$CALL+ taxes & licensing
Make it Yours
2025 Toyota Sienna Hybrid
Sienna LE 8-Pass
2025 Toyota Sienna Hybrid
Sienna LE 8-Pass
Location
OpenRoad Toyota Richmond
13100 Smallwood Pl, Richmond, BC V6V 1W8
604-273-3733
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$CALL
+ taxes & licensing
Actions
Used
27,748KM
VIN 5TDGRKEC9SS231739
Vehicle Details
- Exterior Colour Celestial Silver Metallic
- Interior Colour Grey
- Transmission Automatic
- Mileage 27,748 KM
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From OpenRoad Toyota Richmond
2023 Toyota bZ4X XLE AWD 38,268 KM $32,999 + tax & lic
2024 Toyota RAV4 Hybrid Limited AWD 40,799 KM $47,999 + tax & lic
2021 Toyota Corolla XSE CVT 62,500 KM $25,999 + tax & lic
Email OpenRoad Toyota Richmond
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
OpenRoad Toyota Richmond
13100 Smallwood Pl, Richmond, BC V6V 1W8
Call Dealer
604-273-XXXX(click to show)
$CALL
+ taxes & licensing>
OpenRoad Toyota Richmond
604-273-3733
2025 Toyota Sienna Hybrid