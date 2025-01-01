$70,999+ taxes & licensing
Make it Yours
2024 Toyota Sienna
Hybrid Sienna Limited AWD 7-Pass
2024 Toyota Sienna
Hybrid Sienna Limited AWD 7-Pass
Location
OpenRoad Toyota Richmond
13100 Smallwood Pl, Richmond, BC V6V 1W8
604-273-3733
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$70,999
+ taxes & licensing
Used
23,423KM
VIN 5TDGSKFC1RS126481
Vehicle Details
- Exterior Colour Sunset Bronze Mica
- Interior Colour Black
- Body Style Minivan / Van
- Transmission Automatic
- Stock # 1UBPA26481
- Mileage 23,423 KM
Vehicle Features
Additional Features
Sienna Limited AWD 7-Pass
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From OpenRoad Toyota Richmond
2021 Toyota C-HR XLE Premium 85,100 KM $24,999 + tax & lic
2025 Toyota Sienna Hybrid Sienna Limited AWD 7-Pass 5,814 KM $77,999 + tax & lic
2019 BMW X7 xDrive50i 106,991 KM $49,999 + tax & lic
Email OpenRoad Toyota Richmond
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
OpenRoad Toyota Richmond
13100 Smallwood Pl, Richmond, BC V6V 1W8
Call Dealer
604-273-XXXX(click to show)
$70,999
+ taxes & licensing>
OpenRoad Toyota Richmond
604-273-3733
2024 Toyota Sienna