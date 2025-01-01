2019 GMC Savana Cargo Van

Menu
Account
Sign In
<p>Just In Come Check Out This No Accident Local Lower Mainland 2019 GMC Savana 2500HD Cargo Van. This Van Is Load with Features such as Bulkhead, Shelving, Tool Box and Roof Rack.  This Van Has a Very Rare Right Hand Side Sliding Door. </p><p> </p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> </p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>1WT - PREFERRED EQUIPMENT GROUP</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> </p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>GAZ - SUMMIT WHITE</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>93G - MEDIUM DARK PEWTER</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> </p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>V6 4.3L DI ENGINE WITH VVT</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>8-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> </p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>POWER CONVENIENCE PACKAGE</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>SLIDING RH SIDE DOOR</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>REAR VISION CAMERA</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>POWER WINDOWS</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>FRONT BUCKET SEATS W/CUSTOM CLOTH TRIM AND CONSOLE WITH SWING-OUT STORAGE BIN</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>HEAD CURTAIN SIDE AIRBAGS</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>POWER DOOR LOCKS</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>GLASS: RH SIDE CARGO AND REAR DOORS</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>FLOOR COVERING FRONT & REAR</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>CONSOLE WITH SWING OUT STORAGE BIN           </p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>AIR CONDITIONING, FRONT</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>GVWR: 3901 KG (8600 LB)</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>POWER HEATED OUTSIDE MIRRORS</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>INSIDE REARVIEW MIRROR INCLUDED W/REAR VISION CAMERA DISPLAY</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>3.42 REAR AXLE RATIO</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>STABILITRAK</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>ENGINE BLOCK HEATER</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>105 AMP ALTERNATOR</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>POWER OUTLET - 110-VOLTS</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>ELECTRONIC THROTTLE CONTROL            </p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>REAR DOOR TRIM PANELS</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>16 STEEL WHEELS</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>AM/FM STEREO WITH MP3 PLAYER</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>TIRE PRESSURE MONITOR</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>AUX TRANSMISSION OIL COOLER             </p><p> </p><p> </p><p>$895 Doc Fee</p><p>Please Contact Dealer For Warranty Details*** Extended Warranty Available.</p><p>For More Details Visit http://Autoworld.ca/</p><p>Contact @Autoworld 604-510-7227</p><p><br />19987 Fraser Highway</p><p>Langley BC</p><p>V3A 4E2</p><p> </p><p>VSA : 31259</p><p> </p>

2019 GMC Savana Cargo Van

93,576 KM

Details Description Features

$32,995

+ taxes & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options

2019 GMC Savana Cargo Van

RWD 2500HD 135" No Accidents, Local, Sliding Door

Watch This Vehicle
13053824

2019 GMC Savana Cargo Van

RWD 2500HD 135" No Accidents, Local, Sliding Door

Location

Autoworld

19987 Fraser Hwy, Langley, BC V3A 4E2

604-510-7227

  1. 1759933930805
  2. 1759933931351
  3. 1759933931782
  4. 1759933932253
  5. 1759933932776
  6. 1759933933257
  7. 1759933933749
  8. 1759933934202
  9. 1759933934695
  10. 1759933935138
  11. 1759933935595
  12. 1759933936029
  13. 1759933936453
  14. 1759933936894
  15. 1759933937368
  16. 1759933937851
  17. 1759933938279
  18. 1759933938745
  19. 1759933939174
  20. 1759933939605
  21. 1759933940022
  22. 1759933940486
  23. 1759933940991
Contact Seller
CarfaxCanada-3colour_EN View Carfax Report

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$32,995

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
93,576KM
Excellent Condition
VIN 1GTW7AFPXK1178110

Vehicle Details

  • Exterior Colour SUMMIT WHITE
  • Interior Colour Pewter Cloth
  • Body Style Commercial Van
  • Fuel Type Flex Fuel
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 5-door
  • Passengers 2
  • Mileage 93,576 KM

Vehicle Description

Just In Come Check Out This No Accident Local Lower Mainland 2019 GMC Savana 2500HD Cargo Van. This Van Is Load with Features such as Bulkhead, Shelving, Tool Box and Roof Rack.  This Van Has a Very Rare Right Hand Side Sliding Door. 

