2011 Volkswagen Jetta
2011 Volkswagen Jetta
H2H Auto Group
16187 Fraser Hwy, Surrey, BC V4N 0G2
604-593-5191
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$10,998
+ taxes & licensing
Used
134,375KM
Excellent Condition
VIN 3VWDX7AJ0BM310711
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Mileage 134,375 KM
Vehicle Features
Packages
Interior
Anti-Lock Brakes
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Rear Reading Lamps
Rear Bench Seat
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Emergency Trunk Release
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Mechanical
Power Steering
Temporary spare tire
Brake Actuated Limited Slip Differential
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
CD Player
Auxiliary Audio Input
Exterior
Aluminum Wheels
Seating
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)
Convenience
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet
Powertrain
Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
Wheel Locks
Integrated Turn Signal Mirrors
