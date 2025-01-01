Menu
<p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;><strong>Come Check Out This Beautiful 2021 Chevrolet Silverado 1500 RST Duramax Diesel Crew Cab Short Box 4WD.  This Duramax is loaded with features like Fuel Off Road Black Wheels, Heated Seats, Z71 Protection Pkg and Much Much More. Set in Onyx Black on Jet Black Cloth. </strong></p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;><strong>GM Build sheet</strong></p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>DURAMAX 3.0 TURBO-DIESEL ENGINE</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>10-SPD AUTOMATIC TRANSMISSION</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>GVWR: 3266 KG (7200 LB)</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> REAR AXLE, 3.23 RATIO</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>• AUTOMATIC LOCKING REAR</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>  DIFFERENTIAL</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;><strong><u>Z71 OFF-ROAD AND PROTECTION</u></strong></p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> PACKAGE</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> • SKID PLATES</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> • HILL DESCENT CONTROL</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> • HEAVY-DUTY AIR FILTER</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> • AUTOTRAC 2-SPEED TRANSFER</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>  CASE</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> • Z71 BADGING</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> • DUAL EXHAUST W POLISHED TIPS</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> • ALL-TERRAIN TIRES</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> • REAR WHEELHOUSE LINERS</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>Z71 ALL-WEATHER FLOOR LINERS</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>Z71 OFF-ROAD AND PROTECTION</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;><strong><u>CHEVYTEC SPRAY-ON BEDLINER</u></strong></p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;><strong><u>TRAILER BRAKE CONTROLLER</u></strong></p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;><strong><u>ENGINE BLOCK HEATER</u></strong></p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;><strong><u><span style=text-decoration-line: none;> </span></u></strong></p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;><strong><u>CONNECTIVITY FEATURES</u></strong></p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> • CHEVROLET INFOTAINMENT 3</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>  WITH 8 DIAGONAL COLOUR TOUCH</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>  SCREEN. ADDITIONAL FEATURES</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>  FOR COMPATIBLE PHONES INCLUDE</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>  BLUETOOTH AUDIO STREAMING FOR</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>  2 DEVICES, VOICE COMMAND</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>  PASS-THROUGH TO PHONE,</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>  APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>  CAPABLE.</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> • BLUETOOTH FOR PHONE</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> • ONSTAR(R) SERVICES AND</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>  4G LTE WI-FI HOTSPOT CAPABLE</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>  (SUBJECT TO TERMS, SEE</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>   ONSTAR.CA)</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> • USB PORTS (2) LOCATED ON</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>  INSTRUMENT PANEL</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> </p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;><strong><u>MECHANICAL FEATURES</u></strong></p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>  W/CRUISE & POWERTRAIN GRADE</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>  BRAKING AND TOW/HAUL MODE</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> • 4-WHEEL ANTILOCK DISC BRAKES</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>  WITH DURALIFE(TM) ROTORS</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> • BATTERY RUN DOWN PROTECTION</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> </p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;><strong><u>SAFETY / SECURITY</u></strong></p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> • REAR VISION CAMERA</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> • TEEN DRIVER MODE</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> • STABILITRAK(R) - ELECTRONIC</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>  STABILITY CONTROL SYSTEM W/</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>  PROACTIVE ROLL AVOIDANCE,</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>  TRACTION CONTROL, TRAILER</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>  