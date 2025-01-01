$39,995+ taxes & licensing
Make it Yours
2021 Toyota RAV4
Hybrid XLE AWD
2021 Toyota RAV4
Hybrid XLE AWD
Location
OpenRoad Toyota Richmond
13100 Smallwood Pl, Richmond, BC V6V 1W8
604-273-3733
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$39,995
+ taxes & licensing
Used
33,047KM
VIN 2T3RWRFV2MW120316
Vehicle Details
- Exterior Colour Silver
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Transmission Automatic
- Stock # 1UTNA20316
- Mileage 33,047 KM
Vehicle Features
Additional Features
RAV4 Hybrid XLE
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From OpenRoad Toyota Richmond
2021 Tesla Model 3 STANDARD RANGE PLUS 69,201 KM $30,999 + tax & lic
2021 Toyota RAV4 Hybrid Limited AWD 88,285 KM $38,995 + tax & lic
2024 Toyota Prius Plug-In Hybrid SE 81,873 KM $32,999 + tax & lic
Email OpenRoad Toyota Richmond
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
OpenRoad Toyota Richmond
13100 Smallwood Pl, Richmond, BC V6V 1W8
Call Dealer
604-273-XXXX(click to show)
$39,995
+ taxes & licensing>
OpenRoad Toyota Richmond
604-273-3733
2021 Toyota RAV4