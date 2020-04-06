20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4
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2019 NISSAN ROGUE SL, NAVIGATION, PANORAMIC SUNROOF, 360 DEGREES SURROUND CAMERA, HEATED LEATHER SEATS, POWER MEMORY SEATS, HEATED STEERING, COLLISION ALERT WITH AUTONOMOUS BRAKING, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, BLIND SPOT ALERT, LANE KEEPING ASSIST, STEERING ASSIST, BOSE AUDIO, WIFI, BLUETOOTH-USB-AUX, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, STEERING AUDIO CONTROLS, REMOTE/PUSH START, SPORT/ECO MODE, PARK ASSIST (REAR SENSORS)
BALANCE OF NISSAN FACTORY WARRANTY
UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC
$0 DOWN FINANCING, OAC
LOW INTEREST RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, UP TO 96 MONTHS TERM, OAC
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