SWAY CTRL & HILL START ASSIST</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> • AUTOMATIC FRONT HEADLAMP &</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>  REAR TAIL LAMP CONTROL</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> </p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;><strong><u>EXTERIOR FEATURES</u></strong></p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> • FRONT LED FOG LAMPS</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> • BLACK FRONT BOWTIE</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>  ALUMINUM WHEELS</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> • LED DURABED LIGHTING</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> • LED TAIL LAMPS</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> • POWER LOCK AND RELEASE</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>  TAILGATE WITH LIFT ASSIST</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> • LED HEADLAMPS W/LED SIGNATURE</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>  DAYTIME RUNNING LAMPS</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> • BODY-COLOUR BUMPERS</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> • BODY-COLOUR DOOR HANDLES</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> • POWER HEATED OUTSIDE MIRRORS</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>  WITH GLOSS BLACK CAPS</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> • DEEP TINT REAR GLASS</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> • DURABED PICKUP BED</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> • FRONT RECOVERY HOOKS</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> • CARGO TIE DOWNS (12), FIXED,</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>  RATED AT 226.8 KG (500 LB)</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> </p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;><strong><u>INTERIOR FEATURES</u></strong></p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> • POWER HEATED OUTSIDE MIRRORS</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> • DEEP TINT REAR GLASS</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> • DURABED PICKUP BED</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> • CARGO TIE DOWNS (12), FIXED,</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>  RATED AT 226.8 KG (500 LB)</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> • CHARGE-ONLY USB PORTS (2) IN</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>  2ND ROW</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> • 40/20/40 FRT SPLIT BENCH SEAT</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>  WITH ARMREST AND UNDER-SEAT</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>  STORAGE</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> • COLOUR DRIVER INFORMATION</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>  CENTRE, 4.2 DIAGONAL DISPLAY</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> • STRG WHEEL AUDIO CONTROLS</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> • CRUISE CONTROL</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> • POWER WINDOWS: EXPRESS UP &</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>  DOWN FOR DRIVER. EXPRESS DOWN</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>  FOR FRONT PASSENGER AND REAR.</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> • POWER DOOR LOCKS WITH</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>  LOCKOUT PROTECTION</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> • TIRE PRESSURE MONITOR WITH</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>  TIRE FILL ALERT</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>  (EXCLUDES SPARE TIRE)</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> • TRAILERING PACKAGE WITH</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>  HITCH GUIDANCE</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>• DUAL ZONE AUTOMATIC CLIMATE</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>  CONTROL</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> • 10-WAY POWER DRIVER SEAT</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>  INCLUDING POWER LUMBAR</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> • HEATED FRONT SEATS</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> • HEATED LEATHER WRAP STRG WHL</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> • TILT/TELESCOPING STEERING</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>  COLUMN</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> • CLOTH REAR SEAT WITH STORAGE</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> </p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>$895 Doc Fee</p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;> </p><p class=MsoNormal style=margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;>Please Contact Dealer For Warranty Details*** Extended Warranty Available.</p><p>For More Details Visit http://Autoworld.ca/</p><p>Contact @Autoworld 604-510-7227</p><p>19987 Fraser Highway</p><p>Langley BC</p><p>V3A 4E2</p><p>VSA : 31259</p>

