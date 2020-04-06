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2018 Kia Stinger

GT LIMITED - AWD WITH AUTONOMOUS BRAKING

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2018 Kia Stinger

GT LIMITED - AWD WITH AUTONOMOUS BRAKING

Location

King of Cars B.C. Ltd.

20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4

604-591-8881

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$33,995

+ taxes & licensing

  • 36,800KM
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  • Listing ID: 4856610
  • Stock #: C183087
  • VIN: KNAE55LC7J6010563
Exterior Colour
Black
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door

2018 KIA STINGER GT LIMITED 3.3L TURBO AWD, NAVIGATION, PANORAMIC SUNROOF, 360 DEGREES CAMERA, RED LEATHER POWER MEMORY SEATS, HEATED & VENTILATED SEATS, HEATED REAR SEATS, HEATED STEERING, HEADS UP DISPLAY, PADDLE SHIFTING, BLIND SPOT ALERT, LANE KEEPING ASSIST, COLLISION ALERT (DRIVER ATTENTION ALERT), CROSS TRAFFIC ALERT, AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING (AEB), APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, HARMAN-KARDON AUDIO, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, PARK ASSIST (REAR SENSORS), DUAL EXHAUST, AUTO SHUT-OFF, HOOD SCOOP, POWER TELESCOPIC STEERING

BALANCE OF KIA FACTORY WARRANTY

UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC

$0 DOWN FINANCING, OAC

LOW INTEREST RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, UP TO 84 MONTHS TERM, OAC

STOCK # C183087

PLUS ADMINISTRATION FEE OF $895 AND 12% TAX

Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Door Locks
Convenience
  • Cruise Control
  • Steering Wheel Controls
  • Adaptive Cruise Control
  • Proximity Key
  • Telescopic Steering Wheel
  • Push Button Start
Windows
  • Panoramic Sunroof
Seating
  • Leather Interior
  • Memory Seats
  • Heated rear seats
  • 5 Passenger
  • HEATED FRONT SEATS
  • Dual Power Seats
Media / Nav / Comm
  • Bluetooth
Comfort
  • Heated Steering Wheel
Safety
  • Child Safety Locks
Additional Features
  • AWD
  • BACKUP SENSORS
  • Driver Side Airbag
  • LED Lights
  • Premium Audio Package
  • Rear cross traffic alert
  • Power folding side mirrors
  • TOUCHSCREEN
  • Front Sensors
  • Apple Car Play
  • LANE DEPARTURE ALERT
  • Crash Avoidance / Collision Warning
  • Theft Deterrent/Alarm
  • Anti-lock Brakes / ABS
  • Passenger Front Airbag Off/On
  • Remote / Keyless Entry
  • Air Conditioning A/C
  • Lumbar Seat Adjustment
  • Alloy / Aluminum Wheels
  • Nav / Navigation Package
  • Blind Spot Monitor / Inidicators
  • Backup / Rear View Camera
  • Android Audio
  • Cooled / Ventilated Seats
  • Birds Eye View Camera
  • Self Braking
  • HUD / Heads Up or Windshield Display

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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