Menu
Account
Sign In
<h2 data-start=251 data-end=314><strong data-start=254 data-end=314>2022 Peterbilt 389 Heavy Spec – Blue – 565HP Cummins X15</strong></h2><p data-start=316 data-end=381><strong data-start=316 data-end=327>Dealer:</strong> Power Truck Centre</p><hr data-start=383 data-end=386 /><h3 data-start=388 data-end=411><strong data-start=392 data-end=411>Vehicle Details</strong></h3><ul data-start=412 data-end=553><li data-start=412 data-end=435><p data-start=414 data-end=435><strong data-start=414 data-end=423>Make:</strong> Peterbilt</p></li><li data-start=436 data-end=454><p data-start=438 data-end=454><strong data-start=438 data-end=448>Model:</strong> 389</p></li><li data-start=455 data-end=473><p data-start=457 data-end=473><strong data-start=457 data-end=466>Year:</strong> 2022</p></li><li data-start=474 data-end=494><p data-start=476 data-end=494><strong data-start=476 data-end=487>Colour:</strong> Blue</p></li><li data-start=495 data-end=525><p data-start=497 data-end=525><strong data-start=497 data-end=505>VIN:</strong> 1XPXD40X4ND795690</p></li><li data-start=526 data-end=553><p data-start=528 data-end=553><strong data-start=528 data-end=540>Mileage:</strong> 653,000 km</p></li></ul><hr data-start=555 data-end=558 /><h3 data-start=560 data-end=592><strong data-start=564 data-end=592>Performance & Drivetrain</strong></h3><ul data-start=593 data-end=821><li data-start=593 data-end=620><p data-start=595 data-end=620><strong data-start=595 data-end=606>Engine:</strong> Cummins X15</p></li><li data-start=621 data-end=647><p data-start=623 data-end=647><strong data-start=623 data-end=638>Horsepower:</strong> 565 HP</p></li><li data-start=648 data-end=674><p data-start=650 data-end=674><strong data-start=650 data-end=661>Torque:</strong> 2050 lb-ft</p></li><li data-start=675 data-end=718><p data-start=677 data-end=718><strong data-start=677 data-end=694>Transmission:</strong> 18-Speed Manual Eaton</p></li><li data-start=719 data-end=743><p data-start=721 data-end=743><strong data-start=721 data-end=736>Gear Ratio:</strong> 3.91</p></li><li data-start=744 data-end=768><p data-start=746 data-end=768><strong data-start=746 data-end=757>Wheels:</strong> Aluminum</p></li><li data-start=769 data-end=792><p data-start=771 data-end=792><strong data-start=771 data-end=785>Wheelbase:</strong> 250”</p></li><li data-start=793 data-end=821><p data-start=795 data-end=821><strong data-start=795 data-end=810>Suspension:</strong> Air Trac</p></li></ul><hr data-start=823 data-end=826 /><h3 data-start=828 data-end=865><strong data-start=832 data-end=865>Cab, Interior & General Specs</strong></h3><ul data-start=866 data-end=1028><li data-start=866 data-end=900><p data-start=868 data-end=900><strong data-start=868 data-end=881>Cab Type:</strong> Mid Roof Sleeper</p></li><li data-start=901 data-end=926><p data-start=903 data-end=926><strong data-start=903 data-end=920>Sleeper Size:</strong> 78”</p></li><li data-start=927 data-end=957><p data-start=929 data-end=957><strong data-start=929 data-end=944>Front Axle:</strong> 13,200 lbs</p></li><li data-start=958 data-end=987><p data-start=960 data-end=987><strong data-start=960 data-end=974>Rear Axle:</strong> 46,000 lbs</p></li><li data-start=988 data-end=1003><p data-start=990 data-end=1003><strong data-start=990 data-end=998>APU:</strong> No</p></li><li data-start=1004 data-end=1028><p data-start=1006 data-end=1028><strong data-start=1006 data-end=1023>Refrigerator:</strong> No</p></li></ul><hr data-start=1030 data-end=1033 /><h3 data-start=1035 data-end=1069><strong data-start=1039 data-end=1069>Factory Warranty Remaining</strong></h3><p> </p><ul data-start=1070 data-end=1232><li data-start=1070 data-end=1149><p data-start=1072 data-end=1149><strong data-start=1072 data-end=1084>Cummins:</strong> 5YR / 802,000 KM (Engine PP1 & AT3) – <strong data-start=1123 data-end=1135>Expires:</strong> Nov 3, 2026</p></li><li data-start=1150 data-end=1232><p data-start=1152 data-end=1232><strong data-start=1152 data-end=1162>Eaton:</strong> 5YR / 800,000 KM (Transmission & Clutch) – <strong data-start=1206 data-end=1218>Expires:</strong> Nov 3, 2026</p></li></ul>

