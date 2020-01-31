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2018 Volkswagen Golf

TSI

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2018 Volkswagen Golf

TSI

Location

King of Cars B.C. Ltd.

20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4

604-591-8881

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$25,490

+ taxes & licensing

  • 12,900KM
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  • Listing ID: 4627866
  • Stock #: C182988
  • VIN: 3VWG17AU7JM269159
Exterior Colour
Black
Body Style
Hatchback
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door

OPTION # 1: $25,490 (INCLUDES UPGRADED WHEEL PACKAGE OF $2495, AS DISPLAYED)

OPTION # 2: $22,995 (INCLUDES ORIGINAL FACTORY WHEELS)

2018 VW GOLF TSI 1.8L TURBO AUTO / BACKUP CAMERA / PANORAMIC SUNROOF / HEATED LEATHER SEATS / POWER SEATS / BLIND SPOT ALERT / LANE KEEPING ASSIST / PARK ASSIST (FRONT & REAR SENSORS) / APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO / PUSH START

BALANCE OF VOLKSWAGEN FACTORY WARRANTY

UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC

$0 DOWN FINANCING, OAC

LOW INTEREST RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, UP TO 96 MONTHS TERM, OAC

STOCK # C182988

PLUS ADMINISTRATION FEE OF $895 AND 12% TAX

Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Door Locks
Convenience
  • Cruise Control
  • Steering Wheel Controls
  • Proximity Key
  • Telescopic Steering Wheel
  • Push Button Start
Windows
  • Panoramic Sunroof
Seating
  • Leather Interior
  • 5 Passenger
  • HEATED FRONT SEATS
  • Dual Power Seats
Media / Nav / Comm
  • Bluetooth
Safety
  • Child Safety Locks
Additional Features
  • BACKUP SENSORS
  • Driver Side Airbag
  • TOUCHSCREEN
  • Front Sensors
  • Apple Car Play
  • LANE DEPARTURE ALERT
  • Theft Deterrent/Alarm
  • Anti-lock Brakes / ABS
  • Passenger Front Airbag Off/On
  • Remote / Keyless Entry
  • Air Conditioning A/C
  • Blind Spot Monitor / Inidicators
  • Backup / Rear View Camera
  • Android Audio

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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