Menu
Account
Sign In

2019 Kia Sorento

AWD

Watch This Vehicle

2019 Kia Sorento

AWD

Location

King of Cars B.C. Ltd.

20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4

604-591-8881

  1. 4907370
  2. 4907370
  3. 4907370
  4. 4907370
  5. 4907370
  6. 4907370
  7. 4907370
  8. 4907370
  9. 4907370
  10. 4907370
  11. 4907370
  12. 4907370
Contact Seller

$23,995

+ taxes & licensing

  • 13,700KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4907370
  • Stock #: C193109
  • VIN: 5XYPGDA38KG493630
Exterior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door

2019 KIA SORENTO, AUTO, BACKUP CAMERA, HEATED SEATS, HEATED STEERING, BLUETOOTH, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, PUSH START, KEYLESS ENTRY, STEERING AUDIO CONTROLS, ALARM, ALLOYS

- BALANCE OF KIA FACTORY WARRANTY

- UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC

- $0 DOWN FINANCING, OAC

- BI-WEEKLY PAYMENTS, LOW RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, UP TO 96 MONTHS TERM, OAC

- STOCK # C193109

- PLUS ADMINISTRATION FEE OF $895 AND 12% TAX

Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Door Locks
Convenience
  • Cruise Control
  • Steering Wheel Controls
  • Push Button Start
Media / Nav / Comm
  • Bluetooth
Comfort
  • Heated Steering Wheel
Seating
  • 5 Passenger
  • HEATED FRONT SEATS
Additional Features
  • AWD
  • TOUCHSCREEN
  • Apple Car Play
  • Theft Deterrent/Alarm
  • Remote / Keyless Entry
  • Air Conditioning A/C
  • Alloy / Aluminum Wheels
  • Backup / Rear View Camera
  • Android Audio

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From King of Cars B.C. Ltd.

2019 RAM 1500 Classi...
 4,700 KM
$29,995 + tax & lic
2017 RAM 1500 SLT - ...
 56,400 KM
$23,995 + tax & lic
2019 RAM 1500 SLT CR...
 15,400 KM
$36,995 + tax & lic
King of Cars B.C. Ltd.

King of Cars B.C. Ltd.

20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

604-591-XXXX

(click to show)

604-591-8881

Send A Message