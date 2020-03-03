20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4
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2019 TOYOTA CAMRY SE, AUTO, BACKUP CAMERA, TWO TONE LEATHER HEATED SEATS, POWER SEATS, AUTONOMOUS BRAKING (AEB), ADAPTIVE CRUISE CONTROL, LANE KEEPING ASSIST, PADDLE SHIFT, SPOILER, BLUETOOTH-USB-AUX, KEYELSS ENTRY, ALARM
BALANCE OF TOYOTA FACTORY WARRANTY
UP TO 6 MONTH NO PAYMENTS, OAC
$0 DOWN FINANCING, OAC
LOW RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, UP TO 96 MONTHS TERM, OAC
STOCK # C193042
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