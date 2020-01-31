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2019 Ford Edge

SEL AWD

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2019 Ford Edge

SEL AWD

Location

King of Cars B.C. Ltd.

20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4

604-591-8881

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$29,995

+ taxes & licensing

  • 24,000KM
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  • Listing ID: 4627869
  • Stock #: C192999
  • VIN: 2FMPK4J93KBB82481
Exterior Colour
White
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door

2019 FORD EDGE SEL ALL-WHEEL-DRIVE 2.0L ECOBOOST, NAVIGATION, BACKUP CAMERA, PANORAMIC SUNROOF, POWER HEATED SEATS, BLIND SPOT ASSIST, LANE KEEPING ALERT, POWER LIFTGATE, REMOTE/PUSH START, DUAL EXHAUST, PARK ASSIST (REAR SENSORS), PADDLE SHIFTING, WIFI, AUTO SHUT-OFF

BALANCE OF FORD FACTORY WARRANTY

UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC

$0 DOWN FINANCE, OAC

LOW INTEREST RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, UP TO 96 MONTHS TERM, OAC

STOCK # C192999

PLUS ADMINISTRATION FEE OF $895 AND 12% TAX

Safety
  • Fog Lights
  • Child Safety Locks
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Door Locks
Convenience
  • Cruise Control
  • Steering Wheel Controls
  • Proximity Key
  • Telescopic Steering Wheel
  • Push Button Start
Exterior
  • Spoiler
Windows
  • Panoramic Sunroof
Seating
  • Memory Seats
  • 5 Passenger
  • HEATED FRONT SEATS
  • Dual Power Seats
Media / Nav / Comm
  • Bluetooth
Additional Features
  • AWD
  • BACKUP SENSORS
  • Driver Side Airbag
  • TOUCHSCREEN
  • WiFi Hotspot
  • LANE DEPARTURE ALERT
  • Theft Deterrent/Alarm
  • Anti-lock Brakes / ABS
  • Passenger Front Airbag Off/On
  • Remote / Keyless Entry
  • Air Conditioning A/C
  • Alloy / Aluminum Wheels
  • Nav / Navigation Package
  • Blind Spot Monitor / Inidicators
  • Backup / Rear View Camera
  • Auto Start or Remote Start
  • Foot Activated Rear Door / Trunk Release

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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