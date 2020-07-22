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20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4
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2019 DODGE CHARGER SXT PLUS ALL-WHEEL-DRIVE, NAVIGATION, BACKUP CAMERA, SUNROOF, LEATHER POWER MEMORY SEATS, HEATED & VENTILATED SEATS, HEATED STEERING, HEATED REAR SEATS, SPORT MODE, SUPER TRACK PAK MODE, SPOILER, PARK ASSIST (REAR SENSORS), DUAL EXHAUST, BLIND SPOT ALERT, PADDLE SHIFTING, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, WIFI, ALPINE AUDIO, REMOTE-PUSH START, KEYLESS ENTRY, ALARM
BALANCE OF DODGE FACTORY WARRANTY
UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC
$0 DOWN FINANCING, OAC
BI-WEEKLY PAYMENTS, LOW RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, 96 MONTHS TERM, OAC
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