2024 Toyota Sienna

23,423 KM

$70,999

+ taxes & licensing
2024 Toyota Sienna

Hybrid Sienna Limited AWD 7-Pass

12971106

2024 Toyota Sienna

Hybrid Sienna Limited AWD 7-Pass

Location

OpenRoad Toyota Richmond

13100 Smallwood Pl, Richmond, BC V6V 1W8

604-273-3733

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$70,999

+ taxes & licensing

Used
23,423KM
VIN 5TDGSKFC1RS126481

  • Exterior Colour Sunset Bronze Mica
  • Interior Colour Black
  • Body Style Minivan / Van
  • Transmission Automatic
  • Stock # 1UBPA26481
  • Mileage 23,423 KM

Sienna Limited AWD 7-Pass

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

OpenRoad Toyota Richmond

OpenRoad Toyota Richmond

13100 Smallwood Pl, Richmond, BC V6V 1W8

604-273-3733

$70,999

+ taxes & licensing>

OpenRoad Toyota Richmond

604-273-3733

2024 Toyota Sienna