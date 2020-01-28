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2018 Mazda MAZDA3

Sedan

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2018 Mazda MAZDA3

Sedan

Location

King of Cars B.C. Ltd.

20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4

604-591-8881

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$15,995

+ taxes & licensing

  • 42,800KM
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  • Listing ID: 4571115
  • Stock #: C182965
  • VIN: 3MZBN1U77JM224370
Exterior Colour
Grey
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door

2018 MAZDA MAZDA3 SKYACTIV SEDAN, AUTO, NAV READY, BACKUP CAMERA, BLUETOOTH, STEERING AUDIO CONTROLS, POWER GROUP, A/C, KEYELESS ENTRY, ALARM, PUSH START

** $1995 FOR OPTIONAL WHEEL PACKAGE **

BALANCE OF MAZDA FACTORY WARRANTY

UP TO 6 MONTH NO PAYMENTS, OAC

$0 DOWN FINANCING, OAC

$0 DOWN FINANCE OAC. BI-WEEKLY, OPEN LOAN, NO PENALTIES, 84 MONTHS, LOW RATES

STOCK # C182965

PLUS ADMINISTRATION FEE OF $895 AND 12% TAX

Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Door Locks
Convenience
  • Cruise Control
  • Steering Wheel Controls
  • Push Button Start
Media / Nav / Comm
  • Bluetooth
Seating
  • 5 Passenger
  • HEATED FRONT SEATS
Additional Features
  • Theft Deterrent/Alarm
  • Remote / Keyless Entry
  • Air Conditioning A/C
  • Backup / Rear View Camera

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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