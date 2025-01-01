Menu
2018 Bentley Continental

56,961 KM

$1,290

+ taxes & licensing
2018 Bentley Continental

Supersports Convertible

13194404

2018 Bentley Continental

Supersports Convertible

Mercedes-Benz Vancouver

550 Terminal Avenue, Vancouver, BC V6A 0C3

604-736-7411

$1,290

+ taxes & licensing

Used
56,961KM
VIN SCBGB3ZA0JC067786

Vehicle Details

  • Exterior Colour Moroccan Blue
  • Interior Colour Beluga
  • Body Style Convertible
  • Fuel Type Flex Fuel
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 12-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 4
  • Mileage 56,961 KM

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Tire Pressure Monitor
Rear Parking Aid
Front Side Air Bag
Rollover protection bars
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Smart Device Integration

Power Options

Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Seating

Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Media / Nav / Comm

Premium Sound System
CD Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
Rear Seat Audio Controls
HD Radio

Suspension

Air Suspension

Exterior

HID Headlights
Aluminum Wheels
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Fog Lamps

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Windows

Rear Defrost

Comfort

Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C

Additional Features

Wheel Locks
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
MP3 Capability
Active suspension
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag
Convertible Soft Top
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling
Requires Subscription

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Mercedes-Benz Vancouver

Mercedes-Benz Vancouver

Mercedes-Benz Vancouver

550 Terminal Avenue, Vancouver, BC V6A 0C3

604-736-7411

$1,290

+ taxes & licensing>

Mercedes-Benz Vancouver

604-736-7411

2018 Bentley Continental