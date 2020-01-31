2018 Volkswagen Golf

20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4
604-591-8881
+ taxes & licensing
OPTION # 1: $25,490 (INCLUDES UPGRADED WHEEL PACKAGE OF $2495, AS DISPLAYED)
OPTION # 2: $22,995 (INCLUDES ORIGINAL FACTORY WHEELS)
2018 VW GOLF TSI 1.8L TURBO AUTO / BACKUP CAMERA / PANORAMIC SUNROOF / HEATED LEATHER SEATS / POWER SEATS / BLIND SPOT ALERT / LANE KEEPING ASSIST / PARK ASSIST (FRONT & REAR SENSORS) / APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO / PUSH START
BALANCE OF VOLKSWAGEN FACTORY WARRANTY
UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC
$0 DOWN FINANCING, OAC
LOW INTEREST RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, UP TO 96 MONTHS TERM, OAC
STOCK # C182988
PLUS ADMINISTRATION FEE OF $895 AND 12% TAX
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20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4