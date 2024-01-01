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<p>Come Check Out This Like Brand New 2024 GMC Sierra 1500 Duramax Denali  </p><p><strong><u>Options</u></strong></p><p><strong>FROST WHITE TRICOAT / JET BLACK LEATHER</strong></p><p><strong>DENALI RESERVE PACKAGE * REAR CAMERA MIRROR * MULTICOLOR 15 DIAGONAL HEAD-UP DISPLAY * POWER SUNROOF * GMC MULTIPRO POWER STEPS * 22 PAINTED ALUMINUM WHEELS W/MACHINING & CHROME INSERTS           </strong></p><p><strong>TECHNOLOGY PACKAGE</strong></p><p><strong>ADAPTIVE CRUISE CONTROL</strong></p><p><strong>POWER SUNROOF</strong></p><p><strong><u>GM Build Sheet</u></strong></p><p>·         POWER DRIVER SEAT     </p><p>·         MEMORY SETTINGS MIRRORS</p><p>·         POWER SLIDING REAR WINDOW              </p><p>·         FRONT BUCKET SEATS</p><p>·         POWER FRONT PASSENGER SEAT              </p><p>·         POWER WINDOW, PASSENGER EXPRESS UP/DOWN</p><p>·         POWER WINDOWS, REAR EXPRESS DOWN           </p><p>·         DEEP TINT REAR GLASS</p><p>·         POWER DOOR LOCKS     </p><p>·         KEYLESS OPEN  </p><p>·         SEAT ADJUSTER, DRIVER 4-WAY POWER LUMBAR</p><p>·         SEAT ADJUSTER, FRONT PASSENGER 4-WAY POWER LUMBAR       </p><p>·         WINDOWS, POWER FRONT, DRIVER EXPRESS UP/DOWN               </p><p>·         GMC MULTIPRO POWER STEPS</p><p>·         PUSH BUTTON START    </p><p>·         REMOTE VEHICLE START</p><p>·         REAR BUMPER CORNERSTEPS    </p><p>·         HEATER-HEATING/DEFROSTER SYSTEM, REINFORCED, ELECTRIC</p><p>·         REAR WINDOW DEFOGGER         </p><p>·         WINDSHIELD WIPERS, RAIN SENSING</p><p>·         POWER SUNROOF          </p><p>·         SPRAY-ON BEDLINER</p><p>·         AUTOMATIC CLIMATE CONTROL, DUAL ZONE      </p><p>·         HITCH GUIDANCE</p><p>·         TECHNOLOGY PACKAGE               </p><p>·         VISORS, DRIVER AND FRONT PASSENGER ILLUMINATED VANITY MIRRORS</p><p>·         CHROME MIRROR CAPS</p><p>·         REAR CAMERA MIRROR</p><p>·         CHROME DOOR HANDLES</p><p>·         ENGINE CONTROL, STOP- START SYSTEM OVERRIDE</p><p>·         ELECTRONIC PRECISION SHIFT   </p><p>·         CHASSIS DRIVE LINE-FOUR WHEEL DRIVE (4WD)</p><p>·         FUEL, DIESEL</p><p>·         FROST WHITE TRICOAT</p><p>·         AUTO. LOCKING REAR DIFFERENTIAL</p><p>·         DENALI MODEL</p><p>·         REAR AXLE - 3.23 RATIO</p><p>·         JET BLACK</p><p>·         DRIVERS SAFETY ALERT SEAT     </p><p>·          GMC PREMIUM INFOTAINMENT SYS. 13.4 DIAG COLOUR TOUCHSCREEN WITH GOOGLE BUILT-IN COMPATIBILITY INCLUDING NAV            CAPABILITY, BLUETOOTH FOR MOST PHONES</p><p>·         HILL DESCENT CONTROL</p><p>·         TRAILER BRAKE CONTROLLER</p><p>·         ENGINE BLOCK HEATER </p><p>·         WIRELESS CHARGING    </p><p>·         HEATED DRIVER & FRONT OUTBOARD PASSENGER SEATING</p><p>·         HEATED 2ND ROW OUTBOARD SEATS     </p><p>·         120-VOLT BED-MOUNTED POWER OUTLET</p><p>·         HEATED STEERING WHEEL            </p><p>·         120V AC INSTRUMENT PANEL & CARGO BED POWER OUTLETS</p><p>·         AUTOMATIC STOP/START             </p><p>·         VENTILATED FRONT SEATS</p><p>·         ADAPTIVE CRUISE CONTROL       </p><p>·         220 AMP ALTERNATOR</p><p>·         LZ0 - DURAMAX 3.0L TURBO-DIESEL * 5 YR/160,000 KM (WHICHEVER COMES FIRST) POWERTRAIN COMPONENT WARRANTY COVERAGE * LIMITATIONS APPLY, SEE WARRANTY BOOKLET     </p><p>·         10-SPD AUTOMATIC TRANSMISSION       </p><p>·         STEERING COLUMN LOCK, ELECTR.</p><p>·         DUAL EXHAUST</p><p>·         POWER TILT/TELESCOPIC STEERING COLUMN</p><p>·         WRAPPED STEERING WHEEL       </p><p>·         AUTOTRAC TWO-SPEED TRANSFER CASE</p><p>·         GMC PRO SAFETY</p><p>·         DENALI RESERVE PACKAGE * REAR CAMERA MIRROR * MULTICOLOR 15 DIAGONAL HEAD-UP DISPLAY * POWER SUNROOF * GMC MULTIPRO POWER STEPS * 22 PAINTED ALUMINUM WHEELS W/MACHINING & CHROME INSERTS           </p><p>·         WIRELESS PHONE PROJECTION</p><p>·         HITCH GUIDANCE W/ HITCH VIEW</p><p>·         GMC MULTIPRO TAILGATE</p><p>·         EZ LIFT POWER LOCK AND RELEASE TAILGATE</p><p>·         3 YR. ONSTAR & CONNECTED SVCS * SAFETY & SECURITY * GUARDIAN APP * REMOTE ACCESS * 36 MONTH/72 GB DATA PLAN, WHICHEVER COMES FIRST</p><p>·         22 PAINTED ALUMINUM WHEELS W/MACHINING & CHROME INSERTS  </p><p>·         REAR SEAT WITH STORAGE PACKAGE</p><p>·         FRONT LED FOG LAMPS</p><p>·         TEEN DRIVER MODE</p><p>·         INTELLIBEAM</p><p>·         TRAILER CAMERA PROVISIONS  </p><p>·         PERIMETER LIGHTING</p><p>·         USB PORTS IN CENTER CONSOLE</p><p>·         USB PORTS ON CONSOLE             </p><p>·         TWO CHARGE-ONLY USB PORTS FOR 2ND ROW</p><p>·         FRONT AND REAR PARK ASSIST  </p><p>·         DRIVER INFORMATION CENTER, 12 DIAGONAL, RECONFIGURABLE MULTI-COLOR DIGITAL DISPLAY</p><p>·         ONSTAR & GMC CONNECTED SERVICES CAPABLE; SEE ONSTAR.CA             </p><p>·         TRAILERING APP              </p><p>·         FORWARD COLLISION ALERT</p><p>·         LED CARGO BED LIGHTING           </p><p>·         REAR CROSS TRAFFIC BRAKING</p><p>·         UNIVERSAL HOME REMOTE        </p><p>·         ENHANCED AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING</p><p>·         LANE KEEP ASSIST WITH LANE DEPARTURE WARNING</p><p>·         STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS</p><p>·         FRONT PEDESTRIAN BRAKING    </p><p>·         REAR PEDESTRIAN ALERT</p><p>·         TRAILER SIDE BLIND ZONE ALERT              </p><p>·         BOSE SPEAKER SYSTEM</p><p>·         SWITCH-FLEXRIDE MODE SYSTEM            </p><p>·         INFOTAINMENT DISPLAY- NORMALLY BLACK COLOR (TFT) 13.4</p><p>·         THEFT-DETERRENT SYSTEM         </p><p>·         HD SURROUND VISION</p><p>·         MULTICOLOR 15 DIAGONAL HEAD-UP DISPLAY </p><p>·         BED VIEW CAMERA</p><p>·         CHROME RECOVERY HOOKS       </p><p>·         WI-FI(R) HOTSPOT CAPABLE; SEE ONSTAR.CA FOR DETAILS            </p><p>·         DENALI PREMIUM SUSPENSION</p><p>·         TRAILERING EQUIPMENT             </p><p> </p>

2024 GMC Sierra 1500

12,471 KM

Details Description Features

$84,995

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2024 GMC Sierra 1500

Denali Crew Cab Short Box *3.0L Duramax, Reserve P

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2024 GMC Sierra 1500

Denali Crew Cab Short Box *3.0L Duramax, Reserve P

Location

Autoworld

19987 Fraser Hwy, Langley, BC V3A 4E2

604-510-7227

  1. 1729959388
  2. 1729959388
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Certified

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Sale

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Used
12,471KM
Excellent Condition
VIN 1GTUUGE87RZ138012

Vehicle Details

  • Exterior Colour White Frost Tricoat
  • Interior Colour Black Leather
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Diesel
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 12,471 KM

Vehicle Description

Come Check Out This Like Brand New 2024 GMC Sierra 1500 Duramax Denali  

Options

FROST WHITE TRICOAT / JET BLACK LEATHER

DENALI RESERVE PACKAGE * REAR CAMERA MIRROR * MULTICOLOR 15" DIAGONAL HEAD-UP DISPLAY * POWER SUNROOF * GMC MULTIPRO POWER STEPS * 22" PAINTED ALUMINUM WHEELS W/MACHINING & CHROME INSERTS           

TECHNOLOGY PACKAGE

ADAPTIVE CRUISE CONTROL

POWER SUNROOF

GM Build Sheet

·         POWER DRIVER SEAT     

·         MEMORY SETTINGS MIRRORS

·         POWER SLIDING REAR WINDOW              

·         FRONT BUCKET SEATS

·         POWER FRONT PASSENGER SEAT              

·         POWER WINDOW, PASSENGER EXPRESS UP/DOWN

·         POWER WINDOWS, REAR EXPRESS DOWN           

·         DEEP TINT REAR GLASS

·         POWER DOOR LOCKS     

·         KEYLESS OPEN  

·         SEAT ADJUSTER, DRIVER 4-WAY POWER LUMBAR

·         SEAT ADJUSTER, FRONT PASSENGER 4-WAY POWER LUMBAR       

·         WINDOWS, POWER FRONT, DRIVER EXPRESS UP/DOWN               

·         GMC MULTIPRO POWER STEPS

·         PUSH BUTTON START    

·         REMOTE VEHICLE START

·         REAR BUMPER CORNERSTEPS    

·         HEATER-HEATING/DEFROSTER SYSTEM, REINFORCED, ELECTRIC

·         REAR WINDOW DEFOGGER         

·         WINDSHIELD WIPERS, RAIN SENSING

·         POWER SUNROOF          

·         SPRAY-ON BEDLINER

·         AUTOMATIC CLIMATE CONTROL, DUAL ZONE      

·         HITCH GUIDANCE

·         TECHNOLOGY PACKAGE               

·         VISORS, DRIVER AND FRONT PASSENGER ILLUMINATED VANITY MIRRORS

·         CHROME MIRROR CAPS

·         REAR CAMERA MIRROR

·         CHROME DOOR HANDLES

·         ENGINE CONTROL, STOP- START SYSTEM OVERRIDE

·         ELECTRONIC PRECISION SHIFT   

·         CHASSIS DRIVE LINE-FOUR WHEEL DRIVE (4WD)

·         FUEL, DIESEL

·         FROST WHITE TRICOAT

·         AUTO. LOCKING REAR DIFFERENTIAL

·         DENALI MODEL

·         REAR AXLE - 3.23 RATIO

·         JET BLACK

·         DRIVER'S SAFETY ALERT SEAT     

·          GMC PREMIUM INFOTAINMENT SYS. 13.4" DIAG COLOUR TOUCHSCREEN WITH GOOGLE BUILT-IN COMPATIBILITY INCLUDING NAV            CAPABILITY, BLUETOOTH FOR MOST PHONES

·         HILL DESCENT CONTROL

·         TRAILER BRAKE CONTROLLER

·         ENGINE BLOCK HEATER 

·         WIRELESS CHARGING    

·         HEATED DRIVER & FRONT OUTBOARD PASSENGER SEATING

·         HEATED 2ND ROW OUTBOARD SEATS     

·         120-VOLT BED-MOUNTED POWER OUTLET

·         HEATED STEERING WHEEL            

·         120V AC INSTRUMENT PANEL & CARGO BED POWER OUTLETS

·         AUTOMATIC STOP/START             

·         VENTILATED FRONT SEATS

·         ADAPTIVE CRUISE CONTROL       

·         220 AMP ALTERNATOR

·         LZ0 - DURAMAX 3.0L TURBO-DIESEL * 5 YR/160,000 KM (WHICHEVER COMES FIRST) POWERTRAIN COMPONENT WARRANTY COVERAGE * LIMITATIONS APPLY, SEE WARRANTY BOOKLET     

·         10-SPD AUTOMATIC TRANSMISSION       

·         STEERING COLUMN LOCK, ELECTR.

·         DUAL EXHAUST

·         POWER TILT/TELESCOPIC STEERING COLUMN

·         WRAPPED STEERING WHEEL       

·         AUTOTRAC TWO-SPEED TRANSFER CASE

·         GMC PRO SAFETY

·         DENALI RESERVE PACKAGE * REAR CAMERA MIRROR * MULTICOLOR 15" DIAGONAL HEAD-UP DISPLAY * POWER SUNROOF * GMC MULTIPRO POWER STEPS * 22" PAINTED ALUMINUM WHEELS W/MACHINING & CHROME INSERTS           

·         WIRELESS PHONE PROJECTION

·         HITCH GUIDANCE W/ HITCH VIEW

·         GMC MULTIPRO TAILGATE

·         EZ LIFT POWER LOCK AND RELEASE TAILGATE

·         3 YR. ONSTAR & CONNECTED SVCS * SAFETY & SECURITY * GUARDIAN APP * REMOTE ACCESS * 36 MONTH/72 GB DATA PLAN, WHICHEVER COMES FIRST

·         22" PAINTED ALUMINUM WHEELS W/MACHINING & CHROME INSERTS  

·         REAR SEAT WITH STORAGE PACKAGE

·         FRONT LED FOG LAMPS

·         TEEN DRIVER MODE

·         INTELLIBEAM

·         TRAILER CAMERA PROVISIONS  

·         PERIMETER LIGHTING

·         USB PORTS IN CENTER CONSOLE

·         USB PORTS ON CONSOLE             

·         TWO CHARGE-ONLY USB PORTS FOR 2ND ROW

·         FRONT AND REAR PARK ASSIST  

·         DRIVER INFORMATION CENTER, 12" DIAGONAL, RECONFIGURABLE MULTI-COLOR DIGITAL DISPLAY

·         ONSTAR & GMC CONNECTED SERVICES CAPABLE; SEE ONSTAR.CA             

·         TRAILERING APP              

·         FORWARD COLLISION ALERT

·         LED CARGO BED LIGHTING           

·         REAR CROSS TRAFFIC BRAKING

·         UNIVERSAL HOME REMOTE        

·         ENHANCED AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING

·         LANE KEEP ASSIST WITH LANE DEPARTURE WARNING

·         STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS

·         FRONT PEDESTRIAN BRAKING    

·         REAR PEDESTRIAN ALERT

·         TRAILER SIDE BLIND ZONE ALERT              

·         BOSE SPEAKER SYSTEM

·         SWITCH-FLEXRIDE MODE SYSTEM            

·         INFOTAINMENT DISPLAY- NORMALLY BLACK COLOR (TFT) 13.4"

·         THEFT-DETERRENT SYSTEM         

·         HD SURROUND VISION

·         MULTICOLOR 15" DIAGONAL HEAD-UP DISPLAY 

·         BED VIEW CAMERA

·         CHROME RECOVERY HOOKS       

·         WI-FI(R) HOTSPOT CAPABLE; SEE ONSTAR.CA FOR DETAILS            

·         DENALI PREMIUM SUSPENSION

·         TRAILERING EQUIPMENT             

 

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Trailer Hitch
Push Button Start
Keyless Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Lane Departure Warning
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Rear Cross Traffic Alert
Lane Departure Assist
Lane Keeping Assist
Auto Hold Brake

Exterior

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Tow Hooks
Sliding Rear Window
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Running Boards/Side Steps

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Navigation System
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Lumbar Support
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Rearview Camera
Auto-Dimming Rearview Mirror
WiFi Hotspot
Apple CarPlay
Wireless Charger

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio
Android Auto

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Cooled Seats
Air Conditioned Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available
Balance of Factory Warranty

Convenience

Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Mirror Memory
Proximity Key
Adaptive Smart Cruise Control

Security

Automatic High Beams

Additional Features

Turbocharged
Telematics
Power Folding Mirrors
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Cross-Traffic Alert

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