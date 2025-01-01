$1,290+ taxes & licensing
Make it Yours
2018 Bentley Continental
Supersports Convertible
2018 Bentley Continental
Supersports Convertible
Location
Mercedes-Benz Vancouver
550 Terminal Avenue, Vancouver, BC V6A 0C3
604-736-7411
$1,290
+ taxes & licensing
Used
56,961KM
VIN SCBGB3ZA0JC067786
Vehicle Details
- Exterior Colour Moroccan Blue
- Interior Colour Beluga
- Body Style Convertible
- Fuel Type Flex Fuel
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 12-cylinder
- Doors 2-door
- Passengers 4
- Mileage 56,961 KM
Vehicle Features
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Tire Pressure Monitor
Rear Parking Aid
Front Side Air Bag
Rollover protection bars
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Interior
Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Smart Device Integration
Power Options
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)
Mechanical
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Seating
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Media / Nav / Comm
Premium Sound System
CD Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
Rear Seat Audio Controls
HD Radio
Suspension
Air Suspension
Exterior
HID Headlights
Aluminum Wheels
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Fog Lamps
Convenience
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Windows
Rear Defrost
Comfort
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Additional Features
Wheel Locks
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
MP3 Capability
Active suspension
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag
Convertible Soft Top
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling
Requires Subscription
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Mercedes-Benz Vancouver
2019 Toyota Camry HYBRID SE CVT 103,500 KM $28,500 + tax & lic
2016 Mercedes-Benz G63 AMG SUV 137,000 KM $74,000 + tax & lic
2022 Mercedes-Benz C 300 4MATIC Coupe 27,000 KM $48,000 + tax & lic
Email Mercedes-Benz Vancouver
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Mercedes-Benz Vancouver
Mercedes-Benz Vancouver
550 Terminal Avenue, Vancouver, BC V6A 0C3
Call Dealer
604-736-XXXX(click to show)
$1,290
+ taxes & licensing>
Mercedes-Benz Vancouver
604-736-7411
2018 Bentley Continental