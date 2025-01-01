$CALL+ taxes & licensing
2025 Ford F-350
Super Duty SRW King Ranch
Jacobson Ford
160 Ross St NE, Salmon Arm, BC V1E 4N6
(250) 832-2101
Used
27KM
VIN 1FT8W3BM5SEC13406
Vehicle Details
- Exterior Colour Star White Met Tri-Coat
- Body Style Pickup Truck
- Fuel Type Diesel
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Doors 4-door
- Mileage 27 KM
Vehicle Features
Packages
AZ
LJ
SP
39D
559
76R
99M
44G
X3J
153
16T
17Y
21X
41H
53W
592
61N
63V
66S
67B
693
Mechanical
Anti-Lock Brakes
ENGINE BLOCK HEATER
Trailer Wiring Harness
Solid axle rear suspension w/leaf springs
Upfitter Switches
Front Anti-Roll Bar
Electronic Transfer Case
HD gas-pressurized shock absorbers
Single stainless steel exhaust
Auto Locking Hubs
Hydraulic Power-Assist Steering
Part-Time Four-Wheel Drive
Firm Suspension
Front Suspension w/Coil Springs
ELECTRONIC-LOCKING W/3.55 AXLE RATIO
68-Amp/Hr 750CCA Maintenance-Free Battery w/Run Down Protection
Dual 250 Amp Alternator
183 L Fuel Tank
GVWR: 5,398 kgs (11,900 lbs) Payload Package
2175.4 Kgs Maximum Payload
Exterior
Fog Lights
POWER RUNNING BOARDS
Deep Tinted Glass
Body-coloured door handles
Front license plate bracket
Perimeter/approach lights
Steel spare wheel
ROOF CLEARANCE LIGHTS
Body-coloured grille w/chrome accents
Rain Detecting Variable Intermittent Wipers
Black Side Windows Trim and Black Front Windshield Trim
Full-Size Spare Tire Stored Underbody w/Crankdown
Regular Box Style
Aluminum Panels
Power Rear Window w/Defroster
Cargo Lamp w/High Mount Stop Light
Power Extendable Trailer Style Mirrors
Coloured Rear Step Bumper
Black Power Heated Side Mirrors w/Convex Spotter, Power Folding and Turn Signal Indicator
Wheels w/Chrome Hub Covers
Power Open And Close Tailgate Rear Cargo Access
Headlights-Automatic Highbeams
Boxside Steps
Integrated Tailgate Step
Autolamp Auto On/Off Reflector Led Low/High Beam Auto High-Beam Headlamps w/Delay-Off
Interior
Compass
POWER ADJUSTABLE PEDALS
HEAD-UP DISPLAY
Driver Information Centre
Perimeter Alarm
Rear centre armrest
Illuminated locking glove box
Full Cloth Headliner
Cruise control w/steering wheel controls
Outside temp gauge
Garage door transmitter
Front Cupholder
Air filtration
Fade-to-off interior lighting
Rear cupholder
Delayed Accessory Power
HVAC -inc: Underseat Ducts
2 Seatback Storage Pockets
Front And Rear Map Lights
Day-Night Auto-Dimming Rearview Mirror
Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Illumination
Power Tilt/Telescoping Steering Column
Manual w/Tilt Front Head Restraints and Manual Adjustable Rear Head Restraints
Heated Leather Steering Wheel w/Auto Tilt-Away
Leather Door Trim Insert
Full Overhead Console w/Storage
Voice Activated Dual Zone Front Automatic Air Conditioning w/Steering Wheel Controls
Instrument Panel Covered Bin, Dashboard Storage, Driver / Passenger And Rear Door Bins and Locking 2nd Row Underseat Storage
Urethane Gear Shifter Material
Digital/Analog Appearance
Securilock Anti-Theft Ignition (pats) Immobilizer
