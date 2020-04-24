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2019 RAM 1500

SLT CREW CAB

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2019 RAM 1500

SLT CREW CAB

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King of Cars B.C. Ltd.

20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4

604-591-8881

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$36,995

+ taxes & licensing

  • 15,400KM
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  • Listing ID: 4898649
  • Stock #: C193083
  • VIN: 1C6RR7LT7KS624047
Exterior Colour
Black
Body Style
Pickup Truck
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
4-Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
8-cylinder
Doors
4-door

2019 DODGE RAM 1500 CLASSIC SLT 5.7L HEMI CREW CAB, AUTO, 4X4, BACKUP CAMERA, SUNROOF, POWER HEATED SEATS, HEATED STEERING, HOOD SCOOP, STEP BAR, TOUCH SCREEN, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, WIFI, POWER FOLDING MIRRORS, DUAL EXHAUST, REMOTE START, POWER GROUP, A/C, KEYLESS ENTRY, ALARM

BALANCE OF DODGE FACTORY WARRANTY

UP TO 6 MONTH NO PAYMENTS, OAC

$0 DOWN FINANCING, OAC

LOW RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, UP TO 96 MONTHS TERM, OAC

STOCK # C193083

PLUS ADMINISTRATION FEE OF $895 AND 12% TAX

Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Door Locks
Convenience
  • Cruise Control
  • Steering Wheel Controls
Windows
  • Sunroof
Media / Nav / Comm
  • Bluetooth
Comfort
  • Heated Steering Wheel
Seating
  • 5 Passenger
  • HEATED FRONT SEATS
  • Dual Power Seats
Additional Features
  • 4x4
  • Power folding side mirrors
  • TOUCHSCREEN
  • WiFi Hotspot
  • Apple Car Play
  • Theft Deterrent/Alarm
  • Remote / Keyless Entry
  • Air Conditioning A/C
  • Alloy / Aluminum Wheels
  • Backup / Rear View Camera
  • Android Audio
  • Auto Start or Remote Start
  • Running Boards / Rails

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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