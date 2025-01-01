$9,990+ taxes & licensing
Make it Yours
2006 Honda Element
4dr 2WD Auto
2006 Honda Element
4dr 2WD Auto
Location
Jim Pattison Auto Group
2385 Ottawa Street Unit B, Port Coquitlam, BC V3B 8A4
1-888-854-1902
$9,990
+ taxes & licensing
Used
196,832KM
VIN 5J6YH18296L800966
Vehicle Details
- Exterior Colour Alabaster Silver Metallic
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Mileage 196,832 KM
Vehicle Description
Jim Pattison Hyundai Coquitlam sells & services new & used Hyundai vehicles throughout the Lower Mainland. Financing available OAC
Price includes documentation fee ($599) and dealer preparation charge ($380). Finance placement fee ($599) if applicable, GST and PST are additional. D#30242
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Jim Pattison Auto Group
2023 Subaru Outback Wilderness CVT 17,689 KM $45,495 + tax & lic
2022 Hyundai Elantra Essential Manual, 1 Owner No Accident Local 50,621 KM $16,990 + tax & lic
2026 Toyota Prius Plug-In Hybrid XSE Auto, 1 Owner No Accident Local 1,196 KM $46,990 + tax & lic
Email Jim Pattison Auto Group
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Jim Pattison Auto Group
Jim Pattison Hyundai Coquitlam
2385 Ottawa Street Unit B, Port Coquitlam, BC V3B 8A4
Call Dealer
1-888-854-XXXX(click to show)
$9,990
+ taxes & licensing>
Jim Pattison Auto Group
1-888-854-1902
2006 Honda Element