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2020 Jeep Grand Cherokee

33,323 KM

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King of Cars B.C. Ltd.

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20109 Fraser Hwy, Langley, BC V3A 4E4

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  • Listing ID: 7998717
  • Stock #: P214414
  • VIN: 1C4RJFAG2LC266657

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blanc
  • Body Style SUV / Crossover
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # P214414
  • Mileage 33,323 KM

Vehicle Description

https://www.kingofcarsbc.com/occasion/Jeep-Grand_Cherokee-2020-id8488787.html

Vehicle Features

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