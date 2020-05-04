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2019 Acura MDX

SH-AWD A-SPEC WITH AUTONOMOUS BRAKING

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2019 Acura MDX

SH-AWD A-SPEC WITH AUTONOMOUS BRAKING

Location

King of Cars B.C. Ltd.

20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4

604-591-8881

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$44,995

+ taxes & licensing

  • 20,700KM
  • Used
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  • Listing ID: 4960044
  • Stock #: C193117
  • VIN: 5J8YD4H09KL802293
Exterior Colour
Red
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door

2019 ACURA MDX SH-AWD A-SPEC 7 PASSENGER, AUTO, NAVIGATION, SUNROOF, BACKUP CAMERA, TWO TONE SUEDE-LEATHER SEATS, POWER MEMORY SEATS, HEATED & VENTILATED SEATS, HEATED STEERING, COLLISION ALERT WITH AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING (AEB), ADAPTIVE CRUISE CONTROL, PADDLE SHIFTING, POWER FOLDING MIRRORS, LANE KEEPING ASSIST, BLIND SPOT ALERT, ROAD DEPARTURE MITIGATION, PARK ASSIST (REAR SENSORS), POWER TELESCOPIC STEERING, AUTO SHUT-OFF, KEYLESS GO, BLUETOOTH/AUX/USB, REMOTE/PUSH START, ALLOYS, DUAL EXHAUST

BALANCE OF ACURA FACTORY WARRANTY

UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC

$0 DOWN FINANCING, OAC

LOW RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, UP TO 96 MONTHS TERM, OAC

STOCK # C193117

PLUS ADMINISTRATION FEE OF $895 AND 12% TAX

Safety
  • Fog Lights
  • Child Safety Locks
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Door Locks
Convenience
  • Cruise Control
  • Steering Wheel Controls
  • Adaptive Cruise Control
  • Proximity Key
  • Telescopic Steering Wheel
  • Push Button Start
Exterior
  • Spoiler
Windows
  • Sunroof
Seating
  • Leather Interior
  • Memory Seats
  • 7 PASSENGER
  • HEATED FRONT SEATS
  • Dual Power Seats
Media / Nav / Comm
  • Bluetooth
Comfort
  • Heated Steering Wheel
Additional Features
  • AWD
  • BACKUP SENSORS
  • Driver Side Airbag
  • LED Lights
  • Power folding side mirrors
  • LANE DEPARTURE ALERT
  • 3rd / Third Row Seats
  • Crash Avoidance / Collision Warning
  • Theft Deterrent/Alarm
  • Anti-lock Brakes / ABS
  • Passenger Front Airbag Off/On
  • Remote / Keyless Entry
  • Air Conditioning A/C
  • Lumbar Seat Adjustment
  • Alloy / Aluminum Wheels
  • Nav / Navigation Package
  • Blind Spot Monitor / Inidicators
  • Backup / Rear View Camera
  • Auto Start or Remote Start
  • Cooled / Ventilated Seats
  • Self Braking

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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