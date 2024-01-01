2023 GMC Sierra 1500

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<p>Come Check Out This 2023 GMC Sierra Denali 1500 Crew Cab With Very Rare Cargo Box (Long Box)</p><p> </p><p>GBA - ONYX BLACK<br />H2X - JET BLACK LEATHER<br /><br />5.3L ECOTEC3 V8 ENGINE<br />10-SPD AUTOMATIC TRANSMISSION<br /><br />Options <br />22 GLOSS BLACK WHEELS<br />GMC PRO SAFETY<br />GMC MULTIPRO TAILGATE<br />REAR SEAT WITH STORAGE PACKAGE<br />LED CARGO BED LIGHTING<br />BED VIEW CAMERA</p><p> </p><p> </p><p> </p><p>·         CHROME ASSIST STEPS</p><p>·         HD SURROUND VISION</p><p>·         BED VIEW CAMERA</p><p>·         HEATED STEERING WHEEL</p><p>·         VENTILATED FRONT SEATS</p><p>·         10-WAY POWER DRIVER SEAT</p><p>·         MEMORY SETTINGS MIRRORS</p><p>·         POWER SLIDING REAR WINDOW</p><p>·         FRONT BUCKET SEATS</p><p>·         SEAT ADJUSTER, PASSENGER 8-WAY POWER</p><p>·         POWER WINDOW, PASSENGER EXPRESS UP/DOWN</p><p>·          POWER WINDOWS, REAR EXPRESS DOWN</p><p>·         DEEP TINT REAR GLASS</p><p>·         POWER DOOR LOCKS</p><p>·         KEYLESS OPEN AND START</p><p>·         PREMIUM FLOOR LINERS</p><p>·         FLOOR LINERS, WITH REMOVABLE CARPET INSERT</p><p>·         REMOTE VEHICLE START</p><p>·         REAR BUMPER CORNERSTEPS</p><p>·         REAR WINDOW DEFROSTER</p><p>·         WINDSHIELD WIPERS, RAIN SENSING</p><p>·         SPRAY-ON BEDLINER</p><p>·         AIR CONDITIONING, TRI ZONE AUTO CLIMATE CONTROL</p><p>·         INSIDE REARVIEW MIRROR, AUTO DIMMING</p><p>·         OUTSIDE POWER MIRRORS</p><p>·         CHROME MIRROR CAPS</p><p>·         CHROME DOOR HANDLES</p><p>·         G80 - AUTO. LOCKING REAR DIFFERENTIAL</p><p>·         REAR AXLE - 3.23 RATIO</p><p>·         DRIVERS SAFETY ALERT SEAT</p><p>·         GMC PREMIUM INFOTAINMENT SYS. 13.4 DIAG COLOUR TOUCHSCREEN WITH GOOGLE BUILT-IN                               COMPATIBILITY INCLUDING NAV CAPABILITY, BLUETOOTH FOR MOST PHONES</p><p>·         HILL DESCENT CONTROL</p><p>·         TRAILER BRAKE CONTROLLER</p><p>·         CRUISE CONTROL</p><p>·         WIRELESS CHARGING</p><p>·         HEATED DRIVER & FRONT OUTBOARD PASSENGER SEATING</p><p>·         HEATED REAR OUTBOARD SEATS</p><p>·         120-VOLT BED-MOUNTED POWER OUTLET</p><p>·         5.3L ECOTEC3 V8 ENGINE</p><p>·         10-SPD AUTOMATIC TRANSMISSION</p><p>·         DUAL EXHAUST</p><p>·         GMC PRO SAFETY</p><p>·         WIRELESS PHONE PROJECTION</p><p>·          GMC MULTIPRO TAILGATE</p><p>·         REAR SEAT WITH STORAGE PACKAGE</p><p>·         LED FRONT FOG LAMPS</p><p>·         INTELLIBEAM</p><p>·         TRAILER CAMERA PROVISIONS</p><p>·         PERIMETER LIGHTING</p><p>·         FRONT & REAR PARK ASSIST</p><p>·         DRIVER INFORMATION CENTER, 12</p><p>·         FORWARD COLLISION ALERT</p><p>·         LED CARGO BED LIGHTING</p><p>·         REAR CROSS TRAFFIC BRAKING</p><p>·         UNIVERSAL HOME REMOTE</p><p>·         LANE KEEP ASSIST WITH LANE DEPARTURE WARNING</p><p>·         LOW SPEED FORWARD AUTOMATIC BRAKING</p><p>·         STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS</p><p>·         REAR PEDESTRIAN ALERT</p><p>·         TRAILER SIDE BLIND ZONE ALERT</p><p>·         BOSE(R) SPEAKER SYSTEM</p><p>·         SWITCH-FLEXRIDE MODE SYSTEM</p><p>·         INFOTAINMENT DISPLAY- NORMALLY BLACK COLOR (TFT) 13.4</p><p>·         THEFT-DETERRENT SYSTEM</p><p>·         TRAILERING EQUIPMENT</p><p> </p><p> </p><p>$895 Doc Fee<br /><br />Please Contact Dealer For Warranty Details*** Extended Warranty Available.<br /><br />For More Details Visit http://Autoworld.ca/<br /><br />Contact @Autoworld 604-510-7227<br /><br />19987 Fraser Highway<br /><br />Langley BC<br /><br />V3A 4E2<br /><br />Not The Car your Looking For? We Can Find You The Car You Want Using Our Professional Car</p>

