Menu
Account
Sign In
Price includes documentation fee ($899). Finance placement fee ($599) if applicable, GST and PST are additional. Call 1-877-868-1775! Financing available OAC. D#30394

2025 RAM Cargo Van

45 KM

Details Description Features

$CALL

+ taxes & licensing
Make it Yours

2025 RAM Cargo Van

ProMaster

Watch This Vehicle
13189928

2025 RAM Cargo Van

ProMaster

Location

Jim Pattison Auto Group

15377 Guildford Drive, Surrey, BC V3R 0H9

1-888-375-5854

  1. 13189928
  2. 13189928
  3. 13189928
Contact Seller

$CALL

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
45KM
VIN 3C6LRVNG8SE542034

Vehicle Details

  • Exterior Colour Bright White
  • Body Style Minivan / Van
  • Fuel Type Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 25Y4006
  • Mileage 45 KM

Vehicle Description

Price includes documentation fee ($899). Finance placement fee ($599) if applicable, GST and PST are additional. Call 1-877-868-1775! Financing available OAC. D#30394

Vehicle Features

Safety

Traction Control
Stability Control

Power Options

Power Windows
Power Locks

Interior

Air Conditioning
Keyless Entry
Bucket Seats
tilt steering
AM/FM Stereo
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls

Mechanical

Power Steering

Exterior

Daytime Running Lights

Convenience

Intermittent Wipers

Media / Nav / Comm

Satellite Radio

Additional Features

Cloth Interior
Driver Side Airbag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Jim Pattison Auto Group

Used 2025 RAM Cargo Van ProMaster for sale in Surrey, BC
2025 RAM Cargo Van ProMaster 45 KM $CALL + tax & lic
Used 2024 Toyota Prius XLE AWD/ CERTIFIED/ NO ACCIDENTS for sale in Vancouver, BC
2024 Toyota Prius XLE AWD/ CERTIFIED/ NO ACCIDENTS 16,500 KM $35,888 + tax & lic
Used 2011 Subaru Outback 2.5i Sport Limited Pkg - Ultra low KM/Under $15k for sale in North Vancouver, BC
2011 Subaru Outback 2.5i Sport Limited Pkg - Ultra low KM/Under $15k 106,707 KM $14,895 + tax & lic

Email Jim Pattison Auto Group

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Jim Pattison Auto Group

Jim Pattison Auto Group

Jim Pattison Chrysler Jeep Dodge Surrey

15377 Guildford Drive, Surrey, BC V3R 0H9

Call Dealer

1-888-375-XXXX

(click to show)

1-888-375-5854

Alternate Numbers
1-888-891-6956
Quick Links
Directions Website Inventory
$CALL

+ taxes & licensing>

Jim Pattison Auto Group

1-888-375-5854

2025 RAM Cargo Van