FordPass Connect 5G Mobile Hotspot Internet Access
Cab Mounted Cargo Lights
Adaptive Cruise Control with Stop-and-Go
2-Way Passenger Seat -inc: Manual Articulating Upper Backrest and Power 4-Way Lumbar Support
Media / Nav / Comm
Fixed antenna
digital signal processor
2 LCD Monitors In The Front
Siriusxm Traffic Real-Time Traffic Display
14 Speakers
Safety
Rear child safety locks
Side impact beams
FRONT AND REAR PARKING SENSORS
Front Camera
Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
Tire Specific Low Tire Pressure Warning
Safety Canopy System Curtain 1st And 2nd Row Airbags
Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Centre 3 Point and Height Adjusters
Right Side Camera
Left Side Camera
Ford Co-Pilot360 - Reverse Camera Back-Up Camera
Cargo Bed Camera
Lane Centering
Reverse Brake Assist
Aerial View Camera System
Collision Mitigation-Front
Driver Monitoring-Alert
Collision Warning-Front
PCA with AEB and Intersection Assist
Additional Features
PTC Supplemental Heater
Jack
5th Wheel Hitch Prep Package
SPRAY IN BED LINER
PARTIAL GAS FILL
JOB #1 ORDER
.REVERSE SENSING SYSTEM
LEATHER 40/CONSOLE/40 SEAT
.DRIV/PASS FRONT & SIDE AIRBAGS
3.55 ELECTRONIC LOCKING AXLE
.SKID PLATES
LED ROOF CLEARANCE LIGHTS
SAFE DEPOSIT - CONSOLE LOCK BOX
JAVA
SAFE DEPOSIT CONSOLE LOCK BOX
STAR WHITE METALLIC TRI-COAT
TREMOR OFF-ROAD PACKAGE
UPFITTER SWITCHES (6) -inc: Located in overhead console
TWIN PANEL POWER MOONROOF -inc: map lights and moonroof switches
.35 OFF ROAD LT285/75R18E AT
WHEEL WELL LINERS FRONT & REAR
.KING RANCH TRIM
ALL WEATHER MATS W/O CARPT MAT
STAR WHITE
12000# GVWR PACKAGE
FLEET FUEL FILL DELETE -inc: Credit varies, Contact Fleet Headquarters (1-800-668-5515) for details
FRONT LICENSE PLATE BRACKET -inc: Standard in British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Ontario and Saskatchewan
FRONT & REAR WHEEL WELL LINERS -inc: Rear wheel well liners are already standard
.SIRIUS XM W/360L
.B&O PREMIUM AUDIO
6.7 HI OUTPUT PS V8 DIESEL
10-SPEED AUTOMATIC 10R140
410 AMP ALTERNATOR
TRANSMISSION: TORQSHIFT 10-SPEED AUTOMATIC -inc: SelectShift and selectable drive modes: normal, eco, slippery roads, tow/haul and off-road
5TH WHEEL/GOOSENECK HITCH PREP PACKAGE -inc: 1 frame under bed cross member, 5 pickup bed attachment points w/plugs and 1 integrated 7 pin connector on driver's side pickup bed wall, Note: shorter pickup boxes provide less clearance between the cab and...
CV LOT MANAGEMENT
DARKENED BRONZE ACCENT
.MACHINED AND PAINT ALUM-18WHL
MOONROOF POWER-TWIN PANEL
JAVA, UNIQUE KING RANCH LEATHER 40/CONSOLE/40 SEATS -inc: multi-contour Kingsville Antique Affect leather seating surfaces, dual integrated cupholders in armrest, 2 outboard head restraints, heated/ventilated seating, 8-way power driver and passenger s...
ALL-WEATHER FLOOR MATS W/O CARPET -inc: Doesn't include carpet floor mats
ENGINE: 6.7L HIGH OUTPUT POWER STROKE V8 DIESEL -inc: Turbo diesel B20, manual push-button engine-exhaust braking and Operator Commanded Regeneration (OCR), 181 Litre (48 Gallon) Fuel Tank, Rapid-Heat Supplemental Cab Heater, Engine Block Heater, Elect...
