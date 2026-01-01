2026 Ford F-450

CHROME PACKAGE

PARTIAL GAS FILL

JOB #1 ORDER

FX4 OFF-ROAD PACKAGE

LEATHER 40/CONSOLE/40 SEAT

.DRIV/PASS FRONT & SIDE AIRBAGS

.SKID PLATES

JAVA

STAR WHITE METALLIC TRI-COAT

UPFITTER SWITCHES (6) -inc: Located in overhead console

TWIN PANEL POWER MOONROOF -inc: map lights and moonroof switches

14000# GVWR PACKAGE

.KING RANCH TRIM

.B&O SOUND SYSTEM

STAR WHITE METALLIC

225/70R19.5G BSW TRACTION

.REAR PARKING SENSORS

FLEET FUEL FILL DELETE -inc: Credit varies, Contact Fleet Headquarters (1-800-668-5515) for details

FRONT LICENSE PLATE BRACKET -inc: Standard in British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Ontario and Saskatchewan

FX4 OFF-ROAD PACKAGE -inc: Note: Specially tuned shocks intended for significant off-road usage will result in a firmer ride than may be desired when the vehicle is used for primarily highway driving, Hill Descent Control, Premium Off-Road Shocks, Tran...

.SIRIUS XM W/360L

TRANSMISSION: TORQSHIFT 10-SPEED AUTOMATIC -inc: SelectShift and selectable drive modes: normal, eco, slippery roads, tow/haul and off-road

CV LOT MANAGEMENT

JAVA, UNIQUE KING RANCH LEATHER 40/CONSOLE/40 SEATS -inc: multi-contour Kingsville Antique Affect leather seating surfaces, dual integrated cupholders in armrest, 2 outboard head restraints, heated/ventilated seating, 8-way power driver and passenger s...

TIRES: 225/70RX19.5G BSW TRACTION -inc: Spare may not be the same as the road tire

CHROME PACKAGE -inc: Chrome Front & Rear Bumpers, Chrome Door Handles, Unique Chrome Mirror Caps, Monochromatic Paint, Chrome Exhaust Tip

ENGINE: 6.7L HIGH OUTPUT POWER STROKE V8 DIESEL -inc: Turbo diesel B20, manual push-button engine-exhaust braking and Operator Commanded Regeneration (OCR)

CONN PKG: 1 YR INCL W/FORD APP

10-SPEED AUTO TORQSHIFT

410 AMP DUAL ALTERNATOR

6.7L HO POWERSTROKE V8 DSL

RAPID HEAT SUPPLEMENTAL HEATER

POWER MOONROOF - TWIN PANEL

SECURICODE KEYLESS ENTRY KEYPAD (DRIVER'S SIDE) -inc: Integrated into the B-pillar

.4.30 LIMITED SLIP AXLE