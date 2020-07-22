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2019 Dodge Charger

21,200 KM

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King of Cars B.C. Ltd.

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SXT PLUS - AWD

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SXT PLUS - AWD

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20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4

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  • Listing ID: 5525865
  • Stock #: C193349
  • VIN: 2C3CDXJGXKH611713

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 21,200 KM

Vehicle Description

2019 DODGE CHARGER SXT PLUS ALL-WHEEL-DRIVE, NAVIGATION, BACKUP CAMERA, SUNROOF, LEATHER POWER MEMORY SEATS, HEATED & VENTILATED SEATS, HEATED STEERING, HEATED REAR SEATS, SPORT MODE, SUPER TRACK PAK MODE, SPOILER, PARK ASSIST (REAR SENSORS), DUAL EXHAUST, BLIND SPOT ALERT, PADDLE SHIFTING, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, WIFI, ALPINE AUDIO, REMOTE-PUSH START, KEYLESS ENTRY, ALARM

BALANCE OF DODGE FACTORY WARRANTY

UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC

$0 DOWN FINANCING, OAC

BI-WEEKLY PAYMENTS, LOW RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, 96 MONTHS TERM, OAC

STOCK # C193349

PLUS ADMINISTRATION FEE OF $895 AND 12% TAX

Vehicle Features

Fog Lights
Child Safety Locks
Power Mirrors
Power Windows
Power Door Locks
Cruise Control
Steering Wheel Controls
Proximity Key
Telescopic Steering Wheel
Push Button Start
Spoiler
Sunroof
Leather Interior
Memory Seats
Heated rear seats
5 Passenger
HEATED FRONT SEATS
Dual Power Seats
Bluetooth
Heated Steering Wheel
AWD
BACKUP SENSORS
Driver Side Airbag
Premium Audio Package
TOUCHSCREEN
WiFi Hotspot
Apple Car Play
Theft Deterrent/Alarm
Anti-lock Brakes / ABS
Passenger Front Airbag Off/On
Remote / Keyless Entry
Air Conditioning A/C
Lumbar Seat Adjustment
Alloy / Aluminum Wheels
Nav / Navigation Package
Blind Spot Monitor / Inidicators
Backup / Rear View Camera
Android Audio
Auto Start or Remote Start
Cooled / Ventilated Seats

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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