2023 GMC Sierra 1500

15,535 KM

Details Description Features

$72,995

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2023 GMC Sierra 1500

Denali Crew Cab Long Box 4WD *Rare Cargo Box*

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2023 GMC Sierra 1500

Denali Crew Cab Long Box 4WD *Rare Cargo Box*

Location

Autoworld

19987 Fraser Hwy, Langley, BC V3A 4E2

604-510-7227

  1. 1730126373
  2. 1730126373
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  4. 1730126373
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  8. 1730126373
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  11. 1730126372
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  20. 1730126373
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Certified

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Sale

$72,995

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Used
15,535KM
Excellent Condition
VIN 3GTUUGED3PG351369

Vehicle Details

  • Exterior Colour Onyx Black
  • Interior Colour Jet Black Leather
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 15,535 KM

Vehicle Description

Come Check Out This 2023 GMC Sierra Denali 1500 Crew Cab With Very Rare Cargo Box (Long Box)

 

GBA - ONYX BLACK
H2X - JET BLACK LEATHER

5.3L ECOTEC3 V8 ENGINE
10-SPD AUTOMATIC TRANSMISSION

Options
22" GLOSS BLACK WHEELS
GMC PRO SAFETY
GMC MULTIPRO TAILGATE
REAR SEAT WITH STORAGE PACKAGE
LED CARGO BED LIGHTING
BED VIEW CAMERA

 

 

 

