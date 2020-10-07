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20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4
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2019 HONDA ACCORD TOURING 1.5L TURBO SEDAN WITH HONDA SENSING TECHNOLOGY, AUTO, NAVIGATION, HEADS UP DISPLAY (HUD), SUNROOF, BACKUP CAMERA, HEATED & VENTILATED LEATHER SEATS, POWER MEMORY SEATS, HEATED REAR SEATS, HEATED STEERING, COLLISION ALERT WITH AUTONOMOUS BRAKING (AEB), ROAD DEPARTURE MITIGATION, LANE KEEPING ASSIST, BLIND SPOT ALERT, TRAFFIC SIGN RECOGNITION, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, HIIL START ASSIST, PARK ASSIST (FRONT & REAR SENSORS), SPORT-ECON MODE, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, WIRELESS CHARGER, REMOTE/PUSH, KEYLESS ENTRY, POWER GROUP, ALARM, ALLOYS, DUAL EXHAUST
BALANCE OF HONDA FACTORY WARRANTY
UP TO 6 MONTH NO PAYMENTS, OAC
$0 DOWN FINANCING, OAC
BI-WEEKLY PAYMENTS, LOW RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, UP TO 96 MONTHS TERM, OAC
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