2008 Toyota Sienna

190,830 KM

Details Features

$9,998

+ taxes & licensing
LE FINANCING AVAILABLE

13113884

Location

H2H Auto Group

16187 Fraser Hwy, Surrey, BC V4N 0G2

604-593-5191

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Used
190,830KM
Excellent Condition
VIN 5TDZK23C98S180560

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Minivan / Van
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 190,830 KM

Vehicle Features

Packages

Interior

Anti-Lock Brakes
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Mechanical

Power Steering
Temporary spare tire

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input

Exterior

Luggage Rack

Seating

Pass-Through Rear Seat
3rd Row Seat

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Third Passenger Door
Fourth Passenger Door
Power Outlet

Additional Features

Transmission Overdrive Switch

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

604-593-XXXX

604-593-5191

