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  • 30,400KM
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  • Listing ID: 5010096
  • Stock #: C193160
  • VIN: 3VWG57BU5KM143550
Exterior Colour
White
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door

2019 VW JETTA EXECLINE TURBO, AUTO, NAVIGATION, PANORAMIC SUNROOF, BACKUP CAMERA, LEATHER HEATED & VENTILATED SEATS, POWER MEMORY SEATS, HEATED REAR SEATS, HEATED STEERING, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, FRONT COLLISION ALERT, BLIND SPOT ALERT, LANE KEEPING ASSIST, REAR CROSS TRAFFIC ALERT, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, KEYLESS GO, REMOTE-PUSH START, ALARM, DUAL EXHAUST

BALANCE OF VOLKSWAGEN FACTORY WARRANTY

UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC

LOW INTEREST RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, UP TO 96 MONTHS TERM, OAC

STOCK # C193160

PLUS ADMINISTRATION FEE OF $895 AND 12% TAX

Safety
  • Fog Lights
  • Child Safety Locks
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Door Locks
Convenience
  • Cruise Control
  • Steering Wheel Controls
  • Adaptive Cruise Control
  • Proximity Key
  • Telescopic Steering Wheel
  • Push Button Start
Windows
  • Panoramic Sunroof
Seating
  • Leather Interior
  • Memory Seats
  • Heated rear seats
  • 5 Passenger
  • HEATED FRONT SEATS
  • Dual Power Seats
Media / Nav / Comm
  • Bluetooth
Comfort
  • Heated Steering Wheel
Additional Features
  • Driver Side Airbag
  • LED Lights
  • Rear cross traffic alert
  • TOUCHSCREEN
  • Apple Car Play
  • LANE DEPARTURE ALERT
  • Crash Avoidance / Collision Warning
  • Theft Deterrent/Alarm
  • Anti-lock Brakes / ABS
  • Passenger Front Airbag Off/On
  • Remote / Keyless Entry
  • Air Conditioning A/C
  • Lumbar Seat Adjustment
  • Alloy / Aluminum Wheels
  • Nav / Navigation Package
  • Blind Spot Monitor / Inidicators
  • Backup / Rear View Camera
  • Android Audio
  • Auto Start or Remote Start
  • Cooled / Ventilated Seats

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