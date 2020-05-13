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2019 Infiniti QX60

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  • 12,800KM
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  • Listing ID: 5010093
  • Stock #: C193148
  • VIN: 5N1DL0MM3KC508305
Exterior Colour
White
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
5-door

2019 INFINITI QX60 ESSENTIAL 7-PASSENGER ALL-WHEEL-DRIVE AUTO, NAVIGATION, 360 DEGREES SURROUND CAMERA, PANORAMIC SUNROOF (2ND & 3RD ROW MOONROOF), HEADREST DVD ENTERTAINMENT SYSTEM, LEATHER HEATED & VENTILATED SEATS, POWER MEMORY SEATS, HEATED STEERING, COLLISION ALERT WITH AUTONOMOUS BRAKING (AEB), BACKUP COLLISION INTERVENTION, BLIND SPOT ALERT, LANE KEEPING ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, PARK ASSIST (FRONT & REAR SENSORS), BOSE AUDIO, POWER TELESCOPIC STEERING, KEYLESS GO, REMOTE/PUSH START, BLUETOOTH/AUX/USB

BALANCE OF INFINITI FACTORY WARRANTY

UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC

$0 DOWN FINANCING, OAC

LOW RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, UP TO 96 MONTHS TERM, OAC

STOCK # C193148

PLUS ADMINISTRATION FEE OF $895 AND TAXES

Safety
  • Fog Lights
  • Child Safety Locks
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Door Locks
Convenience
  • Cruise Control
  • Steering Wheel Controls
  • Adaptive Cruise Control
  • Proximity Key
  • Telescopic Steering Wheel
  • Push Button Start
Windows
  • Panoramic Sunroof
Seating
  • Leather Interior
  • Memory Seats
  • Heated rear seats
  • 7 PASSENGER
  • HEATED FRONT SEATS
  • Dual Power Seats
Media / Nav / Comm
  • Bluetooth
Comfort
  • Heated Steering Wheel
Additional Features
  • AWD
  • BACKUP SENSORS
  • Driver Side Airbag
  • LED Lights
  • Premium Audio Package
  • Rear cross traffic alert
  • TOUCHSCREEN
  • Front Sensors
  • LANE DEPARTURE ALERT
  • 3rd / Third Row Seats
  • Headrest DVD/TV
  • Crash Avoidance / Collision Warning
  • Theft Deterrent/Alarm
  • Anti-lock Brakes / ABS
  • Passenger Front Airbag Off/On
  • Remote / Keyless Entry
  • Air Conditioning A/C
  • Lumbar Seat Adjustment
  • Alloy / Aluminum Wheels
  • Nav / Navigation Package
  • Blind Spot Monitor / Inidicators
  • Backup / Rear View Camera
  • Auto Start or Remote Start
  • Cooled / Ventilated Seats
  • Birds Eye View Camera
  • Self Braking

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