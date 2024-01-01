$84,795+ tax & licensing
2024 GMC Sierra 1500
Denali Crew Cab Short *3.0L Duramax, Reserve Pkg*
2024 GMC Sierra 1500
Denali Crew Cab Short *3.0L Duramax, Reserve Pkg*
Location
Autoworld
19987 Fraser Hwy, Langley, BC V3A 4E2
604-510-7227
Certified
$84,795
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour SUMMIT WHITE
- Interior Colour Black Leather
- Body Style Pickup Truck
- Fuel Type Diesel
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 12,044 KM
Vehicle Description
Come Check Out This Like Brand New 2024 GMC Sierra 1500 Duramax Denali
Options
SUMMIT WHITE / JET BLACK LEATHER
DENALI RESERVE PACKAGE * REAR CAMERA MIRROR * MULTICOLOR 15" DIAGONAL HEAD-UP DISPLAY * POWER SUNROOF * GMC MULTIPRO POWER STEPS * 22" PAINTED ALUMINUM WHEELS W/MACHINING & CHROME INSERTS
TECHNOLOGY PACKAGE
ADAPTIVE CRUISE CONTROL
POWER SUNROOF
GM Build Sheet
· POWER DRIVER SEAT
· MEMORY SETTINGS MIRRORS
· POWER SLIDING REAR WINDOW
· FRONT BUCKET SEATS
· POWER FRONT PASSENGER SEAT
· POWER WINDOW, PASSENGER EXPRESS UP/DOWN
· POWER WINDOWS, REAR EXPRESS DOWN
· DEEP TINT REAR GLASS
· POWER DOOR LOCKS
· KEYLESS OPEN
· SEAT ADJUSTER, DRIVER 4-WAY POWER LUMBAR
· SEAT ADJUSTER, FRONT PASSENGER 4-WAY POWER LUMBAR
· WINDOWS, POWER FRONT, DRIVER EXPRESS UP/DOWN
· GMC MULTIPRO POWER STEPS
· PUSH BUTTON START
· REMOTE VEHICLE START
· REAR BUMPER CORNERSTEPS
· HEATER-HEATING/DEFROSTER SYSTEM, REINFORCED, ELECTRIC
· REAR WINDOW DEFOGGER
· WINDSHIELD WIPERS, RAIN SENSING
· POWER SUNROOF
· SPRAY-ON BEDLINER
· AUTOMATIC CLIMATE CONTROL, DUAL ZONE
· HITCH GUIDANCE
· TECHNOLOGY PACKAGE
· VISORS, DRIVER AND FRONT PASSENGER ILLUMINATED VANITY MIRRORS
· CHROME MIRROR CAPS
· REAR CAMERA MIRROR
· CHROME DOOR HANDLES
· ENGINE CONTROL, STOP- START SYSTEM OVERRIDE
· ELECTRONIC PRECISION SHIFT
· CHASSIS DRIVE LINE-FOUR WHEEL DRIVE (4WD)
· FUEL, DIESEL
· SUMMIT WHITE
· AUTO. LOCKING REAR DIFFERENTIAL
· DENALI MODEL
· REAR AXLE - 3.23 RATIO
· JET BLACK
· DRIVER'S SAFETY ALERT SEAT
· GMC PREMIUM INFOTAINMENT SYS. 13.4" DIAG COLOUR TOUCHSCREEN WITH GOOGLE BUILT-IN COMPATIBILITY INCLUDING NAV CAPABILITY, BLUETOOTH FOR MOST PHONES
· HILL DESCENT CONTROL
· TRAILER BRAKE CONTROLLER
· ENGINE BLOCK HEATER
· WIRELESS CHARGING
· HEATED DRIVER & FRONT OUTBOARD PASSENGER SEATING
· HEATED 2ND ROW OUTBOARD SEATS
· 120-VOLT BED-MOUNTED POWER OUTLET
· HEATED STEERING WHEEL
· 120V AC INSTRUMENT PANEL & CARGO BED POWER OUTLETS
· AUTOMATIC STOP/START
· VENTILATED FRONT SEATS
· ADAPTIVE CRUISE CONTROL
· 220 AMP ALTERNATOR
· LZ0 - DURAMAX 3.0L TURBO-DIESEL * 5 YR/160,000 KM (WHICHEVER COMES FIRST) POWERTRAIN COMPONENT WARRANTY COVERAGE * LIMITATIONS APPLY, SEE WARRANTY BOOKLET
· 10-SPD AUTOMATIC TRANSMISSION
· STEERING COLUMN LOCK, ELECTR.
· DUAL EXHAUST
· POWER TILT/TELESCOPIC STEERING COLUMN
· WRAPPED STEERING WHEEL
· AUTOTRAC TWO-SPEED TRANSFER CASE
· GMC PRO SAFETY
· DENALI RESERVE PACKAGE * REAR CAMERA MIRROR * MULTICOLOR 15" DIAGONAL HEAD-UP DISPLAY * POWER SUNROOF * GMC MULTIPRO POWER STEPS * 22" PAINTED ALUMINUM WHEELS W/MACHINING & CHROME INSERTS
· WIRELESS PHONE PROJECTION
· HITCH GUIDANCE W/ HITCH VIEW
· GMC MULTIPRO TAILGATE
· EZ LIFT POWER LOCK AND RELEASE TAILGATE
· 3 YR. ONSTAR & CONNECTED SVCS * SAFETY & SECURITY * GUARDIAN APP * REMOTE ACCESS * 36 MONTH/72 GB DATA PLAN, WHICHEVER COMES FIRST
· 22" PAINTED ALUMINUM WHEELS W/MACHINING & CHROME INSERTS
· REAR SEAT WITH STORAGE PACKAGE
· FRONT LED FOG LAMPS
· TEEN DRIVER MODE
· INTELLIBEAM
· TRAILER CAMERA PROVISIONS
· PERIMETER LIGHTING
· USB PORTS IN CENTER CONSOLE
· USB PORTS ON CONSOLE
· TWO CHARGE-ONLY USB PORTS FOR 2ND ROW
· FRONT AND REAR PARK ASSIST
· DRIVER INFORMATION CENTER, 12" DIAGONAL, RECONFIGURABLE MULTI-COLOR DIGITAL DISPLAY
· ONSTAR & GMC CONNECTED SERVICES CAPABLE; SEE ONSTAR.CA
· TRAILERING APP
· FORWARD COLLISION ALERT
· LED CARGO BED LIGHTING
· REAR CROSS TRAFFIC BRAKING
· UNIVERSAL HOME REMOTE
· ENHANCED AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
· LANE KEEP ASSIST WITH LANE DEPARTURE WARNING
· STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS
· FRONT PEDESTRIAN BRAKING
· REAR PEDESTRIAN ALERT
· TRAILER SIDE BLIND ZONE ALERT
· BOSE SPEAKER SYSTEM
· SWITCH-FLEXRIDE MODE SYSTEM
· INFOTAINMENT DISPLAY- NORMALLY BLACK COLOR (TFT) 13.4"
· THEFT-DETERRENT SYSTEM
· HD SURROUND VISION
· MULTICOLOR 15" DIAGONAL HEAD-UP DISPLAY
· BED VIEW CAMERA
· CHROME RECOVERY HOOKS
· WI-FI(R) HOTSPOT CAPABLE; SEE ONSTAR.CA FOR DETAILS
· DENALI PREMIUM SUSPENSION
· TRAILERING EQUIPMENT
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Convenience
Security
Additional Features
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