 

 

1WT - PREFERRED EQUIPMENT GROUP

 

GAZ - SUMMIT WHITE

93G - MEDIUM DARK PEWTER

 

V6 4.3L DI ENGINE WITH VVT

8-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION

 

POWER CONVENIENCE PACKAGE

SLIDING RH SIDE DOOR

REAR VISION CAMERA

POWER WINDOWS

FRONT BUCKET SEATS W/CUSTOM CLOTH TRIM AND CONSOLE WITH SWING-OUT STORAGE BIN

HEAD CURTAIN SIDE AIRBAGS

POWER DOOR LOCKS

GLASS: RH SIDE CARGO AND REAR DOORS

FLOOR COVERING FRONT & REAR

CONSOLE WITH SWING OUT STORAGE BIN           

AIR CONDITIONING, FRONT

GVWR: 3901 KG (8600 LB)

POWER HEATED OUTSIDE MIRRORS

INSIDE REARVIEW MIRROR INCLUDED W/REAR VISION CAMERA DISPLAY

3.42 REAR AXLE RATIO

STABILITRAK

ENGINE BLOCK HEATER

105 AMP ALTERNATOR

POWER OUTLET - 110-VOLTS

ELECTRONIC THROTTLE CONTROL            

REAR DOOR TRIM PANELS

16" STEEL WHEELS

AM/FM STEREO WITH MP3 PLAYER

TIRE PRESSURE MONITOR

AUX TRANSMISSION OIL COOLER             

 

 

$895 Doc Fee

Please Contact Dealer For Warranty Details*** Extended Warranty Available.

For More Details Visit http://Autoworld.ca/

Contact @Autoworld 604-510-7227


19987 Fraser Highway

Langley BC

V3A 4E2

 

VSA : 31259

 

Vehicle Features

Packages

1WT
93G
A12
AS5
C60
GAZ
GU6
LV1
M5U
U0F
VK3
YA2
ZW3
ZX2
ZY1

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Passenger Air Bag On/Off Switch
Front Head Air Bag

Interior

Security System
Air Conditioning
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Anti-Theft System
WiFi Hotspot

Exterior

Daytime Running Lights
Automatic Headlights
Steel Wheels

Media / Nav / Comm

Bluetooth

Convenience

Power Outlet

Additional Features

Transmission Overdrive Switch

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Autoworld

Used 2019 GMC Savana Cargo Van RWD 2500HD 135
2019 GMC Savana Cargo Van RWD 2500HD 135" No Accidents, Local, Sliding Door 93,576 KM $32,995 + tax & lic
Used 2022 Volkswagen Tiguan Highline R-Line 4MOTION. *Local One Owner, Nav* for sale in Langley, BC
2022 Volkswagen Tiguan Highline R-Line 4MOTION. *Local One Owner, Nav* 46,244 KM $31,995 + tax & lic
Used 2019 Land Rover Discovery Sport HSE AWD 286hp *Nav, Pano Sunroof, Night Pkg* for sale in Langley, BC
2019 Land Rover Discovery Sport HSE AWD 286hp *Nav, Pano Sunroof, Night Pkg* 89,993 KM $26,995 + tax & lic

Buy From Home Available

Remote Buying Options
Local Delivery
Local Test Drive Delivery

* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.

Email Autoworld

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Autoworld

Autoworld

19987 Fraser Hwy, Langley, BC V3A 4E2

Call Dealer

604-510-XXXX

(click to show)

604-510-7227

Quick Links
Directions Website Inventory
$32,995

+ taxes & licensing>

Autoworld

604-510-7227

2019 GMC Savana Cargo Van