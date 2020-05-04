20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4
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2019 ACURA MDX SH-AWD A-SPEC 7 PASSENGER, AUTO, NAVIGATION, SUNROOF, BACKUP CAMERA, TWO TONE SUEDE-LEATHER SEATS, POWER MEMORY SEATS, HEATED & VENTILATED SEATS, HEATED STEERING, COLLISION ALERT WITH AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING (AEB), ADAPTIVE CRUISE CONTROL, PADDLE SHIFTING, POWER FOLDING MIRRORS, LANE KEEPING ASSIST, BLIND SPOT ALERT, ROAD DEPARTURE MITIGATION, PARK ASSIST (REAR SENSORS), POWER TELESCOPIC STEERING, AUTO SHUT-OFF, KEYLESS GO, BLUETOOTH/AUX/USB, REMOTE/PUSH START, ALLOYS, DUAL EXHAUST
BALANCE OF ACURA FACTORY WARRANTY
UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC
$0 DOWN FINANCING, OAC
LOW RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, UP TO 96 MONTHS TERM, OAC
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