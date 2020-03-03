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2019 Toyota Camry

SE AUTONOMOUS BRAKING

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2019 Toyota Camry

SE AUTONOMOUS BRAKING

Location

King of Cars B.C. Ltd.

20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4

604-591-8881

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$25,895

+ taxes & licensing

  • 22,700KM
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  • Listing ID: 4775913
  • Stock #: C193042
  • VIN: 4T1B11HK4KU806903
Exterior Colour
Black
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door

2019 TOYOTA CAMRY SE, AUTO, BACKUP CAMERA, TWO TONE LEATHER HEATED SEATS, POWER SEATS, AUTONOMOUS BRAKING (AEB), ADAPTIVE CRUISE CONTROL, LANE KEEPING ASSIST, PADDLE SHIFT, SPOILER, BLUETOOTH-USB-AUX, KEYELSS ENTRY, ALARM

BALANCE OF TOYOTA FACTORY WARRANTY

UP TO 6 MONTH NO PAYMENTS, OAC

$0 DOWN FINANCING, OAC

LOW RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, UP TO 96 MONTHS TERM, OAC

STOCK # C193042

PLUS ADMINISTRATION FEE OF $895 AND 12% TAX

Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Door Locks
Exterior
  • Spoiler
Convenience
  • Steering Wheel Controls
  • Adaptive Cruise Control
Seating
  • Leather Interior
  • 5 Passenger
  • HEATED FRONT SEATS
  • Dual Power Seats
Media / Nav / Comm
  • Bluetooth
Additional Features
  • TOUCHSCREEN
  • Apple Car Play
  • LANE DEPARTURE ALERT
  • Crash Avoidance / Collision Warning
  • Theft Deterrent/Alarm
  • Remote / Keyless Entry
  • Air Conditioning A/C
  • Alloy / Aluminum Wheels
  • Backup / Rear View Camera
  • Android Audio

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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