$71,999+ taxes & licensing
2024 Toyota Sienna
Hybrid Sienna Limited AWD 7-Pass
2024 Toyota Sienna
Hybrid Sienna Limited AWD 7-Pass
Location
OpenRoad Toyota Richmond
13100 Smallwood Pl, Richmond, BC V6V 1W8
604-273-3733
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$71,999
+ taxes & licensing
Used
12,165KM
VIN 5TDGSKFC2RS142012
Vehicle Details
- Exterior Colour Wind Chill Pearl
- Body Style Minivan / Van
- Transmission Automatic
- Mileage 12,165 KM
Vehicle Features
Additional Features
PREMIUM PAINT
Sienna Limited AWD 7-Pass
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
OpenRoad Toyota Richmond
13100 Smallwood Pl, Richmond, BC V6V 1W8
$71,999
+ taxes & licensing>
OpenRoad Toyota Richmond
604-273-3733
2024 Toyota Sienna