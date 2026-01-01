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2026 Ford F-450
Super Duty DRW King Ranch
2026 Ford F-450
Super Duty DRW King Ranch
Location
Jacobson Ford
160 Ross St NE, Salmon Arm, BC V1E 4N6
(250) 832-2101
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Used
5,000KM
VIN 1FT8W4DM7TED85800
Vehicle Details
- Exterior Colour Star White Met Tri-Coat
- Interior Colour JAVA, UNIQUE KING RANCH FRONT LEATHER SEATING SURFACES
- Body Style Pickup Truck
- Fuel Type Diesel
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # TT382A
- Mileage 5,000 KM
Vehicle Features
Packages
AZ
SP
39D
559
64D
76R
99M
44G
TGL
X4L
153
17C
17X
41H
63B
63V
66S
67B
693
Mechanical
Anti-Lock Brakes
Block Heater
ENGINE BLOCK HEATER
Dual Rear Wheels
Trailer Wiring Harness
Solid axle rear suspension w/leaf springs
Upfitter Switches
Electronic Transfer Case
HD gas-pressurized shock absorbers
Single stainless steel exhaust
Front And Rear Anti-Roll Bars
Transmission w/Driver Selectable Mode
Auto Locking Hubs
Hydraulic Power-Assist Steering
Part-Time Four-Wheel Drive
Firm Suspension
Front Suspension w/Coil Springs
GVWR: 6,350 kgs (14,000 lbs) Payload Package
Limited Slip w/4.30 Axle Ratio
68-Amp/Hr 750CCA Maintenance-Free Battery w/Run Down Protection
Dual 250 Amp Alternator
2420.4 Kgs Maximum Payload
180.9 L Fuel Tank
Exterior
Fog Lights
POWER RUNNING BOARDS
Deep Tinted Glass
Body-coloured door handles
Front license plate bracket
Perimeter/approach lights
Steel spare wheel
Body-coloured grille w/chrome accents
Cab Clearance lights
Rain Detecting Variable Intermittent Wipers
Black Side Windows Trim and Black Front Windshield Trim
Full-Size Spare Tire Stored Underbody w/Crankdown
Regular Box Style
Aluminum Panels
Power Rear Window w/Defroster
Cargo Lamp w/High Mount Stop Light
Power Extendable Trailer Style Mirrors
Coloured Rear Step Bumper
Black Power Heated Side Mirrors w/Convex Spotter, Power Folding and Turn Signal Indicator
Wheels w/Chrome Hub Covers
Power Open And Close Tailgate Rear Cargo Access
Headlights-Automatic Highbeams
Boxside Steps
Integrated Tailgate Step
Coloured Front Bumper w/Coloured Rub Strip/Fascia Accent and 2 Tow Hooks
Autolamp Auto On/Off Reflector Led Low/High Beam Auto High-Beam Headlamps w/Delay-Off
Wheels: 19.5" Forged Polished Aluminum -inc: light caribou centre ornaments w/King Ranch logo (4 aluminum outer and 2 steel inner)
Interior
Compass
POWER ADJUSTABLE PEDALS
HEAD-UP DISPLAY
Driver Information Centre
Perimeter Alarm
Locking glove box
Rear centre armrest
Full Cloth Headliner
Cruise control w/steering wheel controls
Outside temp gauge
Garage door transmitter
Front Cupholder
Air filtration
Fade-to-off interior lighting
Rear cupholder
Delayed Accessory Power
2 Seatback Storage Pockets
Front And Rear Map Lights
Day-Night Auto-Dimming Rearview Mirror
Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Illumination
Power Tilt/Telescoping Steering Column
4 12V DC Power Outlets
Manual w/Tilt Front Head Restraints and Manual Adjustable Rear Head Restraints
Heated Leather Steering Wheel w/Auto Tilt-Away
Leather Door Trim Insert
Voice Activated Dual Zone Front Automatic Air Conditioning w/Steering Wheel Controls
Instrument Panel Covered Bin, Dashboard Storage, Driver / Passenger And Rear Door Bins and Locking 2nd Row Underseat Storage
Urethane Gear Shifter Material
Digital/Analog Appearance
Securilock Anti-Theft Ignition (pats) Immobilizer
HVAC -inc: Underseat Ducts, Console Ducts and Supplemental Cabin Heater
Cab Mounted Cargo Lights
4 12V DC Power Outlets and 2 Interior 120V AC Power Outlets
Full Floor Console w/Locking Storage, Full Overhead Console w/Storage, 4 12V DC Power Outlets and 2 Interior 120V AC Power Outlets
Adaptive Cruise Control with Stop-and-Go
Media / Nav / Comm
Fixed antenna
digital signal processor
2 LCD Monitors In The Front
Siriusxm Traffic Real-Time Traffic Display
14 Speakers
Safety
Rear child safety locks
Side impact beams
FRONT AND REAR PARKING SENSORS
Front Camera
Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
Tire Specific Low Tire Pressure Warning
Safety Canopy System Curtain 1st And 2nd Row Airbags
Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Centre 3 Point and Height Adjusters
Right Side Camera
Left Side Camera
Cargo Bed Camera
Lane Centering
Aerial View Camera System
Collision Mitigation-Front
Driver Monitoring-Alert
Collision Warning-Front
PCA with AEB and Intersection Assist
Ford Co-Pilot360 - Reverse Brake Assist
Reverse Camera Back-Up Camera
Convenience
SecuriCode keyless entry pad
Additional Features
CHROME PACKAGE
PARTIAL GAS FILL
JOB #1 ORDER
FX4 OFF-ROAD PACKAGE
LEATHER 40/CONSOLE/40 SEAT
.DRIV/PASS FRONT & SIDE AIRBAGS
.SKID PLATES
JAVA
STAR WHITE METALLIC TRI-COAT
UPFITTER SWITCHES (6) -inc: Located in overhead console
TWIN PANEL POWER MOONROOF -inc: map lights and moonroof switches
14000# GVWR PACKAGE
.KING RANCH TRIM
.B&O SOUND SYSTEM
STAR WHITE METALLIC
225/70R19.5G BSW TRACTION
.REAR PARKING SENSORS
FLEET FUEL FILL DELETE -inc: Credit varies, Contact Fleet Headquarters (1-800-668-5515) for details
FRONT LICENSE PLATE BRACKET -inc: Standard in British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Ontario and Saskatchewan
FX4 OFF-ROAD PACKAGE -inc: Note: Specially tuned shocks intended for significant off-road usage will result in a firmer ride than may be desired when the vehicle is used for primarily highway driving, Hill Descent Control, Premium Off-Road Shocks, Tran...
.SIRIUS XM W/360L
TRANSMISSION: TORQSHIFT 10-SPEED AUTOMATIC -inc: SelectShift and selectable drive modes: normal, eco, slippery roads, tow/haul and off-road
CV LOT MANAGEMENT
JAVA, UNIQUE KING RANCH LEATHER 40/CONSOLE/40 SEATS -inc: multi-contour Kingsville Antique Affect leather seating surfaces, dual integrated cupholders in armrest, 2 outboard head restraints, heated/ventilated seating, 8-way power driver and passenger s...
TIRES: 225/70RX19.5G BSW TRACTION -inc: Spare may not be the same as the road tire
CHROME PACKAGE -inc: Chrome Front & Rear Bumpers, Chrome Door Handles, Unique Chrome Mirror Caps, Monochromatic Paint, Chrome Exhaust Tip
ENGINE: 6.7L HIGH OUTPUT POWER STROKE V8 DIESEL -inc: Turbo diesel B20, manual push-button engine-exhaust braking and Operator Commanded Regeneration (OCR)
CONN PKG: 1 YR INCL W/FORD APP
10-SPEED AUTO TORQSHIFT
410 AMP DUAL ALTERNATOR
6.7L HO POWERSTROKE V8 DSL
RAPID HEAT SUPPLEMENTAL HEATER
POWER MOONROOF - TWIN PANEL
SECURICODE KEYLESS ENTRY KEYPAD (DRIVER'S SIDE) -inc: Integrated into the B-pillar
.4.30 LIMITED SLIP AXLE
.19.5 FORGED POLISHED AL WHL
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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Jacobson Ford
Salmon Arm
160 Ross St NE, Salmon Arm, BC V1E 4N6
Call Dealer
(250) 832-XXXX(click to show)
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Jacobson Ford
(250) 832-2101
2026 Ford F-450