20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4
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2019 FORD EDGE SEL ALL-WHEEL-DRIVE 2.0L ECOBOOST, NAVIGATION, BACKUP CAMERA, PANORAMIC SUNROOF, POWER HEATED SEATS, BLIND SPOT ASSIST, LANE KEEPING ALERT, POWER LIFTGATE, REMOTE/PUSH START, DUAL EXHAUST, PARK ASSIST (REAR SENSORS), PADDLE SHIFTING, WIFI, AUTO SHUT-OFF
BALANCE OF FORD FACTORY WARRANTY
UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC
$0 DOWN FINANCE, OAC
LOW INTEREST RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, UP TO 96 MONTHS TERM, OAC
STOCK # C192999
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