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20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4
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2019 DODGE CHALLENGER SXT PLUS, NAVIGATION, BACKUP CAMERA, SUNROOF, HOOD SCOOP, POWER LEATHER SEATS, HEATED & VENTILATED SEATS, HEATED STEERING, BLIND SPOT ALERT, DUAL EXHAUST, PARK ASSIST (REAR SENSORS), SPORT MODE, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, ALPINE AUDIO, SPOILER
BALANCE OF DODGE FACTORY WARRANTY
UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC
$0 DOWN FINANCING, OAC
BI-WEEKLY PMTS OAC. OPEN LOAN, NO PENALTIES, 96 MONTHS FINANCING, PLUS TAXES oac
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