2022 PETERBILT 389

653,000 KM

Details Description Features

$179,999

+ taxes & licensing
Make it Yours

2022 PETERBILT 389

Heavy Spec

Watch This Vehicle
12842305

2022 PETERBILT 389

Heavy Spec

Location

Power Truck Centre

321 Main Street, Vancouver, BC V2Y 0E2

000-000-0000

  1. 1754695457563
  2. 1754695458073
  3. 1754695458486
  4. 1754695458934
  5. 1754695459374
  6. 1754695459792
  7. 1754695460226
  8. 1754695460641
  9. 1754695461081
Contact Seller

Sold As Is

This vehicle is being sold "as is", unfit, not e-tested and is not represented as being in a road worthy condition, mechanically sound or maintained at any guaranteed level of quality. The vehicle may not be fit for use as a means of transportation and may require substantial repairs at the purchaser's expense. It may not be possible to register the vehicle to be driven in its current condition.
Sale

$179,999

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
653,000KM
As Is Condition
VIN 1XPXD40X4ND795690

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Diesel
  • Transmission Manual / Standard
  • Doors 2-door
  • Mileage 653,000 KM

Vehicle Description

2022 Peterbilt 389 Heavy Spec – Blue – 565HP Cummins X15

Dealer: Power Truck Centre

Vehicle Details

  • Make: Peterbilt

  • Model: 389

  • Year: 2022

  • Colour: Blue

  • VIN: 1XPXD40X4ND795690

  • Mileage: 653,000 km

Performance & Drivetrain

  • Engine: Cummins X15

  • Horsepower: 565 HP

  • Torque: 2050 lb-ft

  • Transmission: 18-Speed Manual Eaton

  • Gear Ratio: 3.91

  • Wheels: Aluminum

  • Wheelbase: 250”

  • Suspension: Air Trac

Cab, Interior & General Specs

  • Cab Type: Mid Roof Sleeper

  • Sleeper Size: 78”

  • Front Axle: 13,200 lbs

  • Rear Axle: 46,000 lbs

  • APU: No

  • Refrigerator: No

Factory Warranty Remaining

 

  • Cummins: 5YR / 802,000 KM (Engine PP1 & AT3) – Expires: Nov 3, 2026

  • Eaton: 5YR / 800,000 KM (Transmission & Clutch) – Expires: Nov 3, 2026

Vehicle Features

Warranty

Balance of Factory Warranty

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Power Truck Centre

Used 2022 PETERBILT 389 Heavy Spec for sale in Vancouver, BC
2022 PETERBILT 389 Heavy Spec 653,000 KM $180,000 + tax & lic

Email Power Truck Centre

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Power Truck Centre

Power Truck Centre

PLACEHOLDER ADDRESS FOR NOW

321 Main Street, Vancouver, BC V2Y 0E2

Call Dealer

000-000-XXXX

(click to show)

000-000-0000

Quick Links
Directions Website Inventory
$179,999

+ taxes & licensing>

Power Truck Centre

000-000-0000

2022 PETERBILT 389