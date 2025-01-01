$68,888+ tax & licensing
2023 GMC Yukon XL
3.0L DIESEL HEATED/COOLED SEATS SUNROOF NAVI CAMRA
2023 GMC Yukon XL
3.0L DIESEL HEATED/COOLED SEATS SUNROOF NAVI CAMRA
Location
Norman Motor Group
20027 Fraser Hwy, Langley, BC V3A 4E4
1-855-979-4888
$68,888
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Onyx Black
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Diesel
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 15611
- Mileage 149,987 KM
Vehicle Description
2023 YUKON XL 4WD SLT EXTERIOR / EXTERIEUR: ONYX BLACK
INTERIOR / INTERIEUR: JET BLACK
ENGINE, DURAMAX 3L TURBO-DIESEL
10-SPD AUTOMATIC TRANSMISSION
PERFORMANCE & MECHANICAL
PREMIUM SMOOTH RIDE
SUSPENSION
MECHANICAL LIMITED SLIP
DIFFERENTIAL
TRANSFER CASE SINGLE SPEED
20" BRIGHT MACHINED
ALUMINUM WHEELS
STABILITRAK
ELECTRONIC PRECISION SHIFT
TRAILERING EQUIPMENT
CONNECTIVITY & TECHNOLOGY
9 SPEAKER BOSE AUDIO SYSTEM
KEYLESS OPEN INCLUDING EXT.
RANGE REMOTE KEYLESS ENTRY
KEYLESS START
REMOTE VEHICLE START
GMC INFOTAINMENT SYSTEM , W/
10.2" HD COLOUR TOUCHSCREEN,
VOICE RECOGNITION, BLUETOOTH
AUDIO STREAMING, APPLE
CARPLAY, & ANDROID AUTO
CAPABLE, IN-VEHICLE APPS
AND PERSONALIZATION CAPABLE
WIRELESS APPLE CARPLAY/
WIRELESS ANDROID AUTO
WIRELESS CHARGING
ONSTAR (R) SERVICES &
WI-FI (R) AVAILABLE;
SEE ONSTAR.CA FOR TERMS
SIRIUSXM RADIO CAPABLE,
ALL ACCESS TRIAL W/
SUBSCRIPTION SOLD SEPARATELY
INTERIOR
TRI-ZONE AUTOMATIC HVAC
PERFORATED LEATHER APPOINTED
HEATED AND VENTILATED FRONT
BUCKET POWER SEATS
SECOND ROW 60/40 SPLIT
FOLDING BENCH, MANUAL
THIRD ROW 60/40 SPLIT BENCH,
MANUAL FOLD
EXTERIOR
LED HEADLAMPS
DAYTIME RUNNING LAMPS
FRONT FOG LAMPS
HANDS FREE POWER LIFTGATE
ASSIST STEPS
SAFETY & SECURITY
FORWARD COLLISION ALERT
LANE CHANGE ALERT WITH
SIDE BLIND ZONE ALERT
LANE KEEP ASSIST W/ LANE
DEPARTURE WARNING
FRONT AND REAR PARK ASSIST
REAR CROSS TRAFFIC ALERT
AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
FRONT PEDESTRIAN BRAKING
FOLLOWING DISTANCE INDICATOR
HD REAR VISION CAMERA
SAFETY ALERT SEAT
THEFT DETERRENT SYSTEM
MANUFACTURER'S SUGGESTED RETAIL PRICE /
PRIX DE DÉTAIL SUGGÉRÉ PAR LE FABRICANT
STANDARD VEHICLE PRICE /
PRIX DE BASE
$77,903.00
OPTIONS & PRICING
OPTIONS INSTALLED BY THE MANUFACTURER (MAY REPLACE
STANDARD EQUIPMENT SHOWN).
PREFERRED EQUIPMENT GROUP - 4SA
22" MULTI-SPOKE GLOSS BLACK 3,320.00
WHEELS (DEALER INSTALLED/
REPLACES FACTORY OR OPTIONAL
WHEELS)
ENGINE, DURAMAX 3L TURBO-DIESEL 3,245.00
SUNROOF, POWER, DUAL-PANE, 1,725.00
PANORAMIC
SEATS, SECOND ROW BUCKET 895.00
CREDIT - NOT EQUIPPED WITH-50.00
4-WAY LUMBAR; EQUIPPED WITH
2-WAY LUMBAR
DURAMAX 3.0 TURBO-DIESEL ENGINE-1,250.00
CREDIT
TOTAL OPTIONS/TOTAL EQUIPEMENT$7,885.00Price does not include $599 documentation fee.
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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1-855-979-4888
Alternate Numbers604-909-2268
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