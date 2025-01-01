$48,995+ taxes & licensing
2021 Chevrolet Silverado 1500
4WD Crew Cab 147" RST Duramax Diesel, Fuel Wheels
Location
Autoworld
19987 Fraser Hwy, Langley, BC V3A 4E2
604-510-7227
Certified
$48,995
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Jet Black Cloth
- Body Style Pickup Truck
- Fuel Type Diesel
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 6
- Mileage 88,537 KM
Vehicle Description
Come Check Out This Beautiful 2021 Chevrolet Silverado 1500 RST Duramax Diesel Crew Cab Short Box 4WD. This Duramax is loaded with features like Fuel Off Road Black Wheels, Heated Seats, Z71 Protection Pkg and Much Much More. Set in Onyx Black on Jet Black Cloth.
GM Build sheet
DURAMAX 3.0 TURBO-DIESEL ENGINE
10-SPD AUTOMATIC TRANSMISSION
GVWR: 3266 KG (7200 LB)
REAR AXLE, 3.23 RATIO
• AUTOMATIC LOCKING REAR
DIFFERENTIAL
Z71 OFF-ROAD AND PROTECTION
PACKAGE
• SKID PLATES
• HILL DESCENT CONTROL
• HEAVY-DUTY AIR FILTER
• AUTOTRAC 2-SPEED TRANSFER
CASE
• Z71 BADGING
• DUAL EXHAUST W POLISHED TIPS
• ALL-TERRAIN TIRES
• REAR WHEELHOUSE LINERS
Z71 ALL-WEATHER FLOOR LINERS
Z71 OFF-ROAD AND PROTECTION
CHEVYTEC SPRAY-ON BEDLINER
TRAILER BRAKE CONTROLLER
ENGINE BLOCK HEATER
CONNECTIVITY FEATURES
• CHEVROLET INFOTAINMENT 3
WITH 8" DIAGONAL COLOUR TOUCH
SCREEN. ADDITIONAL FEATURES
FOR COMPATIBLE PHONES INCLUDE
BLUETOOTH AUDIO STREAMING FOR
2 DEVICES, VOICE COMMAND
PASS-THROUGH TO PHONE,
APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO
CAPABLE.
• BLUETOOTH FOR PHONE
• ONSTAR(R) SERVICES AND
4G LTE WI-FI HOTSPOT CAPABLE
(SUBJECT TO TERMS, SEE
ONSTAR.CA)
• USB PORTS (2) LOCATED ON
INSTRUMENT PANEL
MECHANICAL FEATURES
W/CRUISE & POWERTRAIN GRADE
BRAKING AND TOW/HAUL MODE
• 4-WHEEL ANTILOCK DISC BRAKES
WITH DURALIFE(TM) ROTORS
• BATTERY RUN DOWN PROTECTION
SAFETY / SECURITY
• REAR VISION CAMERA
• TEEN DRIVER MODE
• STABILITRAK(R) - ELECTRONIC
STABILITY CONTROL SYSTEM W/
PROACTIVE ROLL AVOIDANCE,
TRACTION CONTROL, TRAILER
SWAY CTRL & HILL START ASSIST
• AUTOMATIC FRONT HEADLAMP &
REAR TAIL LAMP CONTROL
EXTERIOR FEATURES
• FRONT LED FOG LAMPS
• BLACK FRONT BOWTIE
ALUMINUM WHEELS
• LED DURABED LIGHTING
• LED TAIL LAMPS
• POWER LOCK AND RELEASE
TAILGATE WITH LIFT ASSIST
• LED HEADLAMPS W/LED SIGNATURE
DAYTIME RUNNING LAMPS
• BODY-COLOUR BUMPERS
• BODY-COLOUR DOOR HANDLES
• POWER HEATED OUTSIDE MIRRORS
WITH GLOSS BLACK CAPS
• DEEP TINT REAR GLASS
• DURABED PICKUP BED
• FRONT RECOVERY HOOKS
• CARGO TIE DOWNS (12), FIXED,
RATED AT 226.8 KG (500 LB)
INTERIOR FEATURES
• POWER HEATED OUTSIDE MIRRORS
• DEEP TINT REAR GLASS
• DURABED PICKUP BED
• CARGO TIE DOWNS (12), FIXED,
RATED AT 226.8 KG (500 LB)
• CHARGE-ONLY USB PORTS (2) IN
2ND ROW
• 40/20/40 FRT SPLIT BENCH SEAT
WITH ARMREST AND UNDER-SEAT
STORAGE
• COLOUR DRIVER INFORMATION
CENTRE, 4.2" DIAGONAL DISPLAY
• STRG WHEEL AUDIO CONTROLS
• CRUISE CONTROL
• POWER WINDOWS: EXPRESS UP &
DOWN FOR DRIVER. EXPRESS DOWN
FOR FRONT PASSENGER AND REAR.
• POWER DOOR LOCKS WITH
LOCKOUT PROTECTION
• TIRE PRESSURE MONITOR WITH
TIRE FILL ALERT
(EXCLUDES SPARE TIRE)
• TRAILERING PACKAGE WITH
HITCH GUIDANCE
• DUAL ZONE AUTOMATIC CLIMATE
CONTROL
• 10-WAY POWER DRIVER SEAT
INCLUDING POWER LUMBAR
• HEATED FRONT SEATS
• HEATED LEATHER WRAP STRG WHL
• TILT/TELESCOPING STEERING
COLUMN
• CLOTH REAR SEAT WITH STORAGE
$895 Doc Fee
Please Contact Dealer For Warranty Details*** Extended Warranty Available.
For More Details Visit http://Autoworld.ca/
Contact @Autoworld 604-510-7227
19987 Fraser Highway
Langley BC
V3A 4E2
VSA : 31259
