, NAVIGATION, PANORAMIC SUNROOF, 360 DEGREES CAMERA, RED LEATHER POWER MEMORY SEATS, HEATED & VENTILATED SEATS, HEATED REAR SEATS, HEATED STEERING, HEADS UP DISPLAY, PADDLE SHIFTING, BLIND SPOT ALERT, LANE KEEPING ASSIST, COLLISION ALERT (DRIVER ATTENTION ALERT), CROSS TRAFFIC ALERT, AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING (AEB), APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, HARMAN-KARDON AUDIO, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, PARK ASSIST (REAR SENSORS), DUAL EXHAUST, AUTO SHUT-OFF, HOOD SCOOP, POWER TELESCOPIC STEERING
BALANCE OF KIA FACTORY WARRANTY
UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC
$0 DOWN FINANCING, OAC
LOW INTEREST RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, UP TO 84 MONTHS TERM, OAC
STOCK # C183087
PLUS ADMINISTRATION FEE OF $895 AND 12% TAX
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