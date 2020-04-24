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2018 RAM 1500

BIG HORN - CREW CAB

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2018 RAM 1500

BIG HORN - CREW CAB

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King of Cars B.C. Ltd.

20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4

604-591-8881

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$29,995

+ taxes & licensing

  • 31,600KM
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  • Listing ID: 4908789
  • Stock #: C183090
  • VIN: 1C6RR7LT6JS166581
Exterior Colour
Black
Body Style
Pickup Truck
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
4-Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
8-cylinder
Doors
4-door

2018 DODGE RAM 1500 BIG HORN 5.7L HEMI CREW CAB, AUTO, 4X4, BACKUP CAMERA, POWER HEATED SEATS, HEATED STEERING, TOUCH SCREEN, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, WIFI, REAR SLIDING GLASS, POWER FOLDING MIRRORS, DUAL EXHAUST, REMOTE START, POWER GROUP, A/C, KEYLESS ENTRY, ALARM

BALANCE OF DODGE FACTORY WARRANTY

UP TO 6 MONTH NO PAYMENTS, OAC

$0 DOWN FINANCING, OAC

LOW RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, UP TO 84 MONTHS TERM, OAC

STOCK # C183090

PLUS ADMINISTRATION FEE OF $895 AND 12% TAX

Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Door Locks
Convenience
  • Cruise Control
  • Steering Wheel Controls
Media / Nav / Comm
  • Bluetooth
Windows
  • Sliding Rear Window
Comfort
  • Heated Steering Wheel
Seating
  • 5 Passenger
  • HEATED FRONT SEATS
  • Dual Power Seats
Additional Features
  • 4x4
  • Power folding side mirrors
  • TOUCHSCREEN
  • WiFi Hotspot
  • Apple Car Play
  • Theft Deterrent/Alarm
  • Remote / Keyless Entry
  • Air Conditioning A/C
  • Alloy / Aluminum Wheels
  • Backup / Rear View Camera
  • Android Audio
  • Auto Start or Remote Start

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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