Menu
Account
Sign In

2019 Nissan Rogue

SL - AWD WITH AUTONOMOUS BRAKING

Watch This Vehicle

2019 Nissan Rogue

SL - AWD WITH AUTONOMOUS BRAKING

Location

King of Cars B.C. Ltd.

20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4

604-591-8881

  1. 4858248
  2. 4858248
  3. 4858248
  4. 4858248
  5. 4858248
  6. 4858248
  7. 4858248
  8. 4858248
  9. 4858248
  10. 4858248
  11. 4858248
  12. 4858248
  13. 4858248
  14. 4858248
  15. 4858248
  16. 4858248
  17. 4858248
  18. 4858248
Contact Seller

$29,995

+ taxes & licensing

  • 12,200KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4858248
  • Stock #: C193096
  • VIN: 5N1AT2MV8KC760476
Exterior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door

2019 NISSAN ROGUE SL, NAVIGATION, PANORAMIC SUNROOF, 360 DEGREES SURROUND CAMERA, HEATED LEATHER SEATS, POWER MEMORY SEATS, HEATED STEERING, COLLISION ALERT WITH AUTONOMOUS BRAKING, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, BLIND SPOT ALERT, LANE KEEPING ASSIST, STEERING ASSIST, BOSE AUDIO, WIFI, BLUETOOTH-USB-AUX, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, STEERING AUDIO CONTROLS, REMOTE/PUSH START, SPORT/ECO MODE, PARK ASSIST (REAR SENSORS)

BALANCE OF NISSAN FACTORY WARRANTY
UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC

$0 DOWN FINANCING, OAC

LOW INTEREST RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, UP TO 96 MONTHS TERM, OAC

STOCK # C193096

PLUS ADMINISTRATION FEE OF $895 AND 12% TAX

Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Door Locks
Convenience
  • Steering Wheel Controls
  • Adaptive Cruise Control
  • Proximity Key
  • Push Button Start
Windows
  • Panoramic Sunroof
Seating
  • Leather Interior
  • Memory Seats
  • 5 Passenger
  • HEATED FRONT SEATS
  • Dual Power Seats
Media / Nav / Comm
  • Bluetooth
Comfort
  • Heated Steering Wheel
Additional Features
  • AWD
  • BACKUP SENSORS
  • Hill start assist
  • LED Lights
  • Premium Audio Package
  • TOUCHSCREEN
  • WiFi Hotspot
  • Apple Car Play
  • LANE DEPARTURE ALERT
  • Crash Avoidance / Collision Warning
  • Theft Deterrent/Alarm
  • Remote / Keyless Entry
  • Air Conditioning A/C
  • Alloy / Aluminum Wheels
  • Nav / Navigation Package
  • Blind Spot Monitor / Inidicators
  • Backup / Rear View Camera
  • Android Audio
  • Auto Start or Remote Start
  • Birds Eye View Camera
  • Self Braking

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From King of Cars B.C. Ltd.

2018 Kia Stinger GT ...
 36,800 KM
$33,995 + tax & lic
2019 Toyota Camry SE...
 26,200 KM
$25,995 + tax & lic
2017 Mercedes-Benz C...
 30,000 KM
$41,995 + tax & lic
King of Cars B.C. Ltd.

King of Cars B.C. Ltd.

20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

604-591-XXXX

(click to show)

604-591-8881

Send A Message