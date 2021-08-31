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2017 Chevrolet Traverse

134,205 KM

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Beausejour Chevrolet Buick GMC Ltd.

431-301-4368

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2LT AWD V6

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Beausejour Chevrolet Buick GMC Ltd.

1012 Park Ave, Beausejour, MB R0E 0C0

431-301-4368

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  • Listing ID: 7887969
  • Stock #: 0204A
  • VIN: 1GNKVHKD0HJ206957

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Mileage 134,205 KM

Vehicle Description

2LT - PREFERRED EQUIPMENT GROUP TRI-ZONE AUTO CLIMATE CONTROL POWER LIFTGATE BOSE(R) PREMIUM SPEAKERS HEATED FRONT SEATS 2ND ROW AUDIO CONTROLS UNIVERSAL HOME REMOTE LEATHER AND DRIVER CONFIDENCE PACKAGE COLOUR TOUCH NAVIGATION SYSTEM 18in. MACHINED ALUMINUM WHEELS 7-PASSENGER SEATING W 2ND ROW SMART SLIDE(R) BUCKET SEATS 8-WAY POWER DRIVER SEAT 8-WAY POWER FRT. PASSENGER SEAT REMOTE KEYLESS ENTRY DRIVER INBOARD SEAT MOUNTED SIDE IMPACT AIRBAG FRONT AND REAR FLOOR MATS REMOTE VEHICLE START POWER LIFTGATE SKYSCAPE(R) DUAL PANEL SUNROOF AUTO TRI-ZONE CLIMATE CONTROL AUTO-DIMMING ISRV MIRROR LEATHER APPOINTED SEATING (1ST AND 2ND ROWS) WITH 8-WAY POWER PASSENGER SEAT JJD - CRUISE CONTROL HEATED FRONT SEATS 3.6L DOHC DI V6 VVT 6-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION TILT TELESCOPIC STEERING COLUMN LEATHER WRAPPED STEERING WHEEL P255 65R-18 ALL SEASON TIRES REAR SPOILER T61 - FRONT FOG LAMPS SIRIUSXM SATELLITE RADIO(TM). INCLUDES A 3-MONTH TRIAL. ULTRASONIC REAR PARKING ASSIST ONSTAR(R) SIDE BLIND ZONE ALERT UNIVERSAL HOME REMOTE TIRE PRESSURE MONITOR STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS 2ND ROW SEAT AUDIO CONTROLS BOSE SPEAKER SYSTEM REAR VISION CAMERA TRAILERING PACKAGE ALL-WEATHER FLOOR MATS - 1ST & 2ND ROW CARGO CONVENIENCE PACKAGE ONSTAR 4G LTE WI-FI HOTSPOT CANADIAN BASE EQUIPMENT

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Power Liftgate
Power Mirror(s)
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Floor mats
Auto-Dimming Rearview Mirror
WiFi Hotspot
Smart Device Integration
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Rear Reading Lamps
Remote Engine Start
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Premium Sound System
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Rear Seat Audio Controls
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Fog Lamps
Temporary spare tire
Rear Defrost
Climate Control
Rear A/C
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Woodgrain Interior Trim
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Navigation from Telematics
Bluetooth Connection
Requires Subscription

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