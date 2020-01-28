20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4
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2018 MAZDA MAZDA3 SKYACTIV SEDAN, AUTO, NAV READY, BACKUP CAMERA, BLUETOOTH, STEERING AUDIO CONTROLS, POWER GROUP, A/C, KEYELESS ENTRY, ALARM, PUSH START
** $1995 FOR OPTIONAL WHEEL PACKAGE **
BALANCE OF MAZDA FACTORY WARRANTY
UP TO 6 MONTH NO PAYMENTS, OAC
$0 DOWN FINANCING, OAC
$0 DOWN FINANCE OAC. BI-WEEKLY, OPEN LOAN, NO PENALTIES, 84 MONTHS, LOW RATES
STOCK # C182965
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