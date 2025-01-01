$CALL+ taxes & licensing
2025 RAM Cargo Van
ProMaster
2025 RAM Cargo Van
ProMaster
Jim Pattison Auto Group
15377 Guildford Drive, Surrey, BC V3R 0H9
1-888-375-5854
Used
45KM
VIN 3C6LRVNG8SE542034
Vehicle Details
- Exterior Colour Bright White
- Body Style Minivan / Van
- Fuel Type Gasoline
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 25Y4006
- Mileage 45 KM
Vehicle Description
Price includes documentation fee ($899). Finance placement fee ($599) if applicable, GST and PST are additional. Call 1-877-868-1775! Financing available OAC. D#30394
Vehicle Features
Safety
Traction Control
Stability Control
Power Options
Power Windows
Power Locks
Interior
Air Conditioning
Keyless Entry
Bucket Seats
tilt steering
AM/FM Stereo
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
Mechanical
Power Steering
Exterior
Daytime Running Lights
Convenience
Intermittent Wipers
Media / Nav / Comm
Satellite Radio
Additional Features
Cloth Interior
Driver Side Airbag
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
Jim Pattison Auto Group
Jim Pattison Chrysler Jeep Dodge Surrey
15377 Guildford Drive, Surrey, BC V3R 0H9
