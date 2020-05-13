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604-591-8881
20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4
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2019 INFINITI QX60 ESSENTIAL 7-PASSENGER ALL-WHEEL-DRIVE AUTO, NAVIGATION, 360 DEGREES SURROUND CAMERA, PANORAMIC SUNROOF (2ND & 3RD ROW MOONROOF), HEADREST DVD ENTERTAINMENT SYSTEM, LEATHER HEATED & VENTILATED SEATS, POWER MEMORY SEATS, HEATED STEERING, COLLISION ALERT WITH AUTONOMOUS BRAKING (AEB), BACKUP COLLISION INTERVENTION, BLIND SPOT ALERT, LANE KEEPING ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, PARK ASSIST (FRONT & REAR SENSORS), BOSE AUDIO, POWER TELESCOPIC STEERING, KEYLESS GO, REMOTE/PUSH START, BLUETOOTH/AUX/USB
BALANCE OF INFINITI FACTORY WARRANTY
UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC
$0 DOWN FINANCING, OAC
LOW RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, UP TO 96 MONTHS TERM, OAC
STOCK # C193148
PLUS ADMINISTRATION FEE OF $895 AND TAXES
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