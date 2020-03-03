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2018 Nissan Sentra

SV AUTONOMOUS BRAKING

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2018 Nissan Sentra

SV AUTONOMOUS BRAKING

Location

King of Cars B.C. Ltd.

20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4

604-591-8881

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$14,895

+ taxes & licensing

  • 40,400KM
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  • Listing ID: 4771278
  • Stock #: C183038
  • VIN: 3N1AB7AP9JY298920
Exterior Colour
Grey
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door

2018 NISSAN SENTRA, SUNROOF, BACKUP CAMERA, HEATED SEATS, AUTONOMOUS BRAKING (AEB), POWER GROUP, BLUETOOTH-USB-AUX, ECO/SPORT MODE, STEERING AUDIO CONTROLS, PUSH START, ALLOYS, KEYLESS ENTRY, ALARM

BALANCE OF NISSAN FACTORY WARRANTY

UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC

$0 DOWN FINANCING, OAC

LOW INTEREST RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, UP TO 84 MONTHS TERM, OAC

STOCK # C183038

PLUS ADMINISTRATION FEE OF $895 AND 12% TAX

Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Door Locks
Convenience
  • Cruise Control
  • Steering Wheel Controls
  • Proximity Key
  • Push Button Start
Windows
  • Sunroof
Media / Nav / Comm
  • Bluetooth
Seating
  • 5 Passenger
  • HEATED FRONT SEATS
Additional Features
  • Crash Avoidance / Collision Warning
  • Theft Deterrent/Alarm
  • Remote / Keyless Entry
  • Air Conditioning A/C
  • Alloy / Aluminum Wheels
  • Backup / Rear View Camera
  • Self Braking

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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