2021 Chevrolet Silverado 1500

88,537 KM

$48,995

+ taxes & licensing
2021 Chevrolet Silverado 1500

4WD Crew Cab 147" RST Duramax Diesel, Fuel Wheels

2021 Chevrolet Silverado 1500

4WD Crew Cab 147" RST Duramax Diesel, Fuel Wheels

Autoworld

19987 Fraser Hwy, Langley, BC V3A 4E2

604-510-7227

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$48,995

+ taxes & licensing

Used
88,537KM
Excellent Condition
VIN 1GCUYEET9MZ361934

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Jet Black Cloth
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Diesel
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 6
  • Mileage 88,537 KM

Come Check Out This Beautiful 2021 Chevrolet Silverado 1500 RST Duramax Diesel Crew Cab Short Box 4WD.  This Duramax is loaded with features like Fuel Off Road Black Wheels, Heated Seats, Z71 Protection Pkg and Much Much More. Set in Onyx Black on Jet Black Cloth. 

GM Build sheet

DURAMAX 3.0 TURBO-DIESEL ENGINE

10-SPD AUTOMATIC TRANSMISSION

GVWR: 3266 KG (7200 LB)

 REAR AXLE, 3.23 RATIO

• AUTOMATIC LOCKING REAR

  DIFFERENTIAL

Z71 OFF-ROAD AND PROTECTION

 PACKAGE

 • SKID PLATES

 • HILL DESCENT CONTROL

 • HEAVY-DUTY AIR FILTER

 • AUTOTRAC 2-SPEED TRANSFER

  CASE

 • Z71 BADGING

 • DUAL EXHAUST W POLISHED TIPS

 • ALL-TERRAIN TIRES

 • REAR WHEELHOUSE LINERS

Z71 ALL-WEATHER FLOOR LINERS

Z71 OFF-ROAD AND PROTECTION

CHEVYTEC SPRAY-ON BEDLINER

TRAILER BRAKE CONTROLLER

ENGINE BLOCK HEATER

 

CONNECTIVITY FEATURES

 • CHEVROLET INFOTAINMENT 3

  WITH 8" DIAGONAL COLOUR TOUCH

  SCREEN. ADDITIONAL FEATURES

  FOR COMPATIBLE PHONES INCLUDE

  BLUETOOTH AUDIO STREAMING FOR

  2 DEVICES, VOICE COMMAND

  PASS-THROUGH TO PHONE,

  APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO

  CAPABLE.

 • BLUETOOTH FOR PHONE

 • ONSTAR(R) SERVICES AND

  4G LTE WI-FI HOTSPOT CAPABLE

  (SUBJECT TO TERMS, SEE

   ONSTAR.CA)

 • USB PORTS (2) LOCATED ON

  INSTRUMENT PANEL

 

MECHANICAL FEATURES

  W/CRUISE & POWERTRAIN GRADE

  BRAKING AND TOW/HAUL MODE

 • 4-WHEEL ANTILOCK DISC BRAKES

  WITH DURALIFE(TM) ROTORS

 • BATTERY RUN DOWN PROTECTION

 

SAFETY / SECURITY

 • REAR VISION CAMERA

 • TEEN DRIVER MODE

 • STABILITRAK(R) - ELECTRONIC

  STABILITY CONTROL SYSTEM W/

  PROACTIVE ROLL AVOIDANCE,

  TRACTION CONTROL, TRAILER

  SWAY CTRL & HILL START ASSIST

 • AUTOMATIC FRONT HEADLAMP &

  REAR TAIL LAMP CONTROL

 

EXTERIOR FEATURES

 • FRONT LED FOG LAMPS

 • BLACK FRONT BOWTIE

  ALUMINUM WHEELS

 • LED DURABED LIGHTING

 • LED TAIL LAMPS

 • POWER LOCK AND RELEASE

  TAILGATE WITH LIFT ASSIST

 • LED HEADLAMPS W/LED SIGNATURE

  DAYTIME RUNNING LAMPS

 • BODY-COLOUR BUMPERS

 • BODY-COLOUR DOOR HANDLES

 • POWER HEATED OUTSIDE MIRRORS

  WITH GLOSS BLACK CAPS

 • DEEP TINT REAR GLASS

 • DURABED PICKUP BED

 • FRONT RECOVERY HOOKS

 • CARGO TIE DOWNS (12), FIXED,

  RATED AT 226.8 KG (500 LB)

 

INTERIOR FEATURES

 • POWER HEATED OUTSIDE MIRRORS

 • DEEP TINT REAR GLASS

 • DURABED PICKUP BED

 • CARGO TIE DOWNS (12), FIXED,

  RATED AT 226.8 KG (500 LB)

 • CHARGE-ONLY USB PORTS (2) IN

  2ND ROW

 • 40/20/40 FRT SPLIT BENCH SEAT

  WITH ARMREST AND UNDER-SEAT

  STORAGE

 • COLOUR DRIVER INFORMATION

  CENTRE, 4.2" DIAGONAL DISPLAY

 • STRG WHEEL AUDIO CONTROLS

 • CRUISE CONTROL

 • POWER WINDOWS: EXPRESS UP &

  DOWN FOR DRIVER. EXPRESS DOWN

  FOR FRONT PASSENGER AND REAR.

 • POWER DOOR LOCKS WITH

  LOCKOUT PROTECTION

 • TIRE PRESSURE MONITOR WITH

  TIRE FILL ALERT

  (EXCLUDES SPARE TIRE)

 • TRAILERING PACKAGE WITH

  HITCH GUIDANCE

• DUAL ZONE AUTOMATIC CLIMATE

  CONTROL

 • 10-WAY POWER DRIVER SEAT

  INCLUDING POWER LUMBAR

 • HEATED FRONT SEATS

 • HEATED LEATHER WRAP STRG WHL

 • TILT/TELESCOPING STEERING

  COLUMN

 • CLOTH REAR SEAT WITH STORAGE

 

$895 Doc Fee

 

Please Contact Dealer For Warranty Details*** Extended Warranty Available.

For More Details Visit http://Autoworld.ca/

Contact @Autoworld 604-510-7227

19987 Fraser Highway

Langley BC

V3A 4E2

VSA : 31259

Packages

1SP
AZ3
C5Z
GBA
GU5
H0U
IOS
JHD
K05
LM2
MQB
PDZ

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Trailer Hitch
Tow Hooks
Four Wheel Drive
Push Button Start
Steering, Electric Power Steering (EPS) assist, rack-and-pinion
Brakes, 4-wheel antilock, 4-wheel disc with DURALIFE rotors
Alternator, 220 amps (Included and only available with (L3B) 2.7L Turbo engine, (LM2) Duramax 3.0L Turbo-Diesel I6 engine or (NHT) Max Trailering Package.)
Transfer case, single speed electronic Autotrac with push button control (4WD models only)
Auto-locking rear differential

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Stabilitrak, stability control system with Proactive Roll Avoidance and traction control, includes electronic trailer sway control and hill start assist
Rear seat reminder
Airbags, Dual-stage frontal airbags for driver and front outboard passenger; Seat-mounted side-impact airbags for driver and front outboard passenger; Head-curtain airbags for front and rear outboard seating positions; Includes front outboard Passenger...
Hitch Guidance dynamic single line to aid in trailer alignment for hitching
Auto Hold Brake

Exterior

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Automatic Headlights
Privacy Glass
Tire carrier lock, keyed cylinder lock that utilizes same key as ignition and door
Tailgate and bed rail protection cap, top
CornerStep, rear bumper
Glass, deep-tinted
Black Bowtie, (front grille)
Bumper, front (Body-colour.)
Bumper, rear (Body colour.)
Cargo tie downs (12), fixed rated at 500 lbs (226.8 kg) per corner
Fog lamps, front, LED
Grille (Body colour bars with high gloss Black mesh inserts.)
Lamps, cargo area, cab mounted integrated with centre high mount stop lamp, with switch in bank on left side of steering wheel

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Remote Engine Start
Lumbar Support
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Keyless Start
Remote Vehicle Starter System
WiFi Hotspot
Theft-deterrent system, unauthorized entry
Cruise control, electronic with set and resume speed, steering wheel-mounted
Floor covering, colour-keyed carpeting
Assist handles front A-pillar mounted for driver and passenger, rear B-pillar mounted
Compass located in instrument cluster
Driver Information Centre, 4.2" diagonal colour display includes driver personalization
Exterior Temperature Display located in radio display
Instrument cluster, 6-gauge cluster featuring speedometer, fuel level, engine temperature, tachometer, voltage and oil pressure
Mirror, inside rearview, manual tilt
Seat adjuster, passenger 4-way manual
Steering column, lock control, electrical
USB ports, dual, charge-only (2nd row)
Chevrolet Connected Access capable (Subject to terms. See onstar.ca or dealer for details.)
Window, power front, drivers express up/down

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio
Android Auto
Apple CarPlay
Audio system feature, 6-speaker system
4G LTE Wi-Fi Hotspot capable (Terms and limitations apply. See onstar.ca or dealer for details.)

Seating

Heated Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Comfort

Climate Control

Convenience

Tow Hitch
Proximity Key
Power Outlet

Powertrain

Locking/Limited Slip Differential

Additional Features

Turbocharged
Telematics
Bluetooth Connection

Autoworld

Autoworld

19987 Fraser Hwy, Langley, BC V3A 4E2

604-510-7227

$48,995

+ taxes & licensing>

Autoworld

604-510-7227

2021 Chevrolet Silverado 1500