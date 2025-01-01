$CALL+ taxes & licensing
2023 Freightliner CASCADIA
2023 Freightliner CASCADIA
Location
Power Truck Centre
321 Main Street, Vancouver, BC V2Y 0E2
000-000-0000
Used
635,149KM
VIN 3AKJHHDR8PSUG8273
Vehicle Details
- Fuel Type Diesel
- Mileage 635,149 KM
Vehicle Description
Warranty
EXT ENGINE & AFTERTREATMENT 966,000 OR 04-06-2028 / TRANX 1.2 K KM OR 04-06-2028 / CLUTCH 536,000 KM OR 04-06-2026
321 Main Street, Vancouver, BC V2Y 0E2
