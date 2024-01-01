$72,995+ tax & licensing
2023 GMC Sierra 1500
Denali Crew Cab Long Box 4WD *Rare Cargo Box*
2023 GMC Sierra 1500
Denali Crew Cab Long Box 4WD *Rare Cargo Box*
Location
Autoworld
19987 Fraser Hwy, Langley, BC V3A 4E2
604-510-7227
Certified
$72,995
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Onyx Black
- Interior Colour Jet Black Leather
- Body Style Pickup Truck
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 15,535 KM
Vehicle Description
Come Check Out This 2023 GMC Sierra Denali 1500 Crew Cab With Very Rare Cargo Box (Long Box)
GBA - ONYX BLACK
H2X - JET BLACK LEATHER
5.3L ECOTEC3 V8 ENGINE
10-SPD AUTOMATIC TRANSMISSION
Options
22" GLOSS BLACK WHEELS
GMC PRO SAFETY
GMC MULTIPRO TAILGATE
REAR SEAT WITH STORAGE PACKAGE
LED CARGO BED LIGHTING
BED VIEW CAMERA
· CHROME ASSIST STEPS
· HD SURROUND VISION
· BED VIEW CAMERA
· HEATED STEERING WHEEL
· VENTILATED FRONT SEATS
· 10-WAY POWER DRIVER SEAT
· MEMORY SETTINGS MIRRORS
· POWER SLIDING REAR WINDOW
· FRONT BUCKET SEATS
· SEAT ADJUSTER, PASSENGER 8-WAY POWER
· POWER WINDOW, PASSENGER EXPRESS UP/DOWN
· POWER WINDOWS, REAR EXPRESS DOWN
· DEEP TINT REAR GLASS
· POWER DOOR LOCKS
· KEYLESS OPEN AND START
· PREMIUM FLOOR LINERS
· FLOOR LINERS, WITH REMOVABLE CARPET INSERT
· REMOTE VEHICLE START
· REAR BUMPER CORNERSTEPS
· REAR WINDOW DEFROSTER
· WINDSHIELD WIPERS, RAIN SENSING
· SPRAY-ON BEDLINER
· AIR CONDITIONING, TRI ZONE AUTO CLIMATE CONTROL
· INSIDE REARVIEW MIRROR, AUTO DIMMING
· OUTSIDE POWER MIRRORS
· CHROME MIRROR CAPS
· CHROME DOOR HANDLES
· G80 - AUTO. LOCKING REAR DIFFERENTIAL
· REAR AXLE - 3.23 RATIO
· DRIVER'S SAFETY ALERT SEAT
· GMC PREMIUM INFOTAINMENT SYS. 13.4" DIAG COLOUR TOUCHSCREEN WITH GOOGLE BUILT-IN COMPATIBILITY INCLUDING NAV CAPABILITY, BLUETOOTH FOR MOST PHONES
· HILL DESCENT CONTROL
· TRAILER BRAKE CONTROLLER
· CRUISE CONTROL
· WIRELESS CHARGING
· HEATED DRIVER & FRONT OUTBOARD PASSENGER SEATING
· HEATED REAR OUTBOARD SEATS
· 120-VOLT BED-MOUNTED POWER OUTLET
· 5.3L ECOTEC3 V8 ENGINE
· 10-SPD AUTOMATIC TRANSMISSION
· DUAL EXHAUST
· GMC PRO SAFETY
· WIRELESS PHONE PROJECTION
· GMC MULTIPRO TAILGATE
· REAR SEAT WITH STORAGE PACKAGE
· LED FRONT FOG LAMPS
· INTELLIBEAM
· TRAILER CAMERA PROVISIONS
· PERIMETER LIGHTING
· FRONT & REAR PARK ASSIST
· DRIVER INFORMATION CENTER, 12"
· FORWARD COLLISION ALERT
· LED CARGO BED LIGHTING
· REAR CROSS TRAFFIC BRAKING
· UNIVERSAL HOME REMOTE
· LANE KEEP ASSIST WITH LANE DEPARTURE WARNING
· LOW SPEED FORWARD AUTOMATIC BRAKING
· STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS
· REAR PEDESTRIAN ALERT
· TRAILER SIDE BLIND ZONE ALERT
· BOSE(R) SPEAKER SYSTEM
· SWITCH-FLEXRIDE MODE SYSTEM
· INFOTAINMENT DISPLAY- NORMALLY BLACK COLOR (TFT) 13.4"
· THEFT-DETERRENT SYSTEM
· TRAILERING EQUIPMENT
$895 Doc Fee
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Contact @Autoworld 604-510-7227
19987 Fraser Highway
Langley BC
V3A 4E2
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Packages
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Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Warranty
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Convenience
Security
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