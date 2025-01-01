Menu
2011 Volkswagen Jetta

134,375 KM

$10,998

+ taxes & licensing
H2H Auto Group

16187 Fraser Hwy, Surrey, BC V4N 0G2

604-593-5191

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Used
134,375KM
Excellent Condition
VIN 3VWDX7AJ0BM310711

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 134,375 KM

Vehicle Features

Packages

Interior

Anti-Lock Brakes
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Rear Reading Lamps
Rear Bench Seat

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Emergency Trunk Release
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Mechanical

Power Steering
Temporary spare tire
Brake Actuated Limited Slip Differential

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Auxiliary Audio Input

Exterior

Aluminum Wheels

Seating

Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Wheel Locks
Integrated Turn Signal Mirrors

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

