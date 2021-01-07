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2017 Chevrolet Silverado 1500

74,959 KM

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Beausejour Chevrolet Buick GMC Ltd.

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LT

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Beausejour Chevrolet Buick GMC Ltd.

1012 Park Ave, Beausejour, MB R0E 0C0

431-301-4368

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  • Listing ID: 6430497
  • Stock #: 0112
  • VIN: 3GCUKREC7HG511005

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Stock # 0112
  • Mileage 74,959 KM

Vehicle Description

2LT - PREFERRED EQUIPMENT GROUP A31 - POWER WINDOWS A91 - REMOTE LOCKING TAILGATE AG1 - 10-WAY POWER DRIVER SEAT AKO - DEEP TINT REAR GLASS AQQ - REMOTE KEYLESS ENTRY AU3 - POWER DOOR LOCKS AY0 - SIDE-IMPACT AIRBAGS FOR DRIVER/RIGHT FRONT PASSENGER HEAD-CURTAIN AIRBAGS FOR ALL OUTBOARD SEATING POSITIONS AZ3 - HEATED LEATHER APPOINTED FRONT SPLIT BENCH SEAT B1J - REAR WHEELHOUSE LINERS B30 - FLOOR CARPETING WITH FLOOR MATS B32 - FRONT FLOOR MATS B33 - REAR FLOOR MATS B86 - BODY SIDE MOULDINGS BTV - REMOTE VEHICLE START BWN - REAR BUMPER CORNERSTEPS C49 - REAR WINDOW DEFOGGER C5Z - GVWR: 3266 KG (7200 LB) CGN - SPRAY-ON BED LINER CJ2 - AUTOMATIC CLIMATE CONTROL DL8 - POWER OUTSIDE MIRRORS G1K - DEEP OCEAN BLUE METALLIC G80 - AUTO. LOCKING REAR DIFFERENTIAL GU6 - REAR AXLE - 3.42 RATIO H1Y - JET BLACK IO5 - MYLINK(TM), 8" COLOUR TOUCH K05 - ENGINE BLOCK HEATER K34 - CRUISE CONTROL K47 - HIGH CAPACITY AIR CLEANER KA1 - HEATED FRONT SEATS KI4 - 110V AC POWER OUTLET KNP - TRANSMISSION FLUID COOLER L83 - ECOTEC3 5.3L DI V8, VVT, AFM MYC - 6-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION N37 - TILT/TELESCOPING STRG COLUMN NP5 - LEATHER WRAPPED STEERING WHEEL NQH - AUTOTRAC 2-SPEED TRANSFER CASE NZZ - UNDERBODY SHIELD- TRANSFER CASE PDU - TRUE NORTH EDITION PPA - 'EZ' LIFT & LOWER TAILGATE RBX - P265/65R-18 ALL-TERRAIN TIRES RD1 - 18" BRIGHT MACH. ALUMINUM WHLS T3U - FRONT FOG LAMPS T4F - HID HEADLAMPS TDM - TEEN DRIVER TG5 - SINGLE-SLOT CD PLAYER U2K - SIRIUSXM SATELLITE RADIO UE1 - ONSTAR TURN-BY-TURN NAVIGATION UF2 - LED CARGO BOX LIGHTING UJM - TIRE PRESSURE MONITOR UK3 - STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS UVC - REAR VISION CAMERA V76 - FRONT RECOVERY HOOKS (2) VV4 - ONSTAR 4G LTE WI-FI HOTSPOT Z71 - 'Z71' OFF-ROAD PACKAGE Z82 - TRAILERING PACKAGE

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