20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4
604-591-8881
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2019 FORD FLEX SEL ALL-WHEEL-DRIVE 7 PASSENGER, NAVIGATION, BACKUP CAMERA, MULTI-PANEL VISTA ROOF, HEATED LEATHER SEATS, POWER SEATS, BLIND SPOT ASSIST, POWER LIFTGATE, REMOTE START, DUAL EXHAUST, PARK ASSIST (REAR SENSORS)
BALANCE OF FORD FACTORY WARRANTY
UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC
$0 DOWN FINANCE, OAC
BI-WEEKLY PMTS OAC. OPEN LOAN, 96 MONTHS
STOCK # C192967
PLUS ADMINISTRATION FEE OF $895 AND 12% TAX
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