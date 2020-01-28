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2019 Ford Flex

SEL AWD 7 passenger

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SEL AWD 7 passenger

Location

King of Cars B.C. Ltd.

20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4

604-591-8881

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$29,995

+ taxes & licensing

  • 14,300KM
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  • Listing ID: 4571121
  • Stock #: C192967
  • VIN: 2FMHK6C8XKBA22036
Exterior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door

2019 FORD FLEX SEL ALL-WHEEL-DRIVE 7 PASSENGER, NAVIGATION, BACKUP CAMERA, MULTI-PANEL VISTA ROOF, HEATED LEATHER SEATS, POWER SEATS, BLIND SPOT ASSIST, POWER LIFTGATE, REMOTE START, DUAL EXHAUST, PARK ASSIST (REAR SENSORS)

BALANCE OF FORD FACTORY WARRANTY

UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC

$0 DOWN FINANCE, OAC

BI-WEEKLY PMTS OAC. OPEN LOAN, 96 MONTHS

STOCK # C192967

PLUS ADMINISTRATION FEE OF $895 AND 12% TAX

Safety
  • Fog Lights
  • Child Safety Locks
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Door Locks
Convenience
  • Cruise Control
  • Steering Wheel Controls
  • Proximity Key
  • Telescopic Steering Wheel
  • Push Button Start
Windows
  • Panoramic Sunroof
Seating
  • Leather Interior
  • Memory Seats
  • 7 PASSENGER
  • HEATED FRONT SEATS
  • Dual Power Seats
Media / Nav / Comm
  • Bluetooth
Additional Features
  • AWD
  • BACKUP SENSORS
  • Microsoft SYNC
  • Driver Side Airbag
  • Rear cross traffic alert
  • TOUCHSCREEN
  • WiFi Hotspot
  • 3rd / Third Row Seats
  • Theft Deterrent/Alarm
  • Anti-lock Brakes / ABS
  • Passenger Front Airbag Off/On
  • Remote / Keyless Entry
  • Air Conditioning A/C
  • Alloy / Aluminum Wheels
  • Nav / Navigation Package
  • Blind Spot Monitor / Inidicators
  • Backup / Rear View Camera
  • Auto Start or Remote Start
  • Roof Heat/Air
  • Foot Activated Rear Door / Trunk Release

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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