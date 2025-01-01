Menu
2022 Toyota Sienna

42,919 KM

Details Features

$58,999

Hybrid Sienna Limited AWD 7-Pass

13070278

Hybrid Sienna Limited AWD 7-Pass

Location

OpenRoad Toyota Richmond

13100 Smallwood Pl, Richmond, BC V6V 1W8

604-273-3733

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Used
42,919KM
VIN 5TDGSKFC5NS045641

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style Minivan / Van
  • Transmission Automatic
  • Stock # 1UTNA45641
  • Mileage 42,919 KM

Vehicle Features

Additional Features

Sienna Limited AWD 7-Pass

2022 Toyota Sienna