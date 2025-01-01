$CALL+ taxes & licensing
2022 Ford F-150
XLT
2022 Ford F-150
XLT
Jacobson Ford
160 Ross St NE, Salmon Arm, BC V1E 4N6
(250) 832-2101
$CALL
+ taxes & licensing
Used
89,428KM
VIN 1FTFW1E5XNKE86346
Vehicle Details
- Exterior Colour Carbonized Grey Metallic
- Body Style Pickup Truck
- Fuel Type Flex Fuel
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Doors 4-door
- Mileage 89,428 KM
Vehicle Features
Packages
M7
MS
300A
995
44G
XL6
153
50X
52X
53A
54Y
59S
693
86B
Mechanical
Anti-Lock Brakes
Block Heater
Trailer Wiring Harness
Solid axle rear suspension w/leaf springs
Front Anti-Roll Bar
Electronic Transfer Case
HD gas-pressurized shock absorbers
Single stainless steel exhaust
3.31 AXLE RATIO
Double wishbone front suspension w/coil springs
ELECTRONIC LOCKING W/3.73 AXLE RATIO
Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering
Transmission w/Driver Selectable Mode
Auto Locking Hubs
200 Amp Alternator
136.3 L Fuel Tank
70-Amp/Hr 610CCA Maintenance-Free Battery w/Run Down Protection
Part-Time Four-Wheel Drive
Towing Equipment -inc: Trailer Sway Control
Transmission: Electronic 10-Speed Automatic -inc: selectable drive modes: normal, ECO, sport, tow/haul, slippery, deep snow/sand and mud/rut
Engine: 5.0L V8 -inc: flex-fuel capability and auto start/stop technology, Front License Plate Bracket, Standard in provinces where required
GVWR: 3,243 kg (7,150 lb) Payload Package
968.4 Kgs Maximum Payload
Interior
Compass
Driver Information Centre
Perimeter Alarm
Locking glove box
Front centre armrest w/storage
Full Cloth Headliner
Cruise control w/steering wheel controls
Outside temp gauge
Front Cupholder
Air filtration
Day-Night Rearview Mirror
Fade-to-off interior lighting
Rear cupholder
Manual tilt/telescoping steering column
Driver and passenger visor vanity mirrors
1 12V DC Power Outlet
Delayed Accessory Power
Full Carpet Floor Covering -inc: Carpet Front And Rear Floor Mats
HVAC -inc: Underseat Ducts
2 Seatback Storage Pockets
Front And Rear Map Lights
Manual Adjustable Front Head Restraints and Manual Adjustable Rear Head Restraints
4-Way Passenger Seat -inc: Manual Recline and Fore/Aft Movement
Mini Overhead Console w/Storage and 1 12V DC Power Outlet
Seats w/Cloth Back Material
4-Way Driver Seat -inc: Manual Recline and Fore/Aft Movement
60-40 Folding Split-Bench Front Facing Fold-Up Cushion Rear Seat
Urethane Gear Shifter Material
FordPass Connect 4G Mobile Hotspot Internet Access
Interior Trim -inc: Metal-Look Instrument Panel Insert, Cabback Insulator and Chrome/Metal-Look Interior Accents
Analog Appearance
Instrument Panel Bin, Dashboard Storage, Interior Concealed Storage, Driver / Passenger And Rear Door Bins and Locking 1st Row Underseat Storage
Securilock Anti-Theft Ignition (pats) Immobilizer
Cab Mounted Cargo Lights
Convenience
TRAILER TOW PACKAGE
Exterior
Deep Tinted Glass
Black door handles
Front license plate bracket
Perimeter/approach lights
Steel spare wheel
Chrome rear step bumper
Flex Fuel Vehicle
Black grille w/chrome surround
Fixed Rear Window w/Defroster
Black Side Windows Trim
Regular Box Style
Tailgate Rear Cargo Access
Aluminum Panels
Cargo Lamp w/High Mount Stop Light
Headlights-Automatic Highbeams
Ford Co-Pilot360 - Autolamp Auto On/Off Reflector Halogen Auto High-Beam Headlamps w/Delay-Off
Media / Nav / Comm
Fixed antenna
7 Speakers
2 LCD Monitors In The Front
Streaming Audio
Safety
Rear child safety locks
Side impact beams
Airbag Occupancy Sensor
Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
Tire Specific Low Tire Pressure Warning
Safety Canopy System Curtain 1st And 2nd Row Airbags
Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Centre 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners
Ford Co-Pilot360 - Pre-Collision Assist with Automatic Emergency Braking (AEB)
Driver Monitoring-Alert
Ford Co-Pilot360 - Reverse Brake Assist
Restricted Driving Mode/Alerts
Additional Features
XTR PACKAGE
5.0L V8 Engine
EQUIPMENT GROUP
PARTIAL GAS FILL
MIRROR MANUAL TELE W/PWR GLASS
LED SIDE-MIRROR SPOT LIGHTS
JOB #2 ORDER
.XLT SERIES
136 LITRE/ 36 GALLON FUEL TANK
.18 CHROME-LIKE PVD WHEELS
PREM CLOTH 40/20/40
ELECTRONIC 10-SPD AUTO
3.73 ELECTRONIC LOCK RR AXLE
CARBONIZED GREY METALLIC
7150# GVWR PACKAGE
.INTEGRATED TRLR BRAKE CNTRL
MEDIUM DARK SLATE
AUTO START-STOP REMOVAL
TRAILER TOW PACKAGE -inc: Towing capability up to TBD lbs, tailgate LED, Integrated Trailer Brake Controller, Class IV Trailer Hitch Receiver, towing capability up to TBD lbs, smart trailer tow connector (includes BLIS w/trailer tow coverage where BLIS...
FRONT LICENSE PLATE BRACKET -inc: Standard in provinces where required
FLEET FUEL FILL DELETE -inc: Credit varies, Contact Fleet Headquarters (1-800-668-5515) for details
LED SIDE-MIRROR SPOTLIGHTS -inc: high-intensity LED security approach lamps
EQUIPMENT GROUP 300A STANDARD -inc: Front License Plate Bracket, Standard in provinces where required
MANUAL TELESCOPING TRAILER TOW MIRRORS -inc: power glass, manual folding, heat, LED puddle lamps and black skull caps
.275/65R18 BSW ALL-TERRAIN
.6 BRIGHT POLISHED RUNNINB BRD
BLACK W/MEDIUM DARK SLATE, CLOTH 40/20/40 FRONT SEAT -inc: folding armrest, storage and manual driver/passenger lumbar
XTR PACKAGE -inc: 2 black front tow hooks, Note: When 2-tone paint (954) is selected, front and rear bumpers remain chrome, Chrome Single-Tip Exhaust, 6" Bright Polished Running Board, Tires: 275/65R18 BSW A/T (T84), Chrome Door & Tailgate Handles w/Bo...
CNCTD NAV/SIRIUS XM REMOVAL
CONNECTED NAVIGATION & SIRIUSXM W/360L REMOVAL
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
2022 Ford F-150