Warranty

EXT ENGINE & AFTERTREATMENT 966,000 OR 04-06-2028 / TRANX 1.2 K KM OR 04-06-2028 / CLUTCH 536,000 KM OR 04-06-2026

2023 Freightliner CASCADIA

635,149 KM

$CALL

+ taxes & licensing
2023 Freightliner CASCADIA

12900959

2023 Freightliner CASCADIA

Power Truck Centre

321 Main Street, Vancouver, BC V2Y 0E2

000-000-0000

$CALL

+ taxes & licensing

Used
635,149KM
VIN 3AKJHHDR8PSUG8273

  Fuel Type Diesel
  Mileage 635,149 KM

EXT ENGINE & AFTERTREATMENT 966,000 OR 04-06-2028 / TRANX 1.2 K KM OR 04-06-2028 / CLUTCH 536,000 KM OR 04-06-2026

Power Truck Centre

Power Truck Centre

321 Main Street, Vancouver, BC V2Y 0E2

000-000-0000

$CALL

Power Truck Centre

000-000-0000

2023 Freightliner CASCADIA