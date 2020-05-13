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20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4
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2019 VW JETTA EXECLINE TURBO, AUTO, NAVIGATION, PANORAMIC SUNROOF, BACKUP CAMERA, LEATHER HEATED & VENTILATED SEATS, POWER MEMORY SEATS, HEATED REAR SEATS, HEATED STEERING, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, FRONT COLLISION ALERT, BLIND SPOT ALERT, LANE KEEPING ASSIST, REAR CROSS TRAFFIC ALERT, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, KEYLESS GO, REMOTE-PUSH START, ALARM, DUAL EXHAUST
BALANCE OF VOLKSWAGEN FACTORY WARRANTY
UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC
LOW INTEREST RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, UP TO 96 MONTHS TERM, OAC
STOCK # C193160
PLUS ADMINISTRATION FEE OF $895 AND 12% TAX
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