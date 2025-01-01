Menu
<h2 data-start=77 data-end=140><strong data-start=80 data-end=140>2022 Peterbilt 389 Heavy Spec – Blue – 565HP Cummins X15</strong></h2><p data-start=142 data-end=207><strong data-start=142 data-end=153>Dealer:</strong> Power Truck Centre</p><hr data-start=209 data-end=212 /><h3 data-start=214 data-end=237><strong data-start=218 data-end=237>Vehicle Details</strong></h3><ul data-start=238 data-end=379><li data-start=238 data-end=261><p data-start=240 data-end=261><strong data-start=240 data-end=249>Make:</strong> Peterbilt</p></li><li data-start=262 data-end=280><p data-start=264 data-end=280><strong data-start=264 data-end=274>Model:</strong> 389</p></li><li data-start=281 data-end=299><p data-start=283 data-end=299><strong data-start=283 data-end=292>Year:</strong> 2022</p></li><li data-start=300 data-end=320><p data-start=302 data-end=320><strong data-start=302 data-end=313>Colour:</strong> Blue</p></li><li data-start=321 data-end=351><p data-start=323 data-end=351><strong data-start=323 data-end=331>VIN:</strong> 1XPXD40X0ND764405</p></li><li data-start=352 data-end=379><p data-start=354 data-end=379><strong data-start=354 data-end=366>Mileage:</strong> 620,000 km</p></li></ul><hr data-start=381 data-end=384 /><h3 data-start=386 data-end=418><strong data-start=390 data-end=418>Performance & Drivetrain</strong></h3><ul data-start=419 data-end=647><li data-start=419 data-end=446><p data-start=421 data-end=446><strong data-start=421 data-end=432>Engine:</strong> Cummins X15</p></li><li data-start=447 data-end=473><p data-start=449 data-end=473><strong data-start=449 data-end=464>Horsepower:</strong> 565 HP</p></li><li data-start=474 data-end=500><p data-start=476 data-end=500><strong data-start=476 data-end=487>Torque:</strong> 2050 lb-ft</p></li><li data-start=501 data-end=544><p data-start=503 data-end=544><strong data-start=503 data-end=520>Transmission:</strong> 18-Speed Manual Eaton</p></li><li data-start=545 data-end=569><p data-start=547 data-end=569><strong data-start=547 data-end=562>Gear Ratio:</strong> 3.73</p></li><li data-start=570 data-end=594><p data-start=572 data-end=594><strong data-start=572 data-end=583>Wheels:</strong> Aluminum</p></li><li data-start=595 data-end=618><p data-start=597 data-end=618><strong data-start=597 data-end=611>Wheelbase:</strong> 250”</p></li><li data-start=619 data-end=647><p data-start=621 data-end=647><strong data-start=621 data-end=636>Suspension:</strong> Air Trac</p></li></ul><hr data-start=649 data-end=652 /><h3 data-start=654 data-end=691><strong data-start=658 data-end=691>Cab, Interior & General Specs</strong></h3><ul data-start=692 data-end=854><li data-start=692 data-end=726><p data-start=694 data-end=726><strong data-start=694 data-end=707>Cab Type:</strong> Mid Roof Sleeper</p></li><li data-start=727 data-end=752><p data-start=729 data-end=752><strong data-start=729 data-end=746>Sleeper Size:</strong> 78”</p></li><li data-start=753 data-end=783><p data-start=755 data-end=783><strong data-start=755 data-end=770>Front Axle:</strong> 13,200 lbs</p></li><li data-start=784 data-end=813><p data-start=786 data-end=813><strong data-start=786 data-end=800>Rear Axle:</strong> 46,000 lbs</p></li><li data-start=814 data-end=829><p data-start=816 data-end=829><strong data-start=816 data-end=824>APU:</strong> No</p></li><li data-start=830 data-end=854><p data-start=832 data-end=854><strong data-start=832 data-end=849>Refrigerator:</strong> No</p></li></ul><hr data-start=856 data-end=859 /><h3 data-start=861 data-end=895><strong data-start=865 data-end=895>Factory Warranty Remaining</strong></h3><p> </p><ul data-start=896 data-end=1059><li data-start=896 data-end=975><p data-start=898 data-end=975><strong data-start=898 data-end=910>Cummins:</strong> 5YR / 802,000 KM (Engine PP1 + AT) – <strong data-start=948 data-end=960>Expires:</strong> Dec 17, 2026</p></li><li data-start=976 data-end=1059><p data-start=978 data-end=1059><strong data-start=978 data-end=988>Eaton:</strong> 5YR / 800,000 KM (Transmission & Clutch) – <strong data-start=1032 data-end=1044>Expires:</strong> Dec 17, 2026</p></li></ul>

Vehicle Description

2022 Peterbilt 389 Heavy Spec – Blue – 565HP Cummins X15

Dealer: Power Truck Centre

Vehicle Details

  • Make: Peterbilt

  • Model: 389

  • Year: 2022

  • Colour: Blue

  • VIN: 1XPXD40X0ND764405

  • Mileage: 620,000 km

Performance & Drivetrain

  • Engine: Cummins X15

  • Horsepower: 565 HP

  • Torque: 2050 lb-ft

  • Transmission: 18-Speed Manual Eaton

  • Gear Ratio: 3.73

  • Wheels: Aluminum

  • Wheelbase: 250”

  • Suspension: Air Trac

Cab, Interior & General Specs

  • Cab Type: Mid Roof Sleeper

  • Sleeper Size: 78”

  • Front Axle: 13,200 lbs

  • Rear Axle: 46,000 lbs

  • APU: No

  • Refrigerator: No

Factory Warranty Remaining

 

  • Cummins: 5YR / 802,000 KM (Engine PP1 + AT) – Expires: Dec 17, 2026

  • Eaton: 5YR / 800,000 KM (Transmission & Clutch) – Expires: Dec 17, 2026

