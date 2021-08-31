2017 Chevrolet Traverse

+ taxes & licensing
431-301-4368
1012 Park Ave, Beausejour, MB R0E 0C0
431-301-4368
+ taxes & licensing
2LT - PREFERRED EQUIPMENT GROUP TRI-ZONE AUTO CLIMATE CONTROL POWER LIFTGATE BOSE(R) PREMIUM SPEAKERS HEATED FRONT SEATS 2ND ROW AUDIO CONTROLS UNIVERSAL HOME REMOTE LEATHER AND DRIVER CONFIDENCE PACKAGE COLOUR TOUCH NAVIGATION SYSTEM 18in. MACHINED ALUMINUM WHEELS 7-PASSENGER SEATING W 2ND ROW SMART SLIDE(R) BUCKET SEATS 8-WAY POWER DRIVER SEAT 8-WAY POWER FRT. PASSENGER SEAT REMOTE KEYLESS ENTRY DRIVER INBOARD SEAT MOUNTED SIDE IMPACT AIRBAG FRONT AND REAR FLOOR MATS REMOTE VEHICLE START POWER LIFTGATE SKYSCAPE(R) DUAL PANEL SUNROOF AUTO TRI-ZONE CLIMATE CONTROL AUTO-DIMMING ISRV MIRROR LEATHER APPOINTED SEATING (1ST AND 2ND ROWS) WITH 8-WAY POWER PASSENGER SEAT JJD - CRUISE CONTROL HEATED FRONT SEATS 3.6L DOHC DI V6 VVT 6-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION TILT TELESCOPIC STEERING COLUMN LEATHER WRAPPED STEERING WHEEL P255 65R-18 ALL SEASON TIRES REAR SPOILER T61 - FRONT FOG LAMPS SIRIUSXM SATELLITE RADIO(TM). INCLUDES A 3-MONTH TRIAL. ULTRASONIC REAR PARKING ASSIST ONSTAR(R) SIDE BLIND ZONE ALERT UNIVERSAL HOME REMOTE TIRE PRESSURE MONITOR STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS 2ND ROW SEAT AUDIO CONTROLS BOSE SPEAKER SYSTEM REAR VISION CAMERA TRAILERING PACKAGE ALL-WEATHER FLOOR MATS - 1ST & 2ND ROW CARGO CONVENIENCE PACKAGE ONSTAR 4G LTE WI-FI HOTSPOT CANADIAN BASE EQUIPMENT
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
1012 Park Ave, Beausejour, MB R0E 0C0