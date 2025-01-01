$9,998+ taxes & licensing
Make it Yours
2008 Toyota Sienna
LE FINANCING AVAILABLE
2008 Toyota Sienna
LE FINANCING AVAILABLE
Location
H2H Auto Group
16187 Fraser Hwy, Surrey, BC V4N 0G2
604-593-5191
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$9,998
+ taxes & licensing
Used
190,830KM
Excellent Condition
VIN 5TDZK23C98S180560
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Grey
- Body Style Minivan / Van
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Mileage 190,830 KM
Vehicle Features
Packages
Interior
Anti-Lock Brakes
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Mechanical
Power Steering
Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
CD Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Exterior
Luggage Rack
Seating
Pass-Through Rear Seat
3rd Row Seat
Convenience
Variable Speed Intermittent Wipers
Third Passenger Door
Fourth Passenger Door
Power Outlet
Additional Features
Transmission Overdrive Switch
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From H2H Auto Group
2008 Toyota Sienna LE FINANCING AVAILABLE 190,830 KM $9,998 + tax & lic
2010 Acura TSX w/Tech Pkg FINANCING AVAILABLE 234,476 KM $8,599 + tax & lic
2008 Toyota Camry HYBRID FINANCING AVAILABLE 135,471 KM $12,599 + tax & lic
Email H2H Auto Group
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
H2H Auto Group
16187 Fraser Hwy, Surrey, BC V4N 0G2
Call Dealer
604-593-XXXX(click to show)
$9,998
+ taxes & licensing>
H2H Auto Group
604-593-5191
2008 Toyota Sienna