·         CHROME ASSIST STEPS

·         HD SURROUND VISION

·         BED VIEW CAMERA

·         HEATED STEERING WHEEL

·         VENTILATED FRONT SEATS

·         10-WAY POWER DRIVER SEAT

·         MEMORY SETTINGS MIRRORS

·         POWER SLIDING REAR WINDOW

·         FRONT BUCKET SEATS

·         SEAT ADJUSTER, PASSENGER 8-WAY POWER

·         POWER WINDOW, PASSENGER EXPRESS UP/DOWN

·          POWER WINDOWS, REAR EXPRESS DOWN

·         DEEP TINT REAR GLASS

·         POWER DOOR LOCKS

·         KEYLESS OPEN AND START

·         PREMIUM FLOOR LINERS

·         FLOOR LINERS, WITH REMOVABLE CARPET INSERT

·         REMOTE VEHICLE START

·         REAR BUMPER CORNERSTEPS

·         REAR WINDOW DEFROSTER

·         WINDSHIELD WIPERS, RAIN SENSING

·         SPRAY-ON BEDLINER

·         AIR CONDITIONING, TRI ZONE AUTO CLIMATE CONTROL

·         INSIDE REARVIEW MIRROR, AUTO DIMMING

·         OUTSIDE POWER MIRRORS

·         CHROME MIRROR CAPS

·         CHROME DOOR HANDLES

·         G80 - AUTO. LOCKING REAR DIFFERENTIAL

·         REAR AXLE - 3.23 RATIO

·         DRIVER'S SAFETY ALERT SEAT

·         GMC PREMIUM INFOTAINMENT SYS. 13.4" DIAG COLOUR TOUCHSCREEN WITH GOOGLE BUILT-IN                               COMPATIBILITY INCLUDING NAV CAPABILITY, BLUETOOTH FOR MOST PHONES

·         HILL DESCENT CONTROL

·         TRAILER BRAKE CONTROLLER

·         CRUISE CONTROL

·         WIRELESS CHARGING

·         HEATED DRIVER & FRONT OUTBOARD PASSENGER SEATING

·         HEATED REAR OUTBOARD SEATS

·         120-VOLT BED-MOUNTED POWER OUTLET

·         5.3L ECOTEC3 V8 ENGINE

·         10-SPD AUTOMATIC TRANSMISSION

·         DUAL EXHAUST

·         GMC PRO SAFETY

·         WIRELESS PHONE PROJECTION

·          GMC MULTIPRO TAILGATE

·         REAR SEAT WITH STORAGE PACKAGE

·         LED FRONT FOG LAMPS

·         INTELLIBEAM

·         TRAILER CAMERA PROVISIONS

·         PERIMETER LIGHTING

·         FRONT & REAR PARK ASSIST

·         DRIVER INFORMATION CENTER, 12"

·         FORWARD COLLISION ALERT

·         LED CARGO BED LIGHTING

·         REAR CROSS TRAFFIC BRAKING

·         UNIVERSAL HOME REMOTE

·         LANE KEEP ASSIST WITH LANE DEPARTURE WARNING

·         LOW SPEED FORWARD AUTOMATIC BRAKING

·         STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS

·         REAR PEDESTRIAN ALERT

·         TRAILER SIDE BLIND ZONE ALERT

·         BOSE(R) SPEAKER SYSTEM

·         SWITCH-FLEXRIDE MODE SYSTEM

·         INFOTAINMENT DISPLAY- NORMALLY BLACK COLOR (TFT) 13.4"

·         THEFT-DETERRENT SYSTEM

·         TRAILERING EQUIPMENT

 

 

$895 Doc Fee

Please Contact Dealer For Warranty Details*** Extended Warranty Available.

For More Details Visit http://Autoworld.ca/

Contact @Autoworld 604-510-7227

19987 Fraser Highway

Langley BC

V3A 4E2

Not The Car your Looking For? We Can Find You The Car You Want Using Our Professional Car

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Trailer Hitch
Push Button Start
Keyless Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Lane Departure Warning
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Lane Departure Assist
Lane Keeping Assist
Auto Hold Brake

Exterior

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Daytime Running Lights
Tow Hooks
Sliding Rear Window
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Running Boards/Side Steps

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Navigation System
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Lumbar Support
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Rearview Camera
Auto-Dimming Rearview Mirror
WiFi Hotspot
Apple CarPlay
Wireless Charger

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
Bluetooth
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio
Android Auto

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Cooled Seats
Air Conditioned Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)

Warranty

Warranty Available
Balance of Factory Warranty

Comfort

Climate Control

Convenience

Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Mirror Memory
Proximity Key

Security

Automatic High Beams

Additional Features

Telematics
Power Folding Mirrors
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Cross-Traffic Alert

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

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