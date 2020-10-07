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2019 Honda Accord

100 KM

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$37,995

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King of Cars B.C. Ltd.

604-591-8881

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Touring With Autonomous Braking

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Touring With Autonomous Braking

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20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4

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  • Listing ID: 5865525
  • Stock #: C194002
  • VIN: 1HGCV1F97KA805552

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 100 KM

Vehicle Description

2019 HONDA ACCORD TOURING 1.5L TURBO SEDAN WITH HONDA SENSING TECHNOLOGY, AUTO, NAVIGATION, HEADS UP DISPLAY (HUD), SUNROOF, BACKUP CAMERA, HEATED & VENTILATED LEATHER SEATS, POWER MEMORY SEATS, HEATED REAR SEATS, HEATED STEERING, COLLISION ALERT WITH AUTONOMOUS BRAKING (AEB), ROAD DEPARTURE MITIGATION, LANE KEEPING ASSIST, BLIND SPOT ALERT, TRAFFIC SIGN RECOGNITION, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, HIIL START ASSIST, PARK ASSIST (FRONT & REAR SENSORS), SPORT-ECON MODE, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, WIRELESS CHARGER, REMOTE/PUSH, KEYLESS ENTRY, POWER GROUP, ALARM, ALLOYS, DUAL EXHAUST

BALANCE OF HONDA FACTORY WARRANTY

UP TO 6 MONTH NO PAYMENTS, OAC

$0 DOWN FINANCING, OAC

BI-WEEKLY PAYMENTS, LOW RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, UP TO 96 MONTHS TERM, OAC

STOCK # C194002

PLUS ADMINISTRATION FEE OF $895 AND 12% TAX

DEALER # 31301

Vehicle Features

Fog Lights
Child Safety Locks
Power Mirrors
Power Windows
Power Door Locks
Cruise Control
Steering Wheel Controls
Adaptive Cruise Control
Proximity Key
Telescopic Steering Wheel
Push Button Start
Sunroof
Leather Interior
Memory Seats
Heated rear seats
5 Passenger
HEATED FRONT SEATS
Dual Power Seats
Bluetooth
Heated Steering Wheel
BACKUP SENSORS
Hill start assist
Driver Side Airbag
Premium Audio Package
TOUCHSCREEN
Front Sensors
Apple Car Play
LANE DEPARTURE ALERT
Wireless Charger
Crash Avoidance / Collision Warning
Theft Deterrent/Alarm
Anti-lock Brakes / ABS
Passenger Front Airbag Off/On
Remote / Keyless Entry
Air Conditioning A/C
Lumbar Seat Adjustment
Alloy / Aluminum Wheels
Nav / Navigation Package
Blind Spot Monitor / Inidicators
Backup / Rear View Camera
Android Audio
Auto Start or Remote Start
Cooled / Ventilated Seats
Self Braking
HUD / Heads Up or Windshield Display

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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