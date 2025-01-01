2019 GMC Savana Cargo Van

$32,995+ taxes & licensing
Location
Autoworld
19987 Fraser Hwy, Langley, BC V3A 4E2
604-510-7227
Certified
$32,995
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour SUMMIT WHITE
- Interior Colour Pewter Cloth
- Body Style Commercial Van
- Fuel Type Flex Fuel
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 5-door
- Passengers 2
- Mileage 93,576 KM
Vehicle Description
Just In Come Check Out This No Accident Local Lower Mainland 2019 GMC Savana 2500HD Cargo Van. This Van Is Load with Features such as Bulkhead, Shelving, Tool Box and Roof Rack. This Van Has a Very Rare Right Hand Side Sliding Door.
1WT - PREFERRED EQUIPMENT GROUP
GAZ - SUMMIT WHITE
93G - MEDIUM DARK PEWTER
V6 4.3L DI ENGINE WITH VVT
8-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION
POWER CONVENIENCE PACKAGE
SLIDING RH SIDE DOOR
REAR VISION CAMERA
POWER WINDOWS
FRONT BUCKET SEATS W/CUSTOM CLOTH TRIM AND CONSOLE WITH SWING-OUT STORAGE BIN
HEAD CURTAIN SIDE AIRBAGS
POWER DOOR LOCKS
GLASS: RH SIDE CARGO AND REAR DOORS
FLOOR COVERING FRONT & REAR
CONSOLE WITH SWING OUT STORAGE BIN
AIR CONDITIONING, FRONT
GVWR: 3901 KG (8600 LB)
POWER HEATED OUTSIDE MIRRORS
INSIDE REARVIEW MIRROR INCLUDED W/REAR VISION CAMERA DISPLAY
3.42 REAR AXLE RATIO
STABILITRAK
ENGINE BLOCK HEATER
105 AMP ALTERNATOR
POWER OUTLET - 110-VOLTS
ELECTRONIC THROTTLE CONTROL
REAR DOOR TRIM PANELS
16" STEEL WHEELS
AM/FM STEREO WITH MP3 PLAYER
TIRE PRESSURE MONITOR
AUX TRANSMISSION OIL COOLER
$895 Doc Fee
Please Contact Dealer For Warranty Details*** Extended Warranty Available.
For More Details Visit http://Autoworld.ca/
Contact @Autoworld 604-510-7227
19987 Fraser Highway
Langley BC
V3A 4E2
VSA : 31259
604-510-7227