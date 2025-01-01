$41,999+ taxes & licensing
Make it Yours
2022 Chevrolet Silverado 1500
Crew Cab 4x4 Custom / Standard Box
2022 Chevrolet Silverado 1500
Crew Cab 4x4 Custom / Standard Box
Location
OpenRoad Toyota Richmond
13100 Smallwood Pl, Richmond, BC V6V 1W8
604-273-3733
$41,999
+ taxes & licensing
Used
36,116KM
VIN 3GCPDBEK9NG660145
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Body Style Pickup Truck
- Transmission Automatic
- Mileage 36,116 KM
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From OpenRoad Toyota Richmond
2022 Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab 4x4 Custom / Standard Box 36,116 KM $41,999 + tax & lic
2024 Toyota Sienna Hybrid Sienna XSE AWD 7-Pass 71,319 KM $55,995 + tax & lic
2025 Toyota Sienna Hybrid Sienna XSE AWD 7-Pass 14,075 KM $69,995 + tax & lic
Email OpenRoad Toyota Richmond
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
OpenRoad Toyota Richmond
13100 Smallwood Pl, Richmond, BC V6V 1W8
Call Dealer
604-273-XXXX(click to show)
$41,999
+ taxes & licensing>
OpenRoad Toyota Richmond
604-273-3733
2022 Chevrolet Silverado 1500