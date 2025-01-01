Menu
Jim Pattison Hyundai Coquitlam sells & services new & used Hyundai vehicles throughout the Lower Mainland. Financing available OAC Price includes documentation fee ($599) and dealer preparation charge ($380). Finance placement fee ($599) if applicable, GST and PST are additional. D#30242

2006 Honda Element

196,832 KM

Details

$9,990

+ taxes & licensing
2006 Honda Element

4dr 2WD Auto

13183121

2006 Honda Element

4dr 2WD Auto

Location

Jim Pattison Auto Group

2385 Ottawa Street Unit B, Port Coquitlam, BC V3B 8A4

1-888-854-1902

$9,990

+ taxes & licensing

Used
196,832KM
VIN 5J6YH18296L800966

Vehicle Details

  • Exterior Colour Alabaster Silver Metallic
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 196,832 KM

Vehicle Description

Jim Pattison Hyundai Coquitlam sells & services new & used Hyundai vehicles throughout the Lower Mainland. Financing available OAC

Price includes documentation fee ($599) and dealer preparation charge ($380). Finance placement fee ($599) if applicable, GST and PST are additional. D#30242

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Jim Pattison Hyundai Coquitlam

2385 Ottawa Street Unit B, Port Coquitlam, BC V3B 8A